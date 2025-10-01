Стратегічні поєднання: 10 продуктів, які завжди слід їсти з яйцями для максимальної користі

Яйця / © Associated Press

Смажені в яєчні, варені або пашот яйця — це швидка та ситна основа для будь-якої страви. Вони багаті на такі поживні речовини, як білок, корисні жири, вітаміни групи В, холін та селен. Але саме інші продукти, які ви їсте з яйцями, можуть зробити вашу тарілку справді довершеною з точки зору поживності.

Все зводиться до синергії продуктів, стратегічного їх поєднання, щоб допомогти вашому організму засвоювати більше поживних речовин.

Ось, які продукти, за інформацією GoodHousekeeping, треба поєднувати з яйцями для максимальної користі.

Щоразу, коли ви поєднуєте продукти, ви отримуєте краще засвоєння та ширший спектр поживних речовин, необхідних вашому організму, замість того, щоб зосереджуватися на одному конкретному продукті чи одній конкретній поживній речовині, каже Джессіка Айві, велнес-дієтологиня.

Нижче наведено деякі з найкращих продуктів, які можна поєднувати з яйцями, щоб максимізувати користь для здоров’я.

Шпинат

Листова зелень, така як шпинат, багата на вітаміни А та К, жиророзчинні вітаміни, які краще засвоюються в поєднанні зі здоровими жирами. Це робить його чудовим доповненням до яєць, які містять близько 5 грамів жиру кожне.

Салат ромен

Хрустка сира зелень, така як ромен, також може стати поживним доповненням. Яйця чудово поєднуються з салатом, будь то яйце-пашот з гарним, рідким жовтком, чи нарізане варене, яке можна приготувати заздалегідь, каже Айві.

Додайте заправку з соняшникової олії, яка містить вітамін Е, ще один жиророзчинний вітамін. Дослідження показують, що додавання яєць до сирих овочів може покращити засвоєння вітаміну Е та каротиноїдів, що містяться в зелених овочах, таких як лютеїн та зеаксантин.

Смажена морква

Додайте моркву на деко з олією, запікайте її, а потім покладіть зверху на кожну порцію яйце-пашот, пропонує Айві. Яйця можуть сприяти засвоєнню жиророзчинного вітаміну А та його попередників, включаючи бета-каротин, яким славиться морква. Природна солодкість смаженої моркви також може доповнювати смак яєць.

Сир або йогурт

Яйця та сир — це класичне поєднання, і воно також може бути корисним. Багато сирів, таких як чедер та пармезан, містять невелику кількість вітаміну D, жиророзчинного вітаміну, якого більшість американців не отримують достатньо. Яйця також містять невелику кількість вітаміну D, а їхні жири сприяють засвоєнню цієї поживної речовини.

Ще один варіант: додайте йогурт. Він додає трохи насиченості та робить їх трохи кремовішими, а також додасть інші поживні речовини, які доповнюють ті, що містяться в яйцях, такі як кальцій та вітамін D, каже Айві.

Малина

Хоча яйця багаті на багато поживних речовин, їм бракує клітковини, яка насичує кишківник, — поживної речовини, якої ми потребуємо. Одне з рішень — наповнити свою тарілку фруктами, багатими на клітковину.

Важливо споживати клітковину протягом дня, щоб переконатися, що ви отримуєте її достатньо — приблизно 14 г на 1000 спожитих калорій.

Банани

З’їжте банан разом із улюбленою стравою з яєць, щоб отримати від 2 до 5 грамів клітковини. Або ж приготуйте млинці з двох інгредієнтів: один великий, розім’ятий стиглий банан, два яйця та дрібка кориці. Ви просто збиваєте все разом, а потім готуєте як млинці, каже Айві.

Насіння соняшнику

Насіння соняшнику багате на жиророзчинний вітамін Е та клітковину. Використовуване як хрустка начинка це крихітне насіння може додати текстури вашій яєчні (або салату, прикрашеному яйцями). Мигдаль також може забезпечити клітковину, вітамін Е та приємний хрускіт.

Яйця та тости — це класичне поєднання, і немає причин відмовлятися від цієї традиції. Просто використовуйте цільнозерновий хліб, щоб додати клітковини — близько 3 грамів на великий шматочок.

Вівсянка

Додайте ще один крок під час приготування ранкової вівсянки — і ви отримаєте найкраще з обох світів: білок з яєць та клітковину з вівса. Ви можете збити яйце та додати його до сирої вівсянки, а потім приготувати її в мікрохвильовій печі, каже Айві. Це дуже просто, якщо ви готуєте вівсянку швидкого приготування, але у вас є яйце для додавання білка.

Кіноа або коричневий рис

Додайте смажене яйце зверху чашки цих багатих на клітковину зерен (3 грами на чашку коричневого рису або 5 грамів на чашку кіноа). Додайте сальсу для посилення смаку та залишки овочів для ще більшої кількості клітковини та вітамінів.