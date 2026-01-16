Які вітаміни ефективніше приймати разом з іншими: експерти назвали 6 найкращих комбінацій

Жінка тримає в руці вітаміни / © Credits

Реклама

Деякі вітаміни діють ефективніше, якщо приймати їх разом з іншими вітамінами чи добавками. Ми звернулися до експертів, і ось вітаміни, які лікарі радять приймати разом.

Ось що експерти розповіли GoodhHousekeeping про вітаміни, які треба приймати разом, а також про комбінації, яких варто уникати.

Вітамін D і кальцій

Ви, можливо, вже асоціюєте вітамін D і кальцій зі здоровими кістками. Ось менш відомий зв’язок: вітамін D має вирішальне значення для засвоєння кальцію в кишківнику.

Реклама

Без достатньої кількості вітаміну D ви можете засвоїти лише близько 10–15% кальцію, який споживаєте, порівнюючи з близько 30–40% засвоєння за умови достатнього рівня вітаміну D. Найкраще поєднувати багаті на кальцій продукти або добавки з вітаміном D чи забезпечити достатню кількість вітаміну D загалом, щоб кальцій ефективно засвоювався організмом.

Вітамін B6 і магній

Магній необхідний для багатьох метаболічних процесів, від регулювання функції м’язів і нервів до рівня цукру в крові. Вітамін B6 забезпечує необхідну підтримку, допомагає покращити всмоктування магнію в кишківнику.

Вітамін B6 допомагає більшій кількості магнію потрапляти у кров. Ба більше, магній відіграє певну роль в активації вітаміну B6 у його корисну форму в організмі. Незалежно від того, приймають пацієнти магній для здоров’я м’язів чи для сну, часто рекомендується приймати його разом із джерелом B6, щоб кожна поживна речовина могла підвищити ефективність іншої. Як додатковий бонус дослідження показують, що магній і вітамін B6 можуть допомогти зняти стрес, якщо приймати їх разом.

Вітамін С і залізо

Залізо є важливою поживною речовиною для здорової крові, а вітамін С відіграє значну роль у тому, щоб допомогти вашому організму засвоювати його. Ви можете назвати їх сильною парою: дослідження показують, що поєднання цих поживних речовин в одному прийманні їжі ефективніше, ніж вживання їх окремо. Цей самий синергетичний ефект застосовується, якщо ви приймаєте добавки заліза.

Реклама

Якщо ви вживаєте продукти, багаті на залізо, або добавки заліза разом із джерелом вітаміну С, наприклад, склянкою апельсинового соку, це допомагає перетворити залізо у форму, яку вашому організму легше засвоювати. Це поєднання особливо корисне для вегетаріанців або тих, хто хоче природним чином підвищити рівень заліза.

Вітамін А та цинк

Вітамін А підтримує ваш зір, здоров’я шкіри, імунну систему та багато іншого, але його робота залежить від цинку. Дефіцит цього елемента знижує біодоступність вітаміну А, і оскільки такі дефіцити зазвичай виникають одночасно, розумним кроком буде поєднання цих поживних речовин.

Вітамін А, чи то з продуктів, як-от морква, чи з добавок, не засвоюється так ефективно, коли у людей низький рівень цинку. Забезпечення достатньої кількості цинку з продуктів, багатих на нього, як-от боби чи молюски, коли ви також вживаєте продукти, багаті на вітамін А, допомагає цим поживним речовинам працювати разом, щоб вітамін А міг ефективно засвоюватися та транспортуватися в організмі.

Вітамін Е та селен

Антиоксиданти — це молекули, які захищають ваші клітини від пошкоджень, а разом вони ще потужніші. Вітамін Е та селен — яскравий приклад взаємодоповнювальних антиоксидантів, які утворюють чудову команду. Селен має здатність допомагати «переробляти» вітамін Е у вашому організмі, повертаючи його до активної форми для боротьби зі ще більшою кількістю вільних радикалів.

Реклама

Отримуючи обидві поживні речовини — наприклад, вживаючи багаті на селен бразильські горіхи разом з багатими на вітамін Е мигдалем чи шпинатом — ви посилюєте антиоксидантний ефект.

Вітамін D, вітамін K2 і вітамін A

Потрійна користь: це жиророзчинне вітамінне тріо працює синергічно для підтримки здоров’я кісток, імунної функції та правильного використання кальцію. Разом вітамін D, вітамін K і вітамін А допомагають забезпечити найкраще функціонування вашого організму.

Вітамін K2 допомагає направляти кальцій до кісток, а не до м’яких тканин, коли вітамін D збільшує засвоєння кальцію, водночас вітамін A врівноважує імунорегулювальні властивості вітаміну D.

Вітаміни, які не слід змішувати

Також важливо пам’ятати, що не всі вітаміни та мінерали поєднуються. Деякі поживні речовини фактично протидіють одна одній, а це означає, що їхній розподіл є розумнішим підходом. Деякі приклади комбінацій вітамінів, яких варто уникати, включають:

Реклама

залізо та кальцій

залізо та цинк

кальцій і магній

вітамін B12 і вітамін C

мідь і цинк

Висновок

Так, певні поживні речовини можуть посилити корисну силу інших поживних речовин, коли ви приймаєте їх разом. Але зрештою, синергія — це більше, ніж просто поєднання правильних поживних речовин. Час, баланс та індивідуальні потреби також мають значення. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж додавати потенційні добавки до свого раціону, щоб переконатися, що вони безпечні та ефективні для вас.