Як прибрати жир на животі за один тиждень / © Credits

Реклама

«Плоский прес» за тиждень ви, звісно, не отримаєте, але зменшити об’єми, прибрати набряклість та активізувати спалення жиру цілком реально. Про це розповіло видання Tua Saúde.

Черевний жир — це не лише питання зовнішності. Його накопичення пов’язане зі способом життя: малорухливістю, неправильним харчуванням, стресом, гормональним фоном і навіть якістю сну. Гарною новиною є те, що жир у цій зоні активно реагує на зміни у способі життя, і за короткий термін уже видно перші результати.

Ефективні вправи для схуднення на животі

Ключ до зменшення об’єму живота — це аеробні навантаження та інтервальні тренування. Саме вони найкраще спалюють калорії, прискорюють метаболізм і змушують організм активно витрачати жирові запаси.

Реклама

Біг або швидка ходьба

Щонайменше 30 хв на день.

Якщо можливість бігати обмежена — енергетична ходьба на відкритому повітрі чи біговій доріжці також чудово спрацьовує.

Інтервальні тренування

Змінюйте фази активності та відпочинку.

Наприклад: 40 сек інтенсивних вправ (присідання, випади, біг на місці), потім 20 секунд паузи. Повторіть 5–7 циклів.

Скакалка

10–15 хв скакалки — і ваш метаболізм розганяється, як після години бігу.

Чудово розвиває координацію, тонізує ноги, живіт, руки.

Велосипед або велотренажер

40–60 хв середньої інтенсивності з періодами швидкого темпу — і тіло в режимі «жироспалення».

Групові заняття

Zumba, степ, бокс-фіт, кардіо-танці — весело, мотиваційно та дуже ефективно.

Плавання

Рівномірне навантаження на все тіло, щадний вплив на суглоби і чудовий ефект для м’язів преса та спини.

Харчування для плаского живота

Їжте 4–5 разів на день маленькими порціями — так збережете стабільний рівень цукру у крові та уникнете переїдання. Пийте 2 л води щодня. Додайте лимон, імбир або м’яту — це зменшить набряки. Виключіть алкоголь. Він уповільнює обмін речовин і провокує жирові накопичення саме в зоні живота. Зменште кількість цукру. Жодних солодких напоїв, печива, батончиків чи меду. Навіть «коричневий цукор» — це лише міф про здорову альтернативу. Забудьте про смажене та напівфабрикати. Ні — піцам, чипсам, ковбасі, майонезу. Обирайте легкі білки: яйця, курка без шкірки, риба, морепродукти, нежирні кисломолочні продукти. Додайте овочі (2–3 порції на день) — свіжі, тушковані або парові. Броколі, шпинат, цвітна капуста, огірок — ваші друзі. Їжте 2–3 порції фруктів на день. Обирайте ті, які містять менше цукру: яблука, груші, ягоди, ківі. Йогурти з пробіотиками (1–2 на день) допомагають травленню та зменшують здуття. Менше солі — більше спецій. Замість солити додавайте лимон, орегано, куркуму, базилік, часник. Трав’яні чаї проти здуття: чай із болдо (30 хв перед їжею), аніс, м’ята, меліса, імбир — від газів, набряків і нервового голоду.

Золоті правила

Рух щодня — хоча б 30 хв.

Чиста тарілка без фастфуду.

Вода, чай, спеції замість солі.

Сон не менше 7 годин.

Стрес — на паузу, не заїдайте його.

Позбутися жиру на животі за один тиждень — реальне завдання, якщо підійти до нього свідомо й комплексно. Ви не просто втратите кілька сантиметрів у талії — ви відчуєте легкість, приплив енергії та впевненість у собі. Ключові складники успіху: активний рух, збалансоване харчування, вода, сон і мінімум стресу.