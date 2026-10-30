Хліб для схуднення: 6 найкорисніших видів, які блокують різкі стрибки цукру в крові

Хліб / © Credits

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Якщо ви любите теплий шматочок хліба до супу або смачний сендвіч на обід, ось вам кілька приємних новин: хліб може не порушувати ваші цілі щодо здоров’я.

Яким саме має бути хліб, який не заважатиме вам контролювати вагу, розповідає Woman`s World.

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Насправді найкорисніший хліб для схуднення містить клітковину, що забезпечує відчуття ситості, білок, який пригнічує голод, і допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, тому ви природним чином їсте менше, не відчуваючи, що позбавляєте себе чогось.

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Хліб дійсно може бути основним продуктом практично будь-якої дієти для схуднення, навіть кето- та низьковуглеводної, стверджує Дженніфер Браун, докторка медичних наук, яка має подвійну сертифікацію в галузі сімейної медицини та лікування ожиріння. Секрет полягає в тому, щоб відмовитися від рафінованого білого хліба та обирати сорти, який пригнічують відчуття голоду та прискорюють обмін речовин. Ось найкращі варіанти, відсортовані від хороших до чудових

6 найкорисніших видів хліба для схуднення

Перейти на здоровий хліб може виявитися легше, ніж ви думаєте. Перегляньте ці шість схвалених експертами варіантів — від хліба на заквасці до білкового хліба.

Цільнозерновий хліб

Цільнозернові продукти містять більше клітковини та поживних речовин, ніж рафіновані зерна, що допомагає зменшити голод і стабілізувати рівень цукру в крові. Дослідження навіть показало, що вживання цільного зерна може прискорити метаболізм. Оскільки такий хліб важче перетравлюється, під час цього процесу спалюється більше калорій, зазначає докторка Браун. Цільнозерновий хліб також багатий на клітковину, що змушує нас швидше відчувати ситість.

Хліб із пророщеного зерна

Мабуть, один із найкорисніших видів хліба для схуднення, хліб з пророщеного зерна виготовляється з зерен, які проростають, перш ніж їх перемелюють на борошно. Пророщування змінює склад зерна, пояснює докторка Браун. Завдяки цьому хліб містить менше вуглеводів, більше білка і загалом більше клітковини, ніж більшість сортів хліба. Пророщування також полегшує засвоєння поживних речовин, а дослідження показало, що хліб з пророщеного зерна перевершує інші види за контролем рівня цукру в крові.

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Хліб на заквасці

Цільнозернова закваска значно більше знижує рівень цукру в крові, ніж білий хліб чи навіть цільнозерновий, виготовлений на комерційних дріжджах. Це означає менше голоду, менше потягу до їжі та менше накопичення жиру. Закваска також живить корисні бактерії в кишківнику. Ваш мікробіом допомагає організму виконувати багато важливих функцій, включно з травленням, імунітетом, регулюванням рівня цукру в крові та контролем ваги, каже Роберт Дж. Малкольм III, доктор медичних наук, гастроентеролог з Пенсільванії. Ніщо так не полегшує схуднення, як здоровий мікробіом.

Білковий хліб

Одним із найкорисніших видів хліба для схуднення може бути той, який ви готуєте самостійно, а не купуєте в магазині. Це хліб з сироваткового протеїну. Ця додаткова сироватка є переламним фактором для жінок старше 50 років. Регулярні дози сироватки подвоюють спалювання жиру в м’язах малорухливих людей похилого віку.

Кето-хліб

Коли дорослі з надмірною вагою просто замінили хліб з низьким вмістом вуглеводів на три місяці, ті, кому більше 55 років, схудли на понад два кілограми за 12 тижнів без будь-яких інших змін, згідно з результатами, опублікованими в Nutrients 2023 року. Кето-хліб містить приблизно вчетверо більше клітковини (16 грамів на 70 калорій) і втричі більше білка, ніж цільнозерновий. І білок, і клітковина відіграють значну роль у тому, щоб ми швидше відчували ситість, каже докторка Браун.

Увага: додавайте клітковину поступово, якщо ви до неї не звикли, та перевіряйте етикетки. Деякі кето-хлібці мають напрочуд високу калорійність.

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Жито та житній хліб

Згідно з дослідженням, традиційний цільнозерновий житній хліб перевершує пшеничний, значно краще контролюючи голод і втамовуючи потяг до їжі.

Скільки хліба треба їсти для схуднення

Більшість експертів рекомендує вживати від однієї до двох скибочок від час одного приймання їжі. Щоб отримати максимальну користь для схуднення, рекомендується поєднувати шматочок хліба зі здоровими жирами та білками, як-от авокадо та яйце або горіхове масло та ягоди, для уповільнення травлення і пом’якшення різких стрибків рівня цукру в крові.

Уважно вивчайте етикетки, щоб вибирати продукти з мінімальним вмістом доданого цукру (особливо кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози), та прагніть споживати щонайменше 3 грами клітковини в кожній скибочці.

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