Кава може бути ключем до довголіття: нове дослідження її користі для жінок

Кава / © Associated Press

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Для багатьох людей початок дня з кави (а іноді й завершення дня нею) практично очевидний. Хоча насичений смак теплої чашки може бути достатньою причиною, нещодавно опубліковані дослідження показують, що існують важливі переваги для здорового старіння, які роблять перерву на каву просто необхідною.

Про результати останніх досліджень розповідає Woman`sWorld.

Що показують дослідження про користь кави

Нещодавно були представлені результати нового дослідження, що вивчає зв’язок між споживанням кави та здоров’ям жінок. У дослідженні, починаючи з 1984 року, спостерігали за понад 47 000 жінками, щоб вивчити, як кофеїн впливає на їхню здатність до здорового старіння.

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Хоча всі ми можемо мати різні уявлення про те, що означає залишатися здоровим з віком, у цьому дослідженні здорове старіння визначалося як життя до 70 років і старше, відсутність 11 основних хронічних захворювань, підтримка фізичної функції, гарне психічне здоров’я, відсутність когнітивних порушень та скарг на пам’ять.

Дослідники розглядали споживання кофеїну не лише з кави, але й з чаю та кави без кофеїну. Однак серед жінок віком від 45 до 60 років понад 80 відсотків споживання кофеїну надходило від регулярного вживання кави.

Зрештою, дослідження показало, що жінки середнього віку, які пили каву, мали більше шансів досягти здорового старіння. Фактично, дослідники виявили, що з кожною додатковою чашкою кави, яку випивали на день, жінки з групи здорового старіння мали на два-п’ять відсотків більше шансів почуватися добре в подальшому житті.

На жаль для тих, хто не любить смак звичайної кави, дослідники не виявили зв’язку між здоровим старінням та вживанням чаю або кави без кофеїну.

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Як кава сприяє здоровому старінню

Кава містить різноманітні біоактивні сполуки, включно з кофеїном, антиоксидантами та протизапальними речовинами, які можуть сприяти її користі для здоров’я, каже Кейс Теддер, доктор медичних наук, сертифікований сімейний лікар. Ці сполуки можуть покращити метаболічне здоров’я, зменшити запалення та захистити від нейродегенеративних захворювань, що потенційно призводить до здоровішого старіння.

Як максимально використати користь кави для здоров’я

Навіть найкорисніші продукти та напої мають свої обмеження, і є розумні способи насолоджуватися ними. Це стосується і вашої ранкової кави.

Джозеф Меркола, доктор медичних наук, сертифікований сімейний лікар, дав свою рекомендацію щодо того, як споживати каву, отримуючи при цьому максимальну користь.

Використовуйте органічну каву, щоб уникнути залишків пестицидів та збільшити споживання антиоксидантів, каже доктор Меркола. Відмовтеся від штучних вершків та цукрових сиропів — вони швидко зводять нанівець переваги. Якщо ви хочете насиченішого смаку, додайте дрібку кориці або трохи жирних вершків чи незбираного молока від корів, що годуються травою.

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Щодо того, скільки потрібно пити, щоб отримати користь від здорового старіння, доктор Теддер має певне розуміння.

Хоча індивідуальна переносимість може відрізнятися, помірне споживання кави, яке зазвичай визначається як три-п’ять чашок на день, часто пов’язане з користю для здоров’я, каже доктор Теддер. Як зазначив доктор Меркола, найкраще вживати каву без надмірного цукру або жирних вершків, щоб максимізувати її позитивний ефект. Крім того, важливо враховувати особистий стан здоров’я перед збільшенням споживання кави та проконсультуватися з лікарем.