Як уникнути відчуття здуття живота після святкових частувань: 5 простих порад

Святковий стіл

Для багатьох людей у святковий новорічний сезон відчуття здуття живота є лише побічним ефектом святкувань.

Типова святкова вечеря містить понад 3000 калорій. Це майже вдвічі перевищує рекомендовану кількість для дорослих жінок. Шлунок може вмістити лише певну кількість їжі, перш ніж досягне межі своєї місткості.

Коли ви повністю наповнюєте живіт, це може викликати дискомфорт, включно з нетравленням шлунка та навіть нудотою.

Як позбутися відчуття переїдання, млявості та здуття живота, експерти з харчування розповіли Нealthline.

Ось п’ять порад для зменшення кишкового дискомфорту під час і після святкових обідів.

Визначте свої тригери

Як гість вечірки, ви можете бути залежними від того, що подає господар, а це означає, що ви можете не знати точно, які інгредієнти він використовує для приготування їжі.

Однак знаючи заздалегідь, які інгредієнти викликають у вас дискомфорт, ви можете уникнути здуття живота.

Незалежно від того, йдеться про молочні продукти, глютен чи якусь іншу їжа, важливо знати про харчову непереносність та інші тригери, які її викликають, щоб уникнути або обмежити їх споживання для запобігання проблемам з травленням, як-от здуття живота.

Спробуйте запитати господаря перед вечіркою, що він має намір подавати та які інгредієнти входять до складу їжі.

Щоб визначити продукти, які викликають здуття живота, можна вести щоденний облік харчування та шукати закономірності.

Найкраще відстежувати їжу, яку ви споживаєте, порції, час, емоції в той момент (щастя, стрес тощо), а також будь-які симптоми, які ви відчуваєте.

Це дозволить вам знайти закономірності для визначення продуктів, які можуть спричиняти здуття живота, а також допоможе побачити, чи можуть інші фактори, наприклад, стрес, посилювати ваші симптоми.

Не економте калорії для вечірки

Регулярне харчування протягом дня може допомогти запобігти переїданню на вечірці.

Занадто тривалі перерви між прийомами їжі, поки ви не відчуєте голоду, часто можуть призводити до занадто швидкого й надмірного споживання їжі, що здатне спровокувати посилення здуття живота.

Замість того, щоб «економити» всі калорії для великої кількості їжі, краще регулярно їсти та перекушувати, щоб підтримувати травлення протягом дня.

Звертайте увагу на продукти, які можуть спричинити здуття живота, як-от велика кількість хрестоцвітих овочів за один раз, вживання більшої кількості клітковини, ніж зазвичай, без накопичення жиру, або вживання страв з великою кількістю жирів, натрію і доданого цукру.

Змінюйте продукти зарчування

Незалежно від того, чи є ви господарем вечірки, чи знаєте, що він подаватиме, ви можете запропонувати альтернативні варіанти.

Якщо ви прагнете налагодити здорові стосунки з їжею, є прості здорові способи замінити святкові страви на більш здорові варіанти.

Наприклад, якщо кульки та крекери з сирною начинкою є типовою закускою на вашому святковому столі, можна спробувати замінити їх хумусом, пітою і свіжими овочами.

Замість картопляного пюре з маслом подумайте про перехід на альтернативу — солодку картоплю.

І замість того, щоб вибирати рисові страви з високим вмістом крохмалю, краще вживайте бобові, багаті на калій — мінерал, який допомагає виводити надлишок натрію, що викликає здуття живота.

Можна використовувати молоко замість жирних вершків, щоб зменшити вміст жиру в рецептах, а також використовувати меншу кількість сол за допомогою ароматних спецій, от-як кориця і мускатний горіх.

Якщо заміна здається вам надто складною або потребує багато зусиль, спробуйте дотримуватися помірного харчування. Хороша стратегія для цього під час святкових обідів — спочатку переглянути всі запропоновані страви, перш ніж додавати їх до своєї тарілки.

Це дозволить вам насолоджуватися всіма стравами, не переїдаючи, що може допомогти зменшити здуття живота.

Додавайте листову зелень до свого раціону

Овочі, як-от шпинат, капуста кале, бок-чой, спаржа та мангольд, мають високий вміст води, а також низьку калорійність, а ще багаті вітамінами, мінералами та клітковиною. Вони добре допомагають зменшити здуття живота.

Регулярне вживання овочів — це чудовий спосіб додати клітковину до раціону, а поступове збільшення її споживання — найкращий спосіб сприяти здоровому випорожненню кишківника і зменшенню здуття живота.

Якщо ви швидко збільшите споживання овочів, не пристосувавшись водночас до додаткового вживання клітковини, це може призвести до посилення здуття живота. Крім того, якщо ви не питимите більше води зі збільшенням клітковини, це також може призвести до здуття живота і закрепу.

Спробуйте додавати ще пів склянки листової зелені кожні 3 дні, щоб поступово збільшувати споживання і покращувати травлення без здуття живота.

Хрестоцвіті овочі, як-от броколі, також можуть викликати посилення газоутворення, тому їх часто краще вживати у приготованому вигляді, а не в сирому, щоб зменшити вплив на здуття живота.

Обмежуйте або уникайте вживання алкоголю

Хоча алкогольні напої часто є частиною святкування свят, їх вживання після важкої їжі може погіршити здуття живота.

Вони викликають зневоднення, яке потім можуть призвести до затримки рідини в певних ділянках тіла, як-от шкіра та життєво важливі органи, що намагаються утримати більше води.

Алкоголь — це речовина, що викликає запальні процеси, яка може уповільнювати травлення і збільшувати затримку води в організмі, викликаючи млявість. Він також може призводити до набряків, що викликає газоутворення, дискомфорт і здуття живота.

Щоб запобігти зневодненню і збільшити споживання води, спробуйте залишати візуальні нагадування, наприклад, ставити пляшку з водою так, щоб бачити її протягом дня. Можна також встановити будильник на телефоні з нагадуванням про необхідність пити воду або використовувати застосунок для відстеження її споживання.

Інтервали між вживанням рідини допомагають запобігти здуттю живота, але не намагайтеся випити всю воду за один раз, оскільки це також може збільшити здуття.

Щоб зменшити вживання алкоголю, найкраще випивати один келих алкогольного напою для жінок і не більше двох — для чоловіків на день. Крім того, на кожну склянку алкоголю випивайте принаймні одну склянку води.

Під час свят спробуйте приготувати веселі безалкогольні коктейлі з газованої води та 100% соку як смачний спосіб насолодитися святом без додаткового здуття живота наступного дня. Відмовтеся від глінтвейну та яєчного лікеру з алкоголем і замість цього обирайте безалкогольний сидр або пунш.