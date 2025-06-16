Як збільшити щоденне споживання білка: дієвий лайфгак від тренерки

Як збільшити щоденне споживання білка / © Credits

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Однак часто жінки стикаються з проблемою: дотримуватися достатнього рівня білка щодня виявляється непросто. Саме тому тренерка Kateryna Nazaryan поділилася простим та ефективним лайфгаком, який допоможе закривати білкову норму без зайвих складнощів.

Важливість стеження за рівнем білка

Щоденна потреба в білку залежить від багатьох чинників:

рівня фізичної активності;

віку;

цілей (схуднення, набір м’язової маси, підтримання форми);

стану здоров’я.

У середньому жінці, яка займається спортом, потрібно 1,2–2 г білка на 1 кг маси тіла на добу. Наприклад, за ваги у 60 кг — це 72–120 г білка на день. Звучить не так страшно, але на практиці виявляється, що без усвідомленого планування багато хто споживає лише половину цієї норми.

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Основна проблема — нестача білка в першій половині дня

Зазвичай традиційний сніданок багатьох складається з кави, вівсянки, фруктів, йогуртів або бутербродів. Усі ці продукти містять мінімум білка. Як результат, у другій половині дня доводиться терміново «наздоганяти» норму, а це складно, важко для шлунка та часто призводить до переїдання вуглеводів чи жирів.

Саме тут і працює лайфгак: починайте день з високобілкового сніданку.

У чому суть методу

Суть методу дуже проста:

З’їдаємо велику порцію білка вже на сніданок.

Це допомагає закрити половину чи більше добової норми білка одразу зранку.

Впродовж дня значно легше набрати залишок без стресу та надмірних зусиль.

Приклади білкових сніданків від тренерки

Варіанти меню:

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4 яйця та 200 г грецького йогурту

4 яйця та 200 г кисломолочного сиру

150–200 г кисломолочного сиру та 200 г грецького йогурту

Омлет із 4 яєць з овочами та 100 г курячого філе

Як це працює

Контроль апетиту: білок забезпечує відчуття ситості на кілька годин, зменшує потяг до солодкого та перекушувань протягом дня.

Легкість у дотриманні калорійного дефіциту: коли ви ситі — легше не переїдати.

Підтримка м’язів: особливо важливо для тих, хто займається спортом або перебуває на дієті.

Регулювання рівня цукру в крові: білковий сніданок стабілізує глюкозу, знижує ризики «інсулінових гойдалок» протягом дня.

Високобілковий сніданок — простий, але дієвий спосіб поступово вийти на потрібну норму білка та покращити якість харчування. Завдяки цьому методу легше зберігати стрункість, будувати м’язи, підтримувати здоров’я шкіри, волосся, імунної системи та гормонального фону.