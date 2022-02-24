Кава: скільки пити, щоб не зашкодити здоров'ю

Помірне споживання кави позитивно впливає на здоров'я. Але її надлишок може викликати низку неприємних недуг, що пов'язано з вмістом стимуляційного кофеїну.

Багато хто з нас не уявляє ранок без чашки бадьорої та улюбленої кави. Кофеїн стимулює мозок до ефективної роботи та тимчасово зменшує симптоми втоми. Це один із багатьох позитивних ефектів кофеїну, але напої, що його містять, також можуть бути небезпечні для вашого здоров'я. Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, як зрозуміти, що треба зменшити вживання кави, на які симптоми звернути увагу?

Кофеїн та його позитивний вплив на здоров'я

Кофеїн – натуральна сполука рослинного походження. Зустрічається, серед іншого, у листі чайної рослини, насінні какао або плодах кавового дерева. Вживання кави та чаю стало настільки популярним, що майже 90% дорослих споживають кофеїн щодня.

Багато досліджень наголошують на позитивному впливі вживання кави на роботу організму. Помірна кількість кофеїну в дозі 100-400 мл на день (1-4 чашки) цілюще впливає на організм, зокрема:

покращує роботу нервової системи;

знижує стомлюваність;

підвищує фізичну працездатність;

полегшує запам'ятовування нової інформації;

покращує концентрацію;

стимулює травлення;

збільшує термогенез, тобто вироблення тепла в організмі;

посилює спалювання жиру.

Якщо випивати трохи чорної кави після сніданку, можна отримати чимало користі – напій знімає втому, позитивно впливає на серце, знижує ризик серцево-судинних захворювань, допомагає зберегти струнку фігуру і знизити ризик розвитку діабету 2 типу.

Симптоми передозування кави: коли слід сказати "стоп"

Кофеїн у невеликих кількостях і антиоксиданти, що містяться в каві, можуть надати сприятливий вплив на організм, але не слід переборщувати з його кількістю. Надлишок напою може негативно вплинути на серцево-судинну та нервову системи. Якщо ви у себе помітили такі проблеми, настав час подумати, чим замінити каву або, як мінімум, знизити її кількість.

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Проблеми із засинанням

Згодом наш організм може звикнути до багатьох речей. Тому регулярне вживання кофеїну в помірних кількостях не порушує ваш сон. Однак вживання кави безпосередньо перед сном може ускладнювати засинання, погіршувати якість сну та значно скорочувати його тривалість.

Прискорене серцебиття (після чашки кави)

Прискорене серцебиття після приймання кави може вказувати на не дуже хорошу стерпність до кофеїну, а точніше, на підвищену чутливість до нього. Якщо ви помітили появу подібного симптому після вживання кави, слід повністю виключити його зі свого раціону.

Почуття тривоги чи занепокоєння

Невелике вживання кави може дати заряд енергії і навіть покращити настрій, але якщо кофеїну занадто багато, можливий розвиток таких симптомів, як тривога і занепокоєння. Кава стимулює вироблення дофаміну, який відчуваємо як збільшення почуття задоволення. З іншого боку, кава збільшує секрецію шлункового соку, що може спричинити дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.

Часте сечовипускання після кави

Кава є сечогінним напоєм, який збільшує вироблення сечі. Крім того, кофеїн сприяє виведенню з організму води, а також цінних мінералів та електролітів. Тому після чашки кави рекомендується випивати склянки води без газу.

Біль у грудях чи задишка

У разі споживання занадто великої кількості кави, може підвищуватися кров'яний тиск, як наслідок, з'являються ознаки гіпертонії – біль у грудях, пітливість, прискорене серцебиття та задишка. Окрім іншого, кофеїн знижує засвоєння цинку та заліза майже на 50%, що послаблює імунну систему.

Як зменшити негативний вплив кофеїну?

Якщо ми хочемо зменшити негативний вплив кофеїну, маємо спочатку зменшити його споживання. Хорошим рішенням може стати перехід на напої з низьким вмістом кофеїну або без нього.

Особливо некорисна для організму швидкорозчинна кава, тому що напій може містити додаткові інгредієнти. Така кава наполегливо не рекомендується людям з порушенням сну та серцево-судинними захворюваннями. У такому разі краще перейти на каву у натуральних зернах.

Друга порада, якщо ви не уявляєте життя без кави – збільште приймання води на день. Регулярне вживання великої кількості води допомагає боротися зі втомою, покращує настрій та підвищує рівень енергії.

Також зверніть увагу на раціон харчування, якщо ваш день минає із 3-4 чашками кави. Щоб знизити негативний вплив кофеїну на організм, їжте більше овочів та фруктів, багатих на вітамін С, залізо, магній, цинк, клітковину.

Щоденне споживання кави, що рекомендується, не повинно перевищувати чотирьох чашок цього напою.

Занадто багато кофеїну може проявлятися такими симптомами, як: головний біль, проблеми із засинанням, прискорене серцебиття, занепокоєння, дратівливість, часте сечовипускання, біль у грудях.

Якщо ви відчуваєте якісь із перерахованих вище симптомів, вам слід зменшити або повністю виключити кофеїн зі свого раціону. Також варто збільшити споживання води та продуктів, багатих на поживні речовини.

Любителі кави у всьому світі, ймовірно, не замислюються про її користь чи шкоду для здоров'я. І все ж таки цей напій був предметом тривалих суперечок. 1991 року Всесвітня організація охорони здоров'я включила каву до списку можливих канцерогенів. До 2016 року її було реабілітовано, оскільки дослідження показало, що напій не пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку онкології; навпаки, ризик деяких видів раку знизився серед тих, хто регулярно пив каву в рекомендованій кількості.

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