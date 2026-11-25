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Здавалося б, що може бути простішим за склянку води, проте навіть навколо її температури існує чимало суперечок. Хтось переконаний, що холодна вода допомагає освіжитися, інші вважають що саме тепла вода — найкращий спосіб подбати про травлення. Видання Real Simple спробувало з’ясувати, чи має температура напою справжнє значення для організму.

Найкраща температура води

На думку експертів, для щоденного вживання оптимальним вибором буде прохолодна чи вода кімнатної температури. Вона зазвичай приємніша на смак, тому її легше регулярно та у достатній кількості пити.

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Прохолодна вода температурою приблизно 15–22°C може бути найкомфортнішою для більшості людей. Водночас після потрапляння в організм рідина поступово набуває температури тіла, тому сама температура напою не має суттєвого впливу на засвоєння води.

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Головне правило просте: найкраща вода — та, яку вам приємно пити, та завдяки якій ви не забуваєте підтримувати водний баланс.

Крижана вода

Крижана вода може здаватися дуже приємною у спеку чи після фізичної активності. Вона допомагає освіжитися, а в умовах перегрівання може стимулювати людину більше пити.

Однак надто холодний напій підходить не всім. Він може спричиняти короткочасний головний біль, відомий як «замороження мозку» чи посилювати чутливість зубів. Тому змушувати себе пити воду з льодом немає жодної потреби.

Також існує припущення, що дуже холодна вода може дещо впливати на апетит. Проте цей ефект недостатньо вивчений, щоб розглядати крижану воду як спосіб контролювати вагу.

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Тепла вода

Якщо вам більше подобається тепла вода, відмовлятися від неї теж не потрібно. Вона може бути приємнішою для людей, яким некомфортно пити холодні напої.

Водночас популярне переконання, що тепла вода нібито «детоксикує» травну систему чи особливим чином очищає організм, не має переконливого наукового підтвердження та й суттєвої різниці у впливі звичайної теплої та холодної води на роботу шлунка не доведено.

Єдине важливе застереження стосується надто гарячих напоїв. Регулярне вживання рідини температурою від 65°C може підвищити ризик розвитку раку стравоходу. Тож воду краще не пити настільки гарячою, щоб вона обпікала.

Отже, у суперечці між холодною та теплою водою немає абсолютного переможця. Для більшості людей найкраще підходить прохолодна чи вода кімнатної температури, проте вирішальне значення має не градусник, а достатня кількість рідини протягом дня.

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