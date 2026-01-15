Які вітаміни не можна вживати зранку: дієтологи назвали три позиції

Вітаміни / © www.credits

Більшість людей вважають, що не має значення, в який час доби вони вживають вітаміни. Це стосується деяких добавок, але не всіх.

Є певні вітаміни, які дієтологи радять не вживати вранці. Вони погано засвоюються, якщо їх вживати натщесерце або разом з ранковою чашкою кави. А деякі добавки призначені для приймання ввечері, щоб допомогти вам заснути, що, ймовірно, не той ефект, якого ви очікуєте о 8 ранку.

GoodHousekeeping звернулися до експертів, щоб зʼясувати, які вітаміни не слід вживати вранці та чому.

Залізо

Залізо є життєво важливою поживною речовиною, яка допомагає запобігти залізодефіцитній анемії, яка може призвести до втоми та слабкості. Але якщо ви споживаєте цей мінерал окремо або як частину полівітамінів без їжі, це може спричинити симптоми розладу травлення, такі як нудота та блювота. І навіть якщо ви снідаєте з залізом, споживання занадто великої кількості заліза може спричинити закреп, якщо ви не звикли до цього.

Якщо потенційних симптомів розладу травлення недостатньо, щоб завадити вам вдживати залізо вранці, цей мінерал також взаємодіє з кавою. У каві міститься тип поліфенольної сполуки, яка називається хлорогеновою кислотою, і яка, зазвичай, зв’язується із залізом під час травлення, що ускладнює засвоєння цього мінералу організмом.

Будь-кому, хто споживає добавки заліза, слід зачекати приблизно 1-2 години після вживання ранкової кави.

Магній

Магній, зокрема гліцинат магнію, добре відомий своєю здатністю підтримувати якість сну. Магній допомагає регулювати гамма-аміномасляну кислоту, або ГАМК, яка може заспокоїти нервову систему та допомогти розслабити м’язи та ваш розум. Тому ідеально вживати цю форму магнію ввечері, щоб добре виспатися. Щоб скористатися всіма перевагами магнію, додайте цю добавку до свого режиму приймання добавок після вечері, а не під час сніданку.

Вітамін А

Вітамін А — це жиророзчинний вітамін, життєво важливий для здоров’я зору та багатий на антиоксидантні властивості. Якщо ви вживаєте вітамін А або будь-який інший жиророзчинний вітамін, такий як D, E та K, вранці, не вживаючи жиру, ви ризикуєте втратити деякі переваги вітаміну. ​​Це пояснюється тим, що без харчових жирів ці вітаміни не можуть так легко засвоюватися організмом. Отже, щоб переконатися, що ви отримуєте якомога більше вітаміну А з вашої добавки, завжди приймайте її зі сніданком, багатим на корисні жири з таких продуктів, як авокадо, яйця або йогурт.

Висновок

Щоденне вживання вітамінів та мінералів є важливою частиною будь-якого здорового способу життя, особливо якщо ви не споживаєте ці поживні речовини зі свого щоденного раціону. Щоб отримати повну користь від будь-якої добавки, важливо вживати її у правильний час доби та з правильною їжею та напоями. Можливо, краще уникати приймання згаданих вище вітамінів вранці, але якщо у вас виникнуть будь-які питання, зверніться до свого лікаря.