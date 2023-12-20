Катаракта в молодому віці: причини виникнення та лікування

Катаракта – хвороба, яка традиційно асоціюється зі старінням, і вона частіше розвивається у людей після 50 років. Проте існують умови й фактори ризику, які можуть призводити до розвитку катаракти в молодшому віці.

Чому катаракта розвивається у молодому віці, чи можна цьому запобігти та як її лікувати, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини розвитку катаракти в молодому віці

Катаракта – це захворювання ока, яке характеризується частковим або повним помутнінням кришталика, природної лінзи ока. Кришталик виконує дуже важливу функцію – фокусує світлові промені на сітківці для створення чіткого кольорового зображення. Коли він мутніє, зображення стає розмитим і нечітким. Кольори втрачають насиченість. Послаблюється чутливість до світла. Погіршується візуальне сприйняття у темряві. Змінюється рефракція: у людини виникає потреба замінити окуляри із сильнішими діоптріями.

Серед причин, які сприяють розвитку катаракти в молодому віці, я виділяю:

генетичну схильність;

вроджені офтальмологічні аномалії, зокрема вроджену катаракту, яка починає розвиватися внутрішньоутробно або через деякий час після народження;

тривале приймання деяких лікарських препаратів, зокрема стероїдів;

травмування очей (опіки, удари);

цукровий діабет;

авітаміноз;

надмірний вплив ультрафіолету;

тютюнопаління;

зловживання алкогольними напоями.

Також додатково впливати на розвиток катаракти може екологія, стресовий спосіб життя, надмірне фізичне навантаження, незбалансоване харчування. У деяких випадках ми маємо справу з однією, чітко визначеною причиною, наприклад, коли катаракта успадкована від одного або обох батьків чи зумовлена цукровим діабетом. А в деяких випадках – із сукупним впливом кількох причин: ультрафіолет, зловживання алкоголем, травмування ока тощо.

Профілактика й лікування "молодої" катаракти

Для того, щоб мінімізувати ризик розвитку катаракти, я раджу:

1. Вести здоровий спосіб життя: дотримуватися work-life балансу, носити сонцезахисні окуляри із захисними фільтрами 400 нм, збагачувати свій раціон вітамінами А, Е та С. Наприклад, достатній рівень вітаміну А в організмі знижує ризик розвитку ядерної й кортикальної катаракти.

2. Свідомо ставитися до вживання вітамінів, харчових добавок, синтетичних аналогів гормонів (стероїдів) – приймати їх не за бажанням, а якщо є чіткі показання, визначені лікарем;

3. Лікувати та контролювати хронічні захворювання (діабет).

4. Щороку проходити профілактичний огляд в офтальмолога, адже катаракту можна виявити на ранніх стадіях розвитку. Це допоможе зберегти зір, уникнути ускладнень, мінімізувати стрес від лікування.

Лікується катаракта лише хірургічним методом – помутнілий природний кришталик (природну лінзу) міняють на штучну лінзу. Операція триває до 10 хвилин. Гімнастика для очей, краплі, вітамінні комплекси не покращують зір. А бабусині рецепти можуть навіть погіршити стан, бо не мають доказової бази та чіткого алгоритму дій. Наприклад, сік алое вери й календули – сильний алерген, а сік чистотілу, який часто фігурує в таких рецептах, спричиняє хімічний опік очей.

Раніше вважалося, що оперувати катаракту потрібно на зрілій стадії, тобто на третій. Всього стадій розвитку катаракти чотири: початкова, незріла, зріла, перезріла. Але насправді змінювати природний кришталик на штучний можна і навіть потрібно вже на першій, початковій стадії, що я й раджу робити.

На початковій стадії катаракти лікування може розпочатися із застосування очних крапель, які тимчасово призупинять процес помутніння. Вони покращують обмінні процеси у кришталику і тканинах ока, нормалізують водно-сольовий баланс і пригнічують роботу вільних радикалів.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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