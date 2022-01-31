Кількість солі у свіжих та оброблених продуктах

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому не варто пересолювати їжу і повністю виключати цю спецію з раціону.

Багато хто і не здогадується, що сучасна їжа перенасичена сіллю. Люди, які не стежать за кількістю солі в раціоні, можуть непомітно для себе збільшити добове споживання солі до 30-40 грамів на добу. В багатьох продуктах сіль міститься в досить великих кількостях, хоча на перший погляд це може бути непомітним. Навіть якщо не посипати сіллю овочі або м'ясо, ми все одно вживаємо її в прихованому вигляді. Сіль у великій кількості присутня в маринадах, консервах або ковбасах, не кажучи вже про картопляні чипси.

Вживання пересоленої їжі сприяє підвищенню артеріального тиску, розвитку серцевих захворювань, атеросклерозу. Це відбувається тому, що солоні продукти провокують спрагу і затримують воду в організмі. Погіршується робота кровоносних судин та серця, змінюється згортання крові, утворюються набряки, порушується функція нирок, печінки. А також тіло старіє швидше через надмірне вживання солі.

Але й зовсім без солі жити не можна, адже повна відмова від її вживання призводить до негативних наслідків для організму. Наприклад, нестача натрію хлориду викликає апатію, швидку втому, депресивні стани та слабкість у м'язах. Обмін речовин порушується як від надлишку солі, так і від її нестачі. Тому, в разі нормального стану здоров’я, потрібно просто обмежити споживання солі до добової норми. Деколи використовують безсольові дієти для швидкого схуднення. На жаль, ефект зменшення маси тіла досягається шляхом виведення рідини з організму, що це не завжди корисно і безпечно.

Кількість доданої до їжі солі не повинна перевищувати 5 грамів, а це 1 чайна ложка на добу. Влітку, у зв’язку з підвищеним потовиділенням, ця потреба трохи зростає. Не виключайте повністю сіль з раціону, споживайте її в межах денної норми.

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