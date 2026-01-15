Як уповільнити старіння: вчені поділилися результатами масштабного дослідження, яке тривало 50 років

Група людей середнього віку займається фізичними вправами / © Credits

Усім відомо, що фізичні вправи корисні. Тренування та підтримка фізичної форми позитивно впливають на наші м’язи, кістки та мозок, але нове дослідження тепер може розкрити вплив фізичних вправ на те, як швидко ми старіємо і коли цей процес дійсно починає відбуватися.

Про масштабне 50-річне дослідження процесу старіння, розповідає Woman&Home.

Дослідження, опубліковане нещодавно, проводилося за участю 427 шведів (48% жінок) віком від 16 до 63 років, щоб побачити, як змінюються їхні м’язи та фізична форма з віком. Автори виявили, що наші тіла починають старіти вже з 35 років, але темпи зниження можна уповільнити, якщо ми залишаємося фізично активними.

Дослідники вивчили аеробну здатність учасників, м’язову витривалість, силу та результативність у силових вправах, таких як жим лежачи та стрибки у висоту, в рамках Шведського дослідження фізичної активності та фітнесу. Головним висновком дослідження було те, що пікові можливості були досягнуті до 36 років, а після 40 років спостерігалося зниження для обох статей.

Однак не все так песимістично. Активність у дорослому віці та заняття фізичними вправами в підлітковому віці були пов’язані з кращою продуктивністю.

Команда з Каролінського інституту стверджує, що ці дані також узгоджуються з результатами досліджень, які вивчали пікову фізичну підготовку елітних спортсменів.

Навіть якщо ви не займалися спортом регулярно в підлітковому або молодому віці, автори кажуть, що початок занять спортом у старшому віці призводить до помітного покращення продуктивності, навіть у пізніші десятиліття життя. Дослідники виявили, що дорослі, які стали фізично активними, покращили свої результати в тестах на 5–10%.

Функціональні вправи в дослідженні відображали рухи, які ми робимо у повсякденному житті. Наприклад, вертикальний стрибок змушує ноги використовувати силу, необхідну для ходьби та підйому сходами. Він також впливає на рівновагу, яка зазвичай знижується з віком. Хоча покращення на 5–10% може здатися незначним, це свідчить про те, що багатьом ознакам старіння (таким як легка втрата рівноваги або зниження сили) можна певною мірою запобігти за допомогою фізичних вправ.

Ніколи не пізно почати рухатися, стверджують автори дослідження. Фізична активність може уповільнити зниження продуктивності, навіть якщо вона не може повністю його зупинити. Тепер вчені шукатимуть механізми, чому кожен досягає своєї пікової продуктивності у віці 35 років, і чому фізична активність може уповільнити втрату продуктивності, але не повністю зупинити її.

Дослідження триває, і коли учасникам цього року виповниться 68 років, їх знову обстежать. Цього разу дослідники шукатимуть зв’язки між фізичними можливостями та способом життя, здоров’ям та біологічними механізмами.

Тренування після 35 років

Для багатьох жінок вік — це просто цифра, і вони стають сильнішими та підтягнутішими спортсменками після 35 років. Ви, мабуть, бачили історії жінок, які народжують дітей, а потім стають ультрамарафонцями, а також тих, хто піднімає більші ваги у свої 40-50 років, ніж у молодшому віці.

Для багатьох навчитися бігати для початківців або освоїти нове хобі, як-от пілатес з обтяженнями, та відвідувати спортзал стає легше.

Цьому є кілька причин, зокрема потенційно підвищена розумова здатність долати труднощі, більш збалансований спосіб життя та фізіологічна адаптація.

Багато хто з нас також більше ладнає зі своїм тілом до досягнення середнього віку, тому ми більше усвідомлюємо важливість правильного харчування, розумних тренувань, наших гормонів та оптимізації сну. Все це може призвести до того, що ми станемо сильнішими, як фізично, так і психічно, ніж коли нам було 20–30 років.