Як покращити та подовжити своє життя: 17 науково обґрунтованих порад щодо здоров’я та харчування

Жінка тягнеться за склянкою води / © Credits

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Збалансований раціон, багатий на цільні продукти (зокрема жирну рибу, горіхи, насіння, фрукти, овочі та оливкову олію першого віджиму) і з обмеженим умістом ультраоброблених продуктів, доданого цукру та рафінованих вуглеводів, може знизити ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет 2-го типу.

Регулярна фізична активність — щонайменше 150 хвилин кардіонавантажень помірної інтенсивності та силові тренування двічі на тиждень — допомагає зміцнити м’язи, підвищити чутливість до інсуліну та зменшити кількість шкідливого вісцерального жиру (жиру в ділянці живота).

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Існує низка порад щодо здоров’я, які мають міцне наукове підґрунтя. Нealthline наводить 17 порад щодо здоров’я та харчування, що ґрунтуються на наукових даних.

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Забезпечте собі достатній і якісний сон

Важко переоцінити важливість якісного сну в достатній кількості. Його нестача може призвести до розвитку інсулінорезистентності, порушити баланс гормонів, що регулюють апетит, а також знизити фізичну та розумову працездатність.

Не існує універсального правила щодо тривалості сну. Потреба в ньому є індивідуальною та змінюється протягом життя. Наш калькулятор сну допоможе визначити ідеальний час для відходу до сну та пробудження.

Вплив яскравого світла (зокрема того, що містить хвилі синього спектра) у вечірній час може порушити вироблення мелатоніну — гормону сну. Щоб зменшити вплив синього світла, можна носити спеціальні окуляри, що його блокують (особливо якщо ви тривалий час користуєтеся комп’ютером чи іншими цифровими екранами), а також уникати використання екранів протягом 30–60 хвилин перед сном.

Їжте горіхи та насіння

Дехто уникає горіхів через високий вміст жиру. Проте горіхи та насіння надзвичайно поживні. Вони багаті на білок, клітковину, а також різноманітні вітаміни й мінерали.

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Вживання горіхів може знизити ризик розвитку діабету 2-го типу та серцевих захворювань.

Їжте жирну рибу

Риба — чудове джерело високоякісного білка та корисних жирів. Це особливо стосується жирних сортів риби, як-от лосось, що багатий на протизапальні жирні кислоти омега-3 та інші поживні речовини.

Дослідження свідчать, що люди, які регулярно їдять рибу, мають менший ризик розвитку низки захворювань, зокрема хвороб серця, деменції та запальних захворювань кишківника.

Споживайте більше фруктів та овочів

Овочі та фрукти містять багато пребіотичної клітковини, вітамінів, мінералів та антиоксидантів, багато з яких позитивно впливають на здоров’я.

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Люди, які споживають більше фруктів та овочів, зазвичай живуть довше і мають менший ризик розвитку серцевих захворювань, ожиріння та інших хвороб.

Підтримуйте водний баланс

Гідратація — важливий, але часто недооцінюваний показник здоров’я. Підтримання водного балансу допомагає забезпечити оптимальну роботу організму та достатній об’єм крові.

Хоча не існує універсальної норми споживання рідини для всіх, намагайтеся пити стільки, щоб ефективно втамовувати спрагу.

Споживайте достатню кількість білка

Вживання достатньої кількості білка є життєво важливим для здоров’я, оскільки він забезпечує організм будівельним матеріалом, необхідним для утворення нових клітин і тканин.

Крім того, ця поживна речовина відіграє важливу роль у підтриманні здорової ваги.

Високе споживання білка може прискорити метаболізм (процес спалювання калорій) і водночас забезпечити відчуття ситості. Це також може зменшити потяг до їжі та бажання перекусити пізно ввечері.

Використовуйте оливкову олію Extra Virgin

Оливкова олія Extra Virgin — одна з найкорисніших рослинних олій. Вона багата на корисні для серця мононенасичені жири та потужні антиоксиданти, що мають протизапальні властивості.

Також вона може сприяти здоров’ю серця, знижуючи ймовірність серцевих нападів та інсультів.

Обмежте вживання солодких напоїв

Солодкі напої, як-от газована вода, фруктові соки та підсолоджені чаї, є основним джерелом доданого цукру.

Численні дослідження свідчать, що напої з додаванням цукру підвищують ризик серцевих захворювань і діабету 2-го типу навіть у людей, які не мають надмірної ваги.

Такі напої особливо шкідливі для дітей, оскільки можуть сприяти не лише ожирінню, а й розвитку станів, що зазвичай виникають лише в дорослому віці: діабету 2-го типу, підвищеного артеріального тиску та неалкогольної жирової хвороби печінки.

До корисніших альтернатив належать:

несолодкий чай

газована вода

кава.

Обмежте споживання ультраоброблених продуктів

Ультраоброблені продукти (UPF) — це їжа, що містить інгредієнти, які зазнали значних змін порівняно з їхньою початковою формою. Вони часто містять такі добавки, як доданий цукор, високорафінована олія, сіль, консерванти, штучні підсолоджувачі, барвники та ароматизатори.

Приклади таких продуктів:

тістечка та кекси

фастфуд

заморожені готові страви

фасоване печиво

чипси.

Ультраоброблені продукти мають дуже привабливий смак, через що їх легко з’їсти забагато; вони активують ділянки мозку, пов’язані із системою винагороди, що може призвести до надмірного споживання калорій і набирання ваги. Дослідження показують, що раціон із високим вмістом ультраоброблених продуктів може сприяти ожирінню, діабету 2-го типу, серцевим захворюванням та іншим хронічним недугам.

Окрім низькоякісних інгредієнтів (як-от рафіновані олії, доданий цукор і рафіновані зернові продукти), вони зазвичай бідні на клітковину, білок і мікронутрієнти. Отже, вони забезпечують переважно «порожні» калорії.

Зведіть до мінімуму споживання цукру

Доданий цукор надзвичайно поширений у сучасних продуктах харчування та напоях. Його надмірне споживання пов’язують з ожирінням, діабетом 2-го типу та серцевими захворюваннями.

Фахівці радять уникати сильно оброблених, фасованих і готових до вживання продуктів та напоїв, що містять доданий цукор.

Обмежте споживання рафінованих вуглеводів

Не всі вуглеводи однакові. Рафіновані вуглеводи проходять глибоку обробку, внаслідок якої втрачається клітковина. Вони містять відносно мало поживних речовин і можуть зашкодити здоров’ю при надмірному споживанні. Більшість продуктів глибокої переробки виготовляють саме з рафінованих вуглеводів — наприклад, обробленої кукурудзи, білого борошна та доданого цукру.

Дослідження свідчать, що раціон із високим вмістом рафінованих вуглеводів може сприяти переїданню, набору ваги та розвитку хронічних захворювань, таких як діабет 2-го типу та хвороби серця.

Більше рухайтеся

Знайдіть час для регулярної фізичної активності. Аеробні вправи (або кардіотренування) — це один із найкращих способів зміцнити психічне та фізичне здоров’я.

Вони особливо ефективні для зменшення кількості вісцерального жиру — шкідливого жиру, що накопичується навколо внутрішніх органів. Зменшення обсягів такого жиру може суттєво покращити стан метаболізму.

Варто приділяти щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичній активності помірної інтенсивності.

Виконуйте силові вправи

Силові тренування та вправи з обтяженням — одні з найкращих видів фізичної активності для зміцнення м’язів і покращення складу тіла.

Вони також можуть суттєво покращити метаболічне здоров’я, зокрема підвищити чутливість до інсуліну (що полегшує контроль рівня цукру в крові) та прискорити метаболізм (тобто збільшити кількість калорій, які організм спалює у стані спокою).

Якщо у вас немає спеціальних обтяжень, можна використовувати власну вагу тіла або еластичні фітнес-стрічки (еспандери), щоб створити необхідний опір і отримати аналогічне тренування з тими ж перевагами.

Почніть з одного кроку

Спробуйте вже сьогодні: у цьому списку є чимало порад, які допоможуть покращити здоров’я, але краще впроваджувати лише одну-дві з них одночасно, щоб уникнути вигорання. Коли ці корисні звички стануть частиною вашого життя, ви зможете додати до свого розпорядку й інші, що можуть суттєво покращити ваше самопочуття

Переконайтеся, що ви отримуєте достатньо вітаміну D

Вітамін D — це життєво важлива поживна речовина, що підтримує здоров’я кісток і м’язів. Він також може:

полегшувати симптоми депресії

зміцнювати імунну систему

знижувати ризик розвитку раку.

Однак більшість людей отримують недостатньо вітаміну D. Якщо є така можливість, варто перевірити його рівень в організмі, щоб за потреби скоригувати його за допомогою відповідних добавок.

Підтримуйте соціальні зв’язки

Соціальні зв’язки — з друзями, родиною та близькими людьми, які вам небайдужі, — важливі не лише для психічного, а й для фізичного здоров’я.

Дослідження свідчать, що люди, які мають близьких друзів і родину мають краще здоров’я та живуть значно довше, ніж ті, хто цього не робить.

Підтримання соціальних зв’язків може стати чудовим способом покращити психічне самопочуття та знизити рівень стресу.

Медитуйте

Стрес — це невід’ємна частина життя. Вміння долати стресові періоди має велике значення.

Медитація — один із таких способів. Дослідження свідчать, що вона допомагає знизити рівень стресу та зменшити тривожність. Кілька хвилин медитації перед сном або одразу після пробудження можуть стати важливим кроком до зниження загального рівня стресу.

Кілька простих кроків можуть суттєво покращити ваші харчові звички та загальне самопочуття.

Утім, якщо ви прагнете вести здоровіший спосіб життя, не варто зосереджуватися лише на харчуванні. Фізична активність, сон і соціальні зв’язки також мають велике значення.

Завдяки наведеним вище порадам, що ґрунтуються на наукових даних, легко запровадити невеликі зміни, які матимуть значний вплив на ваше здоров’я.

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