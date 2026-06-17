Кава та вітаміни: 6 популярних добавок, які не варто приймати разом із ранковою чашкою

Кава / © Credits

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Харчові добавки давно стали частиною щоденної рутини мільйонів людей. Ми приймаємо магній для сну, залізо для підтримки енергії, вітамін D для імунітету та здоров’я кісток. Однак навіть найякісніші добавки можуть не давати очікуваного результату, якщо не враховувати час їхнього приймання.

Видання Martha Stewart пояснило, що кава не просто бадьорить. Її активні компоненти можуть впливати на засвоєння певних поживних речовин, тому деякі добавки краще приймати окремо.

Залізо

Одним із найчутливіших до кави мінералів вважається залізо. Причина полягає у поліфенолах — природних антиоксидантах, які містяться у кавових зернах. Попри численні переваги для здоров’я, ці сполуки можуть зв’язувати залізо у травному тракті та ускладнювати його засвоєння. Це стосується добавок із залізом та рослинних джерел цього мінералу.

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Варто поєднувати залізо з продуктами, багатими на вітамін С, наприклад, цитрусовими, ківі, ягодами чи папаєю.

Кальцій та вітамін D

Кофеїн має легку сечогінну дію, через що організм може втрачати частину кальцію разом із рідиною. Крім того, кава може незначно знижувати засвоєння кальцію та впливати на роботу рецепторів вітаміну D — речовини, яка допомагає організму використовувати кальцій для підтримки кісток.

Саме тому не варто поєднувати добавки кальцію та вітаміну D з ранковою кавою.

Магній

Магній залишається одним із найпопулярніших мінералів серед людей, які прагнуть покращити сон, підтримати нервову систему чи зменшити м’язові спазми. Хоча кава безпосередньо не блокує його засвоєння, кофеїн може прискорювати виведення магнію з організму через частіше сечовипускання.

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Саме тому рекомендується приймати магній увечері, це не лише зручно, а й допомагає уникнути взаємодії з кавою.

Цинк і вітаміни групи B

Ще одна група добавок, які краще не поєднувати з кавою, — цинк і вітаміни групи B. Таніни, які містяться у каві, можуть зменшувати засвоєння цинку. А вітаміни групи B, які належать до водорозчинних, можуть швидше виводитися з організму через сечогінний ефект кофеїну.

Якщо ви приймаєте комплекс вітамінів групи B для підтримки енергії чи нервової системи, краще перенести їх на інше приймання їжі.

Коли приймати добавки

Рекомендується залишати щонайменше одну годину між чашкою кави та прийманням добавок, які можуть взаємодіяти з кофеїном. Ще кращий варіант — приймати їх під час обіду чи вечері, якщо саме у цей час ви не п’єте каву.

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Водночас не всі вітаміни мають «конфлікт інтересів» із популярним напоєм. Наприклад, вітаміни А, Е, К та С зазвичай не втрачають ефективності за одночасного вживання з кавою.

Кава не обов’язково шкодить вітамінам і мінералам, але у деяких випадках може знижувати їхню ефективність. Саме тому правильний час приймання добавок стає не менш важливим, ніж їхній склад або дозування.

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