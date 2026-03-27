Як жорстка зубна щітка та лікування карієсу можуть нашкодити яснам

Реклама

Як жорстка зубна щітка та лікування карієсу впливають на стан ясен і на що варто звернути увагу, пояснила стоматологиня-терапевтка стоматологічної клініки FrankoLab Данищук Соломія Тарасівна.

Рецесія ясен — стан, за якого слизова зміщується, оголюючи корінь зуба. Відтак він стає візуально довшим, ніж інші. Призвести до цього може неправильне використання зубної щітки, відсутність якогось зуба, неякісне лікування карієсу. Як це працює?

Під час чищення щітка ковзає не лише по зубах, а й по тонкому краю ясен. Якщо вона жорстка або ви надто інтенсивно зчищаєте наліт, слизова тканина на стику зуба і кореня травмується. Якщо чистити їх так вранці і ввечері тривалий час, ясенна тканина перестає щільно прилягати до зуба. Через постійне тертя вона втрачає природне зчеплення з коренем і поступово зміщується, оголюючи його.

Реклама

Зверху найчастіше оголюються ікла, бо вони найбільше виступають із зубного ряду, а тому отримують найбільше навантаження. Знизу — центральні різці і премоляри: «четвірки» і «п’ятірки».

Різці страждають, оскільки у цій зоні найтонший шар кісткової тканини і, відповідно, ясен. А премоляри опиняються під ударом, бо розташовані на «повороті» щелепи, тож коли ми переходимо від передніх зубів до бічних, зазвичай на них тиснемо сильніше.

Під час лікування карієсу стоматолог видаляє уражену частину зуба і формує порожнину під пломбу, у деяких випадках проводиться оперативне втручання. Якщо карієс пришийковий, за якого руйнуються тверді тканини біля ясен, пломба може контактувати з краєм ясен, а деколи навіть заходити під них. У цьому разі важливо, щоби її край був гладеньким, вона точно прилягала до зуба, була добре відполірована, не тиснула на ясна і не заходила надто глибоко в зону кріплення. Рецесія виникає, коли край пломби нависає, шорсткий або розташований занадто глибоко під ясенним краєм зуба. Тоді там накопичується наліт, тканини постійно подразнюються і поступово порушується прикріплення ясен до зуба.

Досить часто рецесія є наслідком неякісного медичного туризму, коли під час одного візиту за кордон лікують 5-6 зубів через брак часу.

Реклама

Інколи дискомфорт з’являється одразу або за кілька годин, в інших випадках — за декілька тижнів після повернення додому, на що вказує кровоточивість і чутливість ясен до холодного, гарячого, кислого, натиску.

Чутливість з’являється, бо корінь вкритий тонким шаром цементу. Цемент — пориста тканина, пронизана мікроскопічними каналами, які ведуть до нерва, тому він гостро реагує на будь-які подразники. Поверхня кореня шорсткіша за гладку емаль, наліт на ній затримується легше. А через те, що тканини тут менш міцні й мінералізовані, карієс розвивається стрімко і швидше дістається пульпи — м’якої внутрішньої тканини з нервами та судинами. Без вчасного лікування це призводить до запалення (пульпіту) і втрати зуба.

Також рецесія розвивається, якщо стоматолог встановив неправильно коронку, наприклад, вона заходить надто глибоко під ясенний край, внаслідок чого навколо шийки зуба починається запалення.

Тому важливо не лише щороку перевіряти стан зубів, а й лікувати їх без поспіху і з можливістю додаткового шліфування пломби чи коронки, полірування, перевірки стану ясен тощо.

Реклама