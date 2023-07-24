Рицинова олія: компрес, здатний полегшити біль та зняти запалення

Компреси з касторовою олією полегшують закреп, менструальні спазми та біль у суглобах. Цей засіб настільки дешевий і водночас ефективний, що варто до нього придивитися уважніше.

Культури всього світу тисячі років використовували рицинову олію як натуральний лікувальний засіб. У Середземномор'ї вважалося, що воно збільшує лактацію у жінок, а в Африці його використовували для лікування болів у животі та запалень. У Південній Америці корінні жителі використовували її для запобігання випаданню волосся та загоєнню шкірних ран. Сьогодні люди роблять компреси з рициновою олією для лікування різних проблем зі здоров'ям - від передменструального болю до здуття живота і болю під час артриту.

Ці давні цивілізації не мали наукових доказів, що підтверджували їхні заяви, але сучасні дослідження підтвердили корисні властивості касторової олії. Про те, як використовувати рицинову олію Womans World розповів Таз Бхатіа, доктор медичних наук, сертифікований лікар із інтегративної медицини та експерт із жіночого здоров'я.

Що таке рицинова олія

Рицинова олія — це олія, отримана з рицини, яка в основному росте в Індії та Бразилії. Вона містить різні поживні речовини, але в ньому особливо багато жирних кислот, які допомагають полегшити запалення у всьому тілі.

Як зробити компрес з рициновою олією

Компрес із цією олією складається з декількох шматків небіленої вовняної повсті або бавовняної фланелі, просочених нею. Ви просто кладете його на зону, яка потребує полегшення болю або зняття запалення, і накриваєте поліетиленовою плівкою (щоб зберегти тепло та запобігти підтіканню олії). Ви також можете прикласти грілку зверху компресу, щоб оптимізувати її проникнення. Більшість лікарів рекомендують залишати компрес із рициновою олією на 30-45 хвилин.

Чим корисний компрес із рициновою олією

Такі компреси дозволяють вам скористатися його протизапальними властивостями, дозволяючи йому вбиратися через шкіру.

Компреси з рициновою олією позбавляють від закрепів. Люди використовували рицинова олію як проносне протягом сотень років, а недавнє дослідження, проведене вченими з Туреччини, показало, що компреси з нею є ефективним засобом лікування закрепів у літніх людей. Під час дослідження учасники використовували компрес із рициновою олією протягом трьох днів поспіль. Наприкінці цього періоду дослідники виявили, що люди похилого віку, які використовували компреси, також мали більш м'які випорожнення, також вони зменшили симптоми запору, такі як здуття живота та напруженість.

Люди використовували рицинова олію як проносне протягом сотень років, а недавнє дослідження, проведене вченими з Туреччини, показало, що компреси з нею є ефективним засобом лікування закрепів у літніх людей. Під час дослідження учасники використовували компрес із рициновою олією протягом трьох днів поспіль. Наприкінці цього періоду дослідники виявили, що люди похилого віку, які використовували компреси, також мали більш м'які випорожнення, також вони зменшили симптоми запору, такі як здуття живота та напруженість. Компреси з рициновою олією мінімізують менструальні спазми та біль у зоні таза. Рицинова олія має протизапальні та антиоксидантні властивості, обидві з яких, як було доведено, зменшують менструальні спазми та симптоми ендометріозу. Вплив рицинової олії на біль у зоні таза, пов'язаний із менструацією, докладно не вивчався, але багато жінок використовують компреси для полегшення хворобливих менструацій як природну альтернативу безрецептурним протизапальним препаратам.

Рицинова олія має протизапальні та антиоксидантні властивості, обидві з яких, як було доведено, зменшують менструальні спазми та симптоми ендометріозу. Вплив рицинової олії на біль у зоні таза, пов'язаний із менструацією, докладно не вивчався, але багато жінок використовують компреси для полегшення хворобливих менструацій як природну альтернативу безрецептурним протизапальним препаратам. Компреси з рициновою олією полегшують біль у суглобах. Протизапальні властивості рицинової олії можуть полегшити біль у суглобах, пов'язану з остеоартритом та ревматоїдним артритом. Одне дослідження, проведене індійськими вченими, показало, що прикладання компресів із рициновою олією до колінних суглобів значно полегшує біль у колінах. 50 жінок віком від 30 до 60 років просили масажувати нею хворобливі колінні суглоби протягом п'яти хвилин на день, а потім використовувати грілку для цієї області протягом 5-10 хвилин два тижні поспіль. На початку дослідження 72% жінок відчували помірний біль у колінах. До кінця двотижневого періоду тільки у 24% жінок все ще зберігався помірний біль у коліні, у 76% біль зменшився. Рицинова олія може полегшити біль та зменшити запалення до певної міри. Вона містить рицинолеву кислоту, яка зменшує набряк.

Протизапальні властивості рицинової олії можуть полегшити біль у суглобах, пов'язану з остеоартритом та ревматоїдним артритом. Одне дослідження, проведене індійськими вченими, показало, що прикладання компресів із рициновою олією до колінних суглобів значно полегшує біль у колінах. 50 жінок віком від 30 до 60 років просили масажувати нею хворобливі колінні суглоби протягом п'яти хвилин на день, а потім використовувати грілку для цієї області протягом 5-10 хвилин два тижні поспіль. На початку дослідження 72% жінок відчували помірний біль у колінах. До кінця двотижневого періоду тільки у 24% жінок все ще зберігався помірний біль у коліні, у 76% біль зменшився. Рицинова олія може полегшити біль та зменшити запалення до певної міри. Вона містить рицинолеву кислоту, яка зменшує набряк. Компреси з рициновою олією допомагають детоксикації печінки. Ваша печінка допомагає видаляти токсини з крові, щоб вони могли бути фільтровані з вашого тіла. Вона також виробляє лейкоцити для боротьби з інфекцією та створює травну рідину, яка називається жовчю, яка допомагає перетравлювати їжу. Вважається, що накладання компресу з рициновою олією на живіт над зоною печінки може допомогти цим процесам. Це пов'язано з тим, що рицинолева кислота також сприяє засвоєнню поживних речовин та травленню. Компрес допомагає виводити токсини через жовч. Лікар радить класти теплий компрес із рициновою олією під пупок кілька разів на тиждень, поки ви відпочиваєте, щоб допомогти вашій печінці більш ефективно переробляти токсини.

Ваша печінка допомагає видаляти токсини з крові, щоб вони могли бути фільтровані з вашого тіла. Вона також виробляє лейкоцити для боротьби з інфекцією та створює травну рідину, яка називається жовчю, яка допомагає перетравлювати їжу. Вважається, що накладання компресу з рициновою олією на живіт над зоною печінки може допомогти цим процесам. Це пов'язано з тим, що рицинолева кислота також сприяє засвоєнню поживних речовин та травленню. Компрес допомагає виводити токсини через жовч. Лікар радить класти теплий компрес із рициновою олією під пупок кілька разів на тиждень, поки ви відпочиваєте, щоб допомогти вашій печінці більш ефективно переробляти токсини. Маски з касторовою олією зроблять шкіру сяючою. Касторова олія діє як зволожувальний засіб та відновлює шкірний бар'єр. Це також антибактеріальний засіб і може діяти як протигрибковий засіб, а грибок – причина багатьох шкірних захворювань, включаючи псоріаз, екзему та лупу. Примітка: не використовуйте компреси з рициновою олією на відкритих порізах або ранах.

Як зробити компрес із касторової олії

Ви можете приготувати компреси з рицинової олії самостійно. Все, що вам потрібно, це кілька інгредієнтів та 15-20 хвилин.

Інгредієнти:

рицинова олія;

невибілена вовняна повсть або бавовняна фланель;

пластиковий контейнер середнього розміру чи миска для змішування;

щипці;

ножиці;

харчова плівка чи пластиковий пакет;

одноразові рушники або одноразова скатертина

Приготування

Розстеліть скатертину на стільниці або підлозі. Виріжте великий квадрат із пластику. Розріжте вовняний фетр чи бавовняну фланель на прямокутники. Розмір прямокутників залежить від того, де ви хочете розмістити компрес із олією. Зробіть як мінімум чотири прямокутники з тканини. Налийте рицинову олію у пластиковий контейнер або миску. Переконайтеся, що олії достатньо, щоб повністю покрити кожен шматок тканини. Опустіть перший прямокутник тканини в олію і дайте йому повністю просочитися. Використовуйте щипці, щоб видалити просочену олією тканину з контейнера. Якщо з тканини не капає олія, замочіть її ще трохи. Покладіть просочену олією тканину поверх пластику чи плівки. Таким же чином замочіть інші шматочки вовняної повсті або бавовняної фланелі. Покладіть інші просочені олією шматочки вовняного фетру або бавовняної фланелі поверх першого шматка. Помістіть компрес із рициновою олією на оброблювану зону тіла. Наприклад, якщо ви хочете усунути здуття живота або вилікувати запор, покладіть компрес на живіт. Якщо ви хочете полегшити тазові спазми або біль від ендометріозу, покладіть його трохи нижче поверх зони таза. Дайте пакету з рициновою олією подіяти. Щоб збільшити користь, покладіть зверху грілку. Стежте за температурою. Якщо грілка або пляшка з водою стануть надто гарячими, вони можуть обпекти шкіру. Тримайте компрес із рициновою олією від 45 хвилин до години. Зніміть пакет і використовуйте вологу ганчірку або дитячу серветку, щоб прибрати олію, яка потрапило на шкіру або одяг. Розгорніть компрес. Потім покладіть тканину назад у контейнер, у якому її замочували. Накрийте його і зберігайте у холодильнику. Компрес із касторовою олією можна використовувати повторно до 30 разів.

Кому не можна використовувати компреси з рициновою олією

Маски з касторовою олією становлять дуже невеликий ризик, але в деяких людей виникає алергія. Якщо у вас чутлива шкіра або в анамнезі була шкірна алергія, проведіть тест, перш ніж використовувати компрес. Для цього нанесіть кілька крапель рицинової олії на шкіру і залиште на 24 години. Якщо олія не викликає свербіння або почервоніння шкіри, ймовірно, її можна використовувати.

Якщо ви плануєте використовувати компрес із рициновою олією, необхідно враховувати кілька інших заходів безпеки:

Уникайте використання компресів із рициновою олією, якщо ви вагітні або годуєте грудьми. Недостатньо досліджень, щоб дізнатися, як вона може вплинути на вашу дитину, яка росте, або грудне молоко.

Ніколи не нагрівайте компреси з рициновою олією в мікрохвильовій печі, оскільки просочений нею одяг може диміти або спалахувати.

Не накладайте компрес із рициновою олією на пошкоджену шкіру, наприклад на відкриту рану або поріз. Це може призвести до подразнення рани або викликати інфекцію.

У будь-якому разі, перш ніж почати використовувати рицинова олія для полегшення болю або зняття запалення, порадьтеся з сімейним лікарем.

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