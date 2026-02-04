Як запобігти діабету природним шляхом: 11 простих способів знизити рівень цукру в крові після 50 років

Жінка робить тест на рівень цукру / © Credits

Щоб підтримати стабільний рівень глюкози в крові, дотримуйтесь збалансованої дієти, яка обмежує доданий цукор , займайтеся фізичною активністю щонайменше 20-30 хвилин на день та худніть, якщо це рекомендує ваш лікар. Але це не єдині стратегії, які працюють.

Woman`sWorld розповідає, як запобігти діабету, використовуючи прості поради, підтверджені наукою.

Важливість профілактики діабету

Дослідження показує, що коли рівень цукру в крові залишається збалансованим, ризик серцевих захворювань знижується на 67 відсотків. Крім того, профілактика діабету також забезпечує ефективне функціонування клітин мозку та формування нових зв’язків. Результат: ваші шанси на проблеми з пам’яттю та деменцію знижуються на цілих 47 відсотків.

Як запобігти діабету: 11 корисних порад

Окрім дотримання порад лікаря та мінімізації будь-яких факторів ризику, спробуйте ці домашні засоби, які допомагають запобігти діабету.

Насолоджуйтесь тостами з авокадо

У мексиканському дослідженні жінки, які щодня з’їдали 30 грамів авокадо (приблизно 1/5 середнього авокадо), мали на 29 відсотків менше шансів захворіти на діабет, ніж жінки, які уникали цього фрукта. Корисні жири та клітковина, що містяться в авокадо, запобігають підвищенню рівня цукру в крові. Крім того, фрукт багатий на поліфенольні сполуки, які підвищують чутливість клітин до інсуліну, що балансує рівень цукру в крові.

Пийте чай пуер

Ферментований чай, відомий як пуер, цінується у східній медицині вже 5000 років. І сучасна наука підтверджує його протидіабетичні переваги: ​​австралійські дослідники виявили, що люди, які випивали принаймні одну чашку чаю пуер щодня, знижували ризик діабету до 47 відсотків. Чай уповільнює реабсорбцію глюкози в нирках, завдяки чому вона виводиться з організму, а не накопичується в крові.

Проводьте час у саду

Звичайно, такі види діяльності, як швидка ходьба, їзда на велосипеді та підняття тягарів, борються зі стрибками цукру в крові, які призводять до діабету. Але тренування, яке ви отримуєте від садівництва, також допомагає запобігти діабету.

Вчені виявили, що ризик діабету був на 49 відсотків нижчим у людей, які регулярно займалися садівництвом, ніж у їхніх колег, які не займалися спортом. А як приємний бонус шанси садівників померти передчасно від серцевих захворювань, інсульту та інших причин значно знизилися.

Зробіть полуденну танцювальну перерву

Ми всі знаємо, що фізичні вправи допомагають контролювати рівень цукру в крові, але коли ви рухаєтесь, це може посилити користь. Дослідники виявили, що помірні фізичні вправи, такі як танці під улюблені мелодії, протягом більше 10 хвилин вдень призводять до більшого зниження рівня цукру в крові, ніж аналогічна активність вранці або ввечері.

З’їжте більший обід

Дослідники Нью-Йоркського університету виявили, що споживання більшої частини калорій протягом восьми годин після пробудження може зменшити коливання рівня цукру в крові, знизити піки глюкози та навіть допомогти вам схуднути. Учасники дослідження, які споживали 80 відсотків своїх калорій до 13:00 та вечеряли легшою порцією, побачили зниження рівня цукру в крові вже за один тиждень.

Поніжтеся на сонці

Зробіть 15-хвилинну перерву вдень, щоб вийти на вулицю та посидіти або прогулятися на сонці. Люди зі здоровим рівнем вітаміну D у крові, «сонячного вітаміну», мають втричі менший ризик розвитку діабету, ніж ті, хто мав дефіцит D. Вчені підозрюють, що він підвищує чутливість до інсуліну. А оскільки сонце — найкращий спосіб підвищити рівень D, ідеальним варіантом буде обідня прогулянка на свіжому повітрі, оскільки промені найсильніші між 10:00 та 15:00.

Перекус яблуком

Яблука та журавлина містять сполуки, які називаються флавоноїдами, що можуть допомогти запобігти діабету. Дослідження показало, що люди, чий раціон включав дві щоденні порції їжі, багатої на флавоноїди, мали значно менший ризик розвитку діабету, ніж ті, хто споживав менше. Флавоноїди посилюють секрецію та сигналізацію інсуліну, що балансує рівень цукру в крові. Інші продукти, багаті на флавоноїди, які варто включити до свого плану здорового харчування: чорниця, полуниця, гранати та темний шоколад.

Пийте золоте молоко

Куркумін, який надає куркумі жовтого відтінку, містить сполуки, які допомагають запобігти діабету, покращуючи функцію клітин підшлункової залози. Дослідження показало, що куркумін запобігає прогресуванню переддіабета до повноцінного захворювання у 100 відсотків учасників. Просто додайте 1 чайну ложку куркуми до 1 склянки теплого молока або мигдалевого молока, потім додайте мед та імбир з корицю за смаком.

Проведіть час на природі

Види та звуки природи знімають стрес лише за 10 хвилин. І це перевага, яка може знизити ризик діабету на 56 відсотків, як показало дослідження. Боротьба з різким підвищенням рівня гормону стресу кортизолу покращує чутливість клітин до інсуліну.

Замініть кулінарну олію

Використання соняшникової замість інших олій або вершкового масла — це розумне доповнення до вашої програми профілактики діабету. Згідно з дослідженням, вживання їжі з високим вмістом поліненасичених жирних кислот, які містить соняшникова олія, допомагає запобігти діабету 2 типу, навіть якщо ви не відчуваєте втрати ваги. Іншими хорошими джерелами цих корисних жирів є риба, горіхи та насіння льону.

Вимикайте світло опівночі

Вимикання світла та закриття штор у спальні на ніч допомагає запобігти діабету, згідно з дослідженням. Фактично, автори дослідження підрахували, що люди, які обмежували перебування на світлі з 12:30 до 6:00 ранку, мали до 40 відсотків менший ризик розвитку захворювання, ніж ті, хто проводив нічні години в яскравішому середовищі. Нічна темрява підтримує внутрішній годинник організму в руслі, що забезпечує правильний час секреції інсуліну.