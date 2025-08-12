Імітує Оземпік: лікарі назвали найкращий цукрозамінник

Цукор / © ТСН

Це змушує нас задуматися: які замінники цукру безпечні та який замінник цукру дійсно найкращий для схуднення?

Щоб отримати відповіді, Woman`sWorld звернувся до провідних лікарів, зокрема до Фреда Пескаторе, доктора медичних наук, експерта з харчування та Боба Арнота, доктора медичних наук, колишнього головного медичного кореспондента NBC News. Вони не применшували недоліків певних варіантів. Але обидва кажуть, що є чудовий вибір для тих, хто хоче задовольнити потяг до солодкого без великої кількості вуглеводів і калорій.

Замінник цукру, про який усі говорять

Нещодавно було опублікуване дослідження, яке демонструє, як навіть невелика кількість підсолоджувача еритритолу, який міститься в популярних продуктах з низьким вмістом вуглеводів, може спровокувати зміни в тканинах нашого мозку, що викликають інсульт.

Дослідження було проведене на клітинах у пробірці, а не на живих людях. Проте, воно додає зростальних доказів того, що нехарчові підсолоджувачі, які зазвичай вважаються безпечними, можуть мати негативні наслідки для здоров’я.

Попередні випробування пов’язували еритритол з підвищеним ризиком утворення тромбів. Хоча жоден з результатів дослідження досі не був остаточним, доктор Пескаторе та багато інших експертів пропонують уникати еритритолу.

Найкращий замінник цукру для схуднення: алюлоза

Отже, якщо еритритол не підлягає обговоренню, який найкращий замінник цукру для схуднення? Дослідження постійно змінюються, але наразі багато експертів віддають перевагу алюлозі. Це природний цукор, який міститься в невеликих кількостях у таких продуктах, як інжир та родзинки, пояснює доктор Пескаторе. Алюлоза не розщеплюється організмом, тому вона має солодкий смак, але не містить вуглеводів чи калорій.

Як алюлоза сприяє зниженню ваги

Основні причини, чому вона є переможцем, — алюлоза знижує рівень цукру в крові. Хоча більшість замінників цукру мають нейтральний вплив на рівень цукру в крові, є докази того, що він знижується після їжі, що містить алюлозу, аніж після такої ж їжі без алюлози. І загалом, підтримка нижчого та стабільнішого рівня цукру в крові говорить вашому організму припинити накопичувати жир на животі та почати його спалювати, зазначає доктор Пескаторе.

Це корисно для вашого кишківника

Зростальна кількість досліджень показує, що низка підсолоджувачів може порушувати роботу корисних бактерій у нашому шлунково-кишківниковому тракті, які відіграють величезну роль у травленні, контролі рівня цукру в крові, контролі ваги, імунітеті тощо. Натомість дослідження показують, що алюлоза не має негативного впливу. Більше того, попередні дані свідчать про те, що алюлоза має помірний позитивний вплив, потенційно збільшуючи рівень бактерій, що сприяють здоров’ю та зменшують живіт, за словами автора книжки «Пшеничний живіт» Вільяма Девіса, доктора медичних наук.

Вона імітує Ozempic

Алюлоза безпосередньо стимулює клітини до вироблення GLP-1, додає експертка зі схуднення Аннет Босворт, докторка медичних наук. GLP-1 — це той самий гормон, рівень якого підвищується препаратами для схуднення, такими як Ozempic та Zepbound, допомагаючи заглушити харчові шуми та покращити метаболізм. Хоча алюлоза не така потужна, як рецептурні препарати, вона все ж має вплив. Дослідження навіть виявило, що люди, яким давали алюлозу, зменшували свою талію в 11 разів швидше, ніж ті, хто отримував штучний підсолоджувач.

Потенційні побічні ефекти алюлози

Основним з них є дискомфорт у шлунково-кишковому тракті. Алюлоза ферментується всередині нас, вивільняючи сполуки, які допомагають процвітати корисним бактеріям. Але в процесі вона також утворює гази, які можуть спричинити розлад шлунка, особливо якщо ми споживаємо їх у великій кількості. Поступове збільшення споживання може допомогти, каже доктор Пескаторе.

Вердикт щодо більшої кількості замінників цукру для схуднення

Алюлоза — не єдина альтернатива столовому цукру у ваших улюблених стравах та напоях. Ось яка ситуація з іншими замінниками цукру, коли йдеться про схуднення:

Аспартам/Еквалайл. Було зроблено безліч заяв про те, що цей підсолоджувач з нульовою калорійністю викликає все: від головного болю та збільшення ваги до діабету та раку. Насправді, за дуже обмеженими винятками, наука не має остаточної відповіді. Вчені вивчили безпеку аспартаму за останні 10 років, і визначили, що він безпечний для населення загалом. Проте низка шанованих журналів опублікувала думки, які не погоджуються з цим. По суті, чіткої відповіді немає. Експерти рекомендують бути обережними та уникати аспартаму, якщо це можливо.

Сукралоза/Спленда. Цей замінник цукру вважається загалом безпечним для більшості з нас, і загалом щодо нього менше побоювань стосовно сукралози. Тим не менш, деякі тривожні сигнали все ще існують, більшість із яких пов’язані з тим, як сукралоза впливає на корисні бактерії в нашому кишечнику, результати деяких досліджень на мишах показують, що вона може зменшити кількість корисних кишкових бактерій до 50 відсотків. Це може призвести до збільшення ваги, синдрому подразненого кишечника, діабету тощо. Тим часом дуже короткі дослідження на людях показали, що сукралоза не впливає на кишкові бактерії в короткостроковій перспективі. Висновок: невеликі кількості можуть бути нешкідливими, але остаточне рішення щодо споживання великих кількостей ще не прийнято, тому будьте обережними, якщо використовуєте цей замінник цукру для схуднення.

Стевія. Хоча багато некалорійних підсолоджувачів виготовляються з хімічних речовин, цей роблять із листя рослини стевії ребаудіана. Загалом він вважається безпечним. Доктор Пескаторе є його шанувальником, посилаючись на численні дослідження, які показують, що стевія допомагає діабетикам контролювати рівень цукру в крові. Однак доктор Арнот вагається схвалити його. Деякі дослідження припускають можливе порушення корисних кишкових бактерій, тоді як інші виявили, що він нейтральний або навіть корисний, каже він. Деякі ранні дослідження, зокрема дослідження в пробірках та на тваринах, показали, що стевія може впливати на вироблення гормонів.

Чернечий фрукт. Як і стевія, цей замінник цукру є натуральним, отриманим з рослини монк-фрукт. Це також улюблений підсолоджувач доктора Арнота. Його століттями використовують у традиційній китайській медицині, каже він. Багато людей вважають, що монк-фрукт має м’якший, менш гіркий смак, ніж стевія. Монк-фрукт зазвичай має мало побічних ефектів. Деякі джерела припускають, що він може підтримувати гормональне здоров’я та захищати кишечник, додає він. Це надійний вибір, але досліджень, які б підтверджували переваги монк-фрукта як замінника цукру для схуднення, менше.

Суть замінників цукру для схуднення

Вибираючи замінник цукру для схуднення, зупиняйтесь на тому, який приносить вашому тілу задоволення, і намагайтеся насолоджуватися ним помірно у ваших улюблених стравах та напоях.