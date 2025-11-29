Як правильно чистити зуби: поради, які змінять вашу щоденну рутину / © Credits

Реклама

Видання Real Simple розповіло, що більшість дорослих робить це не зовсім так, як потрібно. А правильне чищення зубів — це не тільки красиві білі зуби та свіжий подих. Це спосіб підтримати здоров’я всієї ротової порожнини, покращити кровообіг і навіть знизити ризик серцевих хвороб.

Не полощіть рот одразу після чищення. Момент, коли ви одразу спльовуєте пасту і прополоскати рот водою, здається природним, але насправді краще дати зубній пасті попрацювати кілька хвилин. Фтор зміцнює емаль і якщо залишити його на зубах хоча б на 15 хв, зуби стануть стійкішими до кислот, які викликають карієс. Чим довше фтор контактує з зубами, тим ефективніше він зміцнює їх. Використовуйте зубну пасту з фтором. Фтор — це природний мінерал, який зміцнює емаль і бореться з карієсом, тож важливо обирати зубну пасту з ним. Він не тільки зміцнює емаль, а й відновлює слабкі ділянки зубів і допомагає запобігти ранньому карієсу. Почекайте з чищенням після кислого. Якщо ви випили склянку апельсинового соку чи з’їли кислий десерт, не поспішайте чистити зуби. Кислоти розм’якшують поверхню зуба та чищення одразу після їжі може її пошкодити. Краще зачекати 30 хв, слина допоможе нейтралізувати кислоти, а емаль відновить свою міцність. Тим часом можна просто прополоскати рот водою. Чистьте зуби під кутом 45°. Якщо ви тримаєте щітку прямо, настав час трохи змінити кут. Її слід тримати під кутом 45° до ясен і робити легкі рухи вперед-назад короткими смужками на ширину зуба. Цей кут дозволяє ефективно очищати простір між зубом і яснами — саме там накопичується найбільше бактерій та залишків їжі. Крім того, це менш травматично для зубів і ясен.

Чистка зубів — це не просто рутина. Правильна техніка допомагає зберегти здоров’я ясен, захистити зуби від карієсу та навіть підтримувати ваше загальне самопочуття. Спробуйте впровадити ці чотири прості поради вже сьогодні і ви відчуєте різницю.