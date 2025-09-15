Як правильно мити руки: проста звичка рятує від хвороб / © Credits

Звичка мити руки здається елементарною, однак саме вона здатна зупинити поширення багатьох інфекцій. Лікарі наголошують, що миття рук із милом щонайменше 20 секунд — найпростіший та водночас один із найефективніших способів захистити себе та близьких від хвороботворних мікробів, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Важливість миття рук

Наші руки — справжній «транспортний засіб» для мікробів. Ми торкаємося дверних ручок, грошей, телефона, продуктів і переносимо невидимих «пасажирів» на шкіру. Варто лише потерти очі, торкнутися носа чи рота і бактерії чи віруси отримують прямий доступ у наш організм.

регулярне миття рук може запобігти 1 із 3 кишкових інфекцій,

та 1 із 5 респіраторних захворювань (зокрема застуді та грипу).

Особливо це актуально у сезон вірусів та під час пандемій, проста дія, яка займає пів хвилини, реально знижує ризик захворіти.

Скільки часу потрібно мити руки

Більшість із нас упевнені, що миють руки достатньо довго. Та на практиці часто це триває лише 5–10 секунд. Для ефективного очищення потрібно не менше 20 секунд.

Простий орієнтир: за цей час можна двічі проспівати про себе «Happy Birthday» або улюблений приспів пісні.

Як правильно мити руки: покрокова інструкція

Змочіть руки проточною водою (холодною чи теплою). Намильте долоні та добре спіньте мило. Ретельно потріть долоні та тильний бік рук, простір між пальцями, великі пальці, кінчики та під нігтями, зап’ястки. Процес має тривати щонайменше 20 секунд. Ретельно змийте мило під проточною водою. Вимкніть кран паперовим рушником чи ліктем, щоб знову не занести мікробів. Висушіть руки одноразовим рушником або чистим тканинним.

Важливо: вологі руки швидше переносять мікроби, тому висушування — обов’язковий етап.

Коли треба обов’язково мити руки

Їжа — перед їжею, під час і після приготування, особливо після роботи з сирим м’ясом.

Тварини — після контакту з домашніми улюбленцями чи їхньою їжею.

Догляд — після зміни підгузків, догляду за хворими, контакту з біологічними рідинами.

Контакт із виділеннями організму — після туалету, кашлю, чхання, оброблення ран.

Особливі випадки — після повернення з вулиці, використання транспорту, контакту з грошима чи поверхнями у громадських місцях.

Для більшості людей звичайне мило так само ефективно, як і антибактеріальне. У побуті немає суттєвої різниці в захисті від інфекцій, тож якщо не маєте антибактеріального мила, використовуйте звичайне.

Використання антисептика

Якщо немає доступу до води та мила, використовуйте санітайзер із вмістом не менше 60% спирту. Однак:

антисептик не змиває бруд, пестициди та важкі метали,

він менш ефективний проти деяких вірусів і бактерій, наприклад, норовірусу.

Тому перевага завжди за класичним миттям рук.

Надто часте миття рук

Надмірне миття може пересушувати шкіру, викликати тріщини та навіть погіршити захисну функцію. Якщо доводиться мити руки дуже часто, наприклад, через роботу, використовуйте зволожувальний крем із емолієнтами після миття.

Миття рук — це не просто ритуал, який ми виконуємо «на автоматі». Це ключова звичка, яка реально зменшує ризик захворіти та вберегти від інфекцій близьких. Усього 20 секунд вашого часу можуть зупинити десятки мікробів, які прагнуть потрапити до організму.

Тож наступного разу, коли поспішатимете, нагадайте собі, що краще витратити пів хвилини біля раковини, ніж кілька днів на лікарняному.