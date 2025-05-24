Як висипатися у 20, 30, 40, 50 та 60 років: поради для здорового сну / © Credits

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Видання Real Simple розповіло, як краще спати у 20, 30, 40, 50 та 60 років, а також надало поради та поділилося корисною інформацію як налагодити власний нічний відпочинок, щоб відчувати себе сповненими сил та енергії.

У 20 років: будуймо здорові звички сну на майбутнє

Рекомендована тривалість сну: 7–9 годин на добу

У 20 років організм ще досить гнучкий, а біоритми — активні та потужні. Але через навчання, роботу, вечірки, стосунки, смартфони та стрес багато хто забуває про сон. Проте саме у цьому віці формується фундамент наших майбутніх звичок сну.

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Що робити:

Встановіть стабільний режим сну: лягайте та вставайте в межах 1–2 годин у той самий час — навіть на вихідних.

Мінімізуйте вживання кофеїну після обіду.

Займайтеся спортом щодня хоча б по 30 хв — це підвищує якість сну.

Обмежте час перед екранами за 1–2 години до сну — синє світло пригнічує вироблення мелатоніну.

Порада: якщо ви «сова», прокидатися рано буде важко. Допоможе ранкове світло (відкрите вікно чи прогулянка) та щільний сніданок — це запускає внутрішній годинник.

У 30 років: шукаємо баланс між роботою, дітьми та сном

Рекомендована тривалість сну: 7–9 годин

Це десятиліття часто супроводжується високим темпом життя — побудова кар’єри, догляд за дітьми, фінансові виклики. Все це може негативно вплинути на якість сну.

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Що робити:

Створіть вечірній ритуал — теплий душ, ароматерапія, читання, трав’яний чай.

Якщо ви — мама, працюйте над режимом сну дитини, щоб забезпечити власний відпочинок.

Уникайте переїдання перед сном — легка вечеря за 2–3 години до сну.

Якщо турбують тривожність або безсоння — зверніться до спеціаліста.

Порада: не намагайтеся «надолужити» сон у вихідні. Це збиває циркадний ритм і погіршує якість сну у будні.

У 40 років: керуємо стресом, щоб зберегти сон

Рекомендована тривалість сну: 7–8 годин

У цьому віці сон може стати чутливішим — і часто саме через стрес. Кар’єрний пік, підлітки вдома, емоційна втома — усе це робити свій внесок у безсонні ночі.

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Що робити:

Регулярно практикуйте техніки релаксації: йога, медитація, дихальні вправи.

Не працюйте у ліжку — нехай спальня буде лише для сну та відпочинку.

Якщо прокидаєтеся серед ночі, не хапайтеся за телефон. Краще послухайте спокійну музику чи глибоко подихайте.

Вивчіть свій хронотип (жайворонок або сова) та адаптуйте графік.

Порада: коротка вечірня прогулянка на свіжому повітрі допомагає «перезапустити» нервову систему перед сном.

У 50 років: гормони та здоров’я впливають на сон

Рекомендована тривалість сну: 7–8 годин

Менопауза у жінок, супутні хронічні захворювання, гормональні зміни — усе це ускладнює засинання, може викликати нічну пітливість, безсоння чи нічні пробудження.

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Що робити:

Консультуйтеся з лікарем щодо ліків, які можуть впливати на сон.

Залишайте спальню прохолодною — це знижує припливи та сприяє глибшому сну.

Розгляньте приймання мелатоніну чи фітопрепаратів — але лише після консультації лікаря.

Займайтеся легкими фізичними вправами: скандинавська ходьба, плавання, пілатес.

Порада: звертайте увагу на симптоми апное сну (наприклад, гучне хропіння чи зупинки дихання уві сні) — це часто виникає у віці 50+.

У 60 років: підтримуємо циркадний ритм та уникаємо денного сну

Рекомендована тривалість сну: 7–8 годин

З віком вироблення мелатоніну знижується, як і тривалість глибокого сну. Можуть з’явитися часті нічні пробудження, ранній підйом або відчуття «несправжнього» сну.

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Що робити:

Уникайте денного сну чи обмежуйте його до 20–30 хв.

Дотримуйтеся режиму навіть на пенсії — стабільний час відходу до сну та пробудження.

Щодня виходьте на вулицю — сонячне світло підтримує добовий ритм.

Вимикайте телевізор і гаджети щонайменше за 1 годину до сну.

Порада: легкі вечірні розтяжки, теплий душ і прослуховування аудіокниг або заспокійливої музики — чудові ритуали для повноцінного відпочинку.

Універсальні правила хорошого сну у будь-якому віці

Спіть щонайменше 7 годин.

Створіть і дотримуйтеся постійного графіка сну.

Уникайте вживання важкої їжі, алкоголю та кофеїну ввечері.

Займайтеся фізичною активністю щодня.

Зменште стрес будь-яким доступним способом: природа, творчість, дихальні практики.

Якщо проблеми зі сном тривають понад 3 тижнів — обов’язково зверніться до лікаря. Сон — не розкіш, а базова потреба організму для фізичного та психічного здоров’я.