Хитрик "Пʼять, чотири, три, два, один,": як купувати корисні продукти й не витрачати на це багато грошей

Жінка в супермаркеті / © Credits

Реклама

Ви штовхаєте свій візок супермаркетом, і, як і всі скрізь, ваше серце стискається від високих цін. Як дотримуватися свого бюджету та купувати якомога здоровішу їжу , розповідає GoodHousekeeping .

Метод «54321» для купівлі продуктів, який став популярним у TikTok, може бути ідеальною відповіддю. Ця стратегія поєднання продуктів забезпечує баланс між доступністю та поживністю, і це надзвичайно легко зробити.

Що таке трюк «54321» для купівлі продуктів

Основну концепцію створив шеф-кухар з Нью-Йорка Вілл Коулман . Ви обираєте тижневий запас їжі з таких категорій:

Реклама

5 овочів

4 фрукти

3 білки

2 соуси або намазки

1 вуглевод

1 ласощі

Ви також можете вибрати кілька «безкоштовних» продуктів, які є основними продуктами, що ви використовуєте постійно, — наприклад, молоко, масло, борошно та приправи. Цієї кількості розраховано на тиждень для однієї людини, хоча, звичайно, вам може знадобитися купити кілька варіантів «54321», щоб охопити кожного члена вашої родини.

Цей метод вимагає певного попереднього планування, але оскільки ви так ретельно підходите до вибору їжі, ви економите гроші, одночасно без зусиль створюючи збалансовані за поживністю страви. Коли ви ходите за продуктами, завжди думайте про різноманітність, зручність і те, що вам насправді подобається їсти, каже Лаура Іу , дієтологиня, консультантка з інтуїтивного харчування. Це поєднання робить здоровий вибір реалістичним і здійсненним.

Щойно ви визначитеся зі своїми стравами на тиждень, спробуйте скласти їхній розклад, щоб все залишалося свіжим. Листову зелень вживають на початку тижня. Заморожена броколі — гарний варіант для швидкого перекусу пізніше, а щось довговічне, як-от консервована кукурудза чи зелена квасоля, чудово підійде як запасний варіант. Консервована риба ідеально підходить для другої половини тижня. Також вибирайте універсальні фрукти: ті, які можна їсти на початку тижня, наприклад, ягоди, і ті, які добре зберігаються пізніше, наприклад, банани, які можна їсти окремо або використовувати як основу для смузі. Також ківі, манго чи цитрусові підійдуть пізніше протягом тижня.

Які продукти найкраще купувати за планом купівлі продуктів «54321»

Використовуйте те, що у вас вже є вдома, пропонує Маріса Мур, експертка з харчування. Наприклад, якщо у вас є приправа до морепродуктів на полиці зі спеціями, виберіть лосося або форель як один із варіантів білка. Це не тільки робить страви, які ви готуватимете, смачнішими, але й запобігає відходам.

Реклама

Щодо продуктів, прагніть до різноманітних кольорів, каже Дон Джексон , дієтологиня. Також купуйте заморожені овочі та ягоди, щоб мати їх під рукою, оскільки вони такі ж поживні, як і свіжі, і ніколи не псуються до того, як ви їх вживете.

Болгарський перець ідеально підходить для страв і як продукт готовий для вживання — він чудово смакує сирим з хумусом, запеченим для тако або смаженим. Помідори чері — ще одна улюблена страва, яку легко поєднувати з салатами, сальсою або запеченим з часником для простого соусу. Коли овочі можна використовувати між прийманнями їжі, ви, природно, їстимете їх більше.

Ви також хочете робити різноманітний вибір, коли йдеться про білок. Виберіть один білок з землі — птиця або яловичина, один з моря — риба — і один з городу — тофу, темпе, едамаме, квасоля або сочевиця, пропонує Блатнер.

Яйця універсальні для сніданку та вечері, як-от пад тай або смажений рис, каже Іу. Рослинні білки, такі як тофу або заморожені вегетаріанські бургери, також можуть стати порятунком, оскільки їх не потрібно розморожувати.

Реклама

Вибирайте цільнозернові вуглеводи. Цільнозернові продукти містять більше клітковини та поживних речовин, ніж рафіновані, тому купуйте вівсянку, кіноа та цільнозернові версії хліба, крекерів, макаронів, тортильй або піти, додає Блатнер.

Не соромтеся експериментувати з соусами, які ви обираєте. Звичайна куряча грудка, рис і броколі можуть перетворитися на безліч різних страв залежно від соусу — гострий соус, соус теріякі, цацикі або песто.

А коли справа доходить до вибору ласощів, обирайте те, що вам подобається, і не переймайтеся цим, додає Мур. Все залежить від балансу». Оскільки більшість з того, що ви їстимете, корисне, не почувайтеся винними потіште себе чудовим шоколадним морозивом або пакетиком солоних, хрустких чипсів.

От який вигляд може мати список закупів «54321»

5 овочів: заморожена броколі, помідори, заморожена кукурудза, салат, заморожена суміш перцю та цибулі

Реклама

4 фрукти: банани, заморожені ягоди, авокадо, свіжовичавлений апельсиновий сік

3 білки: заморожена тріска, заморожені курячі ніжки, невелике філе-міньйон

2 соуси/намащення: соус з молюсків, томатний соус

1 вуглевод: лінгвіні

1 ласощі: імбирні пряники

основні продукти: молоко, масло, грецький йогурт, вівсянка, оливкова олія.

На сніданок тоді буде смачний фруктовий салат або улюблений йогурт чи вівсянка. На обіди та вечері — тріска з салатом з листя салату та помідорів, збризнутим оливковою олією, смажена броколі з філе-міньйон, запечена курка з кукурудзою, смажена страва з перцю та цибулі та страви з пасти з соусами. Імбирні пряники на десерт.

Цей метод справді працює. Рахунок за продукти зменшиться, але ви отримаєте здорові страви. Однак важливо купувати достатні порції. Замість одного шматка свіжої риби як білкового варіанту, оберіть пакет замороженої риби, щоб ви могли отримати кілька страв за кращою ціною. Вибирайте більший розмір будь-яких заморожених продуктів, які ви купуєте з тієї ж причини, і подумайте про те, щоб розтягнути своє частування на повноцінне приймання їжі.

Зрештою, трюк із купівлею продуктів у «54321» може бути практично будь-яким, яким ви забажаєте. Після того, як ви поекспериментуєте з різними комбінаціями, ви знайдете найкращі комбінації, які підійдуть вам та вашій родині.