Мозок людини / © Credits

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Постійно забуваєте, куди поклали ключі? Не можете згадати слово, яке, здається, вже крутиться на язиці? Ви не одні! Пік ​​активності різних ділянок мозку припадає на вік 20–30 років, після чого поступово починається когнітивний спад. Проте є й хороша новина: існують способи покращити здоров’я мозку та зберегти гостроту розуму.

Про те, як зберегти мозок молодим, розповідає Woman&Home.

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Мозок — це такий самий орган, як і будь-який інший. Щоб залишатися у формі, бути сильним і ефективно працювати, він потребує тренувань, стверджує нейрорадіологиня докторка Емер МакСвіні.

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Щоб подбати про когнітивне здоров’я, зовсім не обов’язково кардинально змінювати графік чи опановувати нові види діяльності. Прості звички, які можна запровадити вже сьогодні, можуть покращити увагу, концентрацію та довгострокове здоров’я мозку.

Досліджуйте нові місця

Вирушаючи в дорогу автомобілем, ми зазвичай покладаємося на смартфон, який прокладає маршрут і розраховує час прибуття. Паперові карти майже відійшли в минуле, проте повернення до «старої школи» — використання паперової карти для дослідження нових місць — може бути надзвичайно корисним для нашого мозку.

Іноді звичні дії можуть мати дивовижний вплив на здоров’я мозку, каже доктор Стів Берджесс. Той факт, що керування автомобілем, схоже, захищає від деменції, нагадує нам: мозок отримує користь від регулярних практичних завдань, таких як орієнтування на місцевості та просторове мислення.

Легка пробіжка

Дослідники з Кембриджського університету з’ясували, що біг підтюпцем двічі на тиждень може стимулювати утворення нових клітин мозку, які відповідають за відтворення спогадів. Втім, якщо ви не бажаєте взувати кросівки для бігу, будь-яка регулярна фізична активність також піде на користь вашому мозку.

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Професор Джеймс Гудвін, фахівець із питань старіння та здоров’я мозку, радить приєднатися до групи для піших прогулянок (зокрема, місцевістю з пагорбами) або обрати інший вид групових тренувань. Це допоможе зберегти мотивацію та зміцнити соціальні зв’язки — що також надзвичайно корисно для здоров’я мозку.

Не обов’язково займатися спортом на професійному рівні. Головне — отримувати задоволення та рухатися.

Їжте волоські горіхи

Вживання волоських горіхів сприяє покращенню функцій мозку, зокрема пам’яті, рухових навичок та здатності до навчання. Жменя волоських горіхів (30 г) на день може позитивно вплинути на еластичність кровоносних судин і допомогти підтримати здоров’я серцево-судинної системи, зазначає дієтологиня Клер Бейслі. До того ж це дуже універсальний продукт: його можна додавати будь-куди — від бананового хліба та граноли до салатів чи каш.

З цим погоджується і доктор Амір Хан. Він навіть називає волоські горіхи «недооціненим суперфудом», особливо якщо вживати їх разом із чорницею. За своєю користю для здоров’я вони значно перевершують усі інші горіхи, розповідає він

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Відкладіть телефон

Значна частина нашого життя пов’язана з використанням цифрових пристроїв — чи то для роботи, спілкування, чи то для закупів. Проте ми знаємо, що це може суттєво впливати на ефективність роботи нашого мозку.

Експертка з медитації та усвідомленості Брайоні Гансон радить виділяти принаймні один вечір на тиждень, коли ви відкладаєте телефон убік — аж до самого ранку.

Спочатку це може бути непросто, адже ваш розум звикає до відсутності постійної стимуляції. Ви можете помітити в собі неприємні емоції, але прийміть стан нудьги й підтримайте себе — робіть повільні, глибокі вдихи й видихи, залучайте нижню частину легень, радить вона.

Організуйте спілкування

Якщо вже доводиться брати до рук телефон, використовуйте його для підтримки зв’язку з друзями та родиною. Це надзвичайно важливо для наших когнітивних функцій і зниження ризику розвитку деменції. Розмови та соціальна взаємодія допомагають підтримувати активність і стимулювати роботу мозку.

Соціальна активність допомагає зберегти мисленнєві здібності, стверджує професор Гудвін.

Це не обов’язково мають бути офіційні чи спеціально організовані заходи. Підійде будь-що: розмова із сусідом, випадковим знайомим у роздягальні спортзалу або іншим власником собаки в парку.

Танцюйте

Навіть якщо нам уже далеко за двадцять, танці — наодинці чи в компанії — приносять користь і можуть знизити ризик деменції. Чи то «дискотека» на власній кухні з дітьми, чи то вечірній вихід у світ — танцювальні рухи покращують кровопостачання мозку, а також сприяють формуванню й активації нейронних зв’язків.

Заняття танцями можуть бути ще кориснішими, адже запам’ятовування рухів і кроків не лише стимулює швидкість мислення, а й тренує пам’ять. Дослідження показують, що танці змінюють спосіб нашого мислення та підхід до вирішення проблем, розповідає виданню психолог танцю доктор Пітер Ловатт.

Запишіться на навчальний курс

Існує чимало захоплень, які не лише приносять задоволення, а й корисні для здоров’я мозку. Це може бути вивчення іноземної мови, гра в шахи, складання пазлів, рукоділля або інші види діяльності, що тренують мозок.

«Дані свідчать про те, що навчання протягом усього життя може знизити ризик деменції або принаймні сповільнити появу її симптомів», — зазначає Френ Ванделлі, фахівчиня з питань деменції.

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