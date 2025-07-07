Інсулінорезистентність: вживання яких продуктів варто уникати перед сном

Інсулінорезистентність: яких продуктів варто уникати перед сном / © Credits

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У нещодавньому інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко розповіла про маловідомі, але важливі нюанси харчування ха інсулінорезистентності. Зокрема, вона звернула увагу на продукти, які не варто вживати у вечірній час — навіть якщо вони здаються нам абсолютно здоровими.

Інсулінорезистентність — це стан, коли клітини організму втрачають чутливість до інсуліну — гормону, який відповідає за засвоєння глюкози. У відповідь підшлункова змушена виробляти ще більше інсуліну, а це у перспективі може призвести до предіабету чи цукрового діабету II типу.

Цей стан також ускладнює контроль ваги, підвищує ризик серцево-судинних захворювань і є частим супутником хронічного стресу — адже гормон кортизол (гормон стресу) безпосередньо погіршує чутливість клітин до інсуліну.

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Продукти, які небажано вживати перед сном

Багато людей звикли до ідеї «легкої» вечері, де головним продуктом може бути кефір або м’який сир. Але, як зазначає Наталя Самойленко, саме ці звичні продукти можуть стимулювати інсулін — навіть якщо вони низькокалорійні. У людей із нормальною чутливістю до інсуліну це не викликає проблем. Але якщо у вас вже є інсулінорезистентність або схильність до неї — ці продукти варто вживати у першій половині дня.

Молоко та кисломолочні продукти

Чому не варто вживати на ніч: молочний білок, зокрема казеїн, здатен стимулювати викид інсуліну. Це може не тільки заважати нормальному сну, а й провокувати накопичення жиру.

Коли краще вживати: у першій половині дня, наприклад на сніданок або обід.

М’який сир

Чому не варто вживати на ніч: хоч він і багатий на білок, м’який сир також має інсуліногенну дію. Особливо це стосується нежирних сирів, які часто вважаються «дієтичними».

Коли краще вживати: у ранкові години — як частину повноцінного сніданку.

Прості вуглеводи (білий хліб, солодощі, фрукти)

Чому не варто вживати на ніч: прості вуглеводи різко підвищують рівень глюкози та інсуліну, а це суперечить меті стабілізації рівня цукру у крові.

Коли краще вживати: вранці чи після фізичної активності, коли тіло потребує поповнення енергії.

Що можна їсти ввечері

Для людей з інсулінорезистентністю вечеря має бути легкою, збалансованою та містити мінімум інсуліногенних продуктів., наприклад:

Салат зі свіжих овочів з оливковою олією

Варене чи запечене м’ясо/риба (індичка, тунець, лосось)

Овочеві супи-пюре

Зелені овочі (броколі, шпинат, цукіні)

Насіння чи горіхи у невеликій кількості

«Зараз кількість людей з інсулінорезистентністю стрімко зростає. Часто вони навіть не підозрюють, що звичка пити кефір або їсти сир на ніч — більше не працює. Це може бути наслідком стресу та підвищеного кортизолу, який запускає патологічний ланцюг. Молочні продукти — хороші, але треба знати, коли і як їх вживати» — підкреслює Наталя Самойленко.

За інсулінорезистентності важливо не тільки що ви їсте, але й коли. Перенесіть кефір та сир на сніданок, а на вечерю залиште щось нейтральніше — і ваш організм скаже вам «дякую».

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ