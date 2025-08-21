Інфаркт та інсульт: лікарка пояснила, чому утворюються і обриваються тромби

Чому утворюються тромби / © Credits

Чому утворюються тромби, якими симптомами проявляються і як лікуються, розповіла заступниця медичного директора стаціонару, терапевтка, кардіологиня Клініки МЕДІКОМ Рудковська Наталія Миколаївна.

Причини утворення тромбів

Тромб — згусток крові, який утворюється у вені або артерії. Артерії несуть кров від серця, а вени — до серця.

Чому він утворюється?

Є кілька причин:

пошкодження судинних стінок під час удару чи перелому кістки.

Тромб прикріплюється до пошкодженої стінки, щоб зупинити крововтрату, — спрацьовує захисний механізм. Згусток може самостійно розчинитися, а може збільшуватися і частково або повністю перекривати кровотік;

порушення кровообігу, найчастіше — за малорухливого способу життя, ожиріння чи тривалого знерухомлення під час польоту або хвороби.

Вени ніг мають клапани, які допомагають крові рухатися вгору — проти сили тяжіння. Коли ми ходимо чи бігаємо, м’язи стискають вени, як насос. Якщо ж годинами сидимо, м’язи не працюють, і кров у ногах застоюється. Застій крові — ідеальні умови для виникнення тромба.

підвищене згортання крові — стан, за якого кров надто швидко «загусає».

Причини бувають вродженими, тобто рідкісні генетичні розлади, і набутими. Серед набутих — недостатнє вживання води, куріння, ожиріння, інфекції, зокрема COVID-19, ревматоїдний артрит тощо;

серцево-судинні захворювання — за серцевої недостатності кров застоюється у венах, за аритмії — у передсердях;

варикозне розширення вен — застоюється кров, венозна стінка запалюється (флебіт) і стає більш чутливою до пошкоджень.

Ознаки тромбозу

Венозні тромби у глибоких венах ніг, тазу чи рук формуються без будь-яких ознак. Біль, чутливість шкіри, набряк, почервоніння з’являються за декілька тижнів або місяців. Це свідчить про зростання тромба, який перекриває вену і заважає відтоку крові. При гострому тромбозі — за кілька годин або днів.

Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок — найважча форма порушення.

Натомість артеріальний тромб зазвичай дає про себе знати миттєво, бо тромб блокує притік кисню до органу. Виникає різкий біль: за грудною кліткою — ознака інфаркту міокарда, однобічний параліч — ознака інсульту.

Основні симптоми інфаркту:

сильний, тиснучий або пекучий біль за грудиною (може віддавати в руку, шию, спину чи щелепу);

задишка, відчуття нестачі повітря;

холодний піт, нудота, запаморочення;

інколи — біль у животі або печія.

Симптоми інсульту:

раптове оніміння чи слабкість обличчя, руки або ноги (частіше з одного боку);

порушення мовлення і розуміння мови;

погіршення зору на одне чи обидва ока;

втрата рівноваги чи координації;

різкий сильний головний біль.

За певних умов, як то удар, різке підвищення артеріального тиску чи фізичне навантаження, тромб може відірватися. Далі з током крові його частина (ембол) через серце прямує до легень. Якщо він закупорює легеневу артерію, виникає легенева емболія, яка сигналізує про себе прискореним серцебиттям, ускладненим диханням, сильним болем у грудях, кашлем із кров’ю.

Лікування тромбозу

Усе залежить від розміру, локалізації і «поведінки» тромбу. Є препарати, які пригнічують ріст згустків, запобігають утворенню нових або розсмоктують наявні. Але якщо тромб не зменшується в процесі медикаментозного лікування, занадто великий, розташований у критичній ділянці, наприклад, на сонній артерії, або прикріплений до стінки судини лише одним боком, можуть виконувати ендоваскулярну тромбектомію.

Ендоваскулярна тромбектомія — це малотравматична операція, за якої над судиною роблять крихітний прокол, вводять в неї катетер (тонку трубку) з розширювачем, згусток обережно захоплюють і витягують разом із катетером. Виконують ендоваскулярну тромбектомію також, коли стається інсульт, інфаркт, легенева емболія, гострий тромбоз глибоких вен, гостра ішемія кінцівок.

Класичну хірургічну тромбектомію практикують рідше, оскільки треба розрізати частину судини, дістати тромб, а потім на пошкоджену ділянку накласти шви. Це подовжує і ускладнює післяопераційне відновлення. А першочергове завдання лікаря — за можливості, максимально спростити процес лікування для пацієнта.

Для профілактики тромбозів раджу частіше ходити пішки, займатися йогою, фітнесом, збалансовано харчуватися, пити достатньо води, не зловживати алкоголем і щороку проходити профілактичний медичний огляд.

А за появи симптомів інсульту, інфаркту чи легеневої емболії, без зволікань викликайте швидку допомогу.