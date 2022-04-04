Кишковий мікробіом та мозок: дієтологиня розповіла про взаємозв'язок емоційного фону, пам'яті та стани ШКТ

Кишковий мікробіом та мозок: дієтологиня розповіла про взаємозв'язок емоційного фону, пам'яті та стани ШКТ

З нервами у нас зараз тяжко, тому згадуємо всі можливі інструменти, як ще можна підтримати нервову систему, емоційне тло, пам'ять.

Про тісний взаємозв'язок нашого емоційного фону, конгнітивних функцій та стану кишкової мікрофлори багато чули. Терапевтка, дієтологиня Тіана Фіалкова вирішила навести актуальні витримки/цитати вчених із досліджень на цю тему.

Мікробіом кишківника володіє власними методами на мозок людини, спонукаючи нас їсти те, що необхідно для життєдіяльності тих чи інших бактерій.

Бактерії в кишківнику здатні впливати на поведінку і настрій людини через особливі канали зв'язку, спонукаючи нас їсти те, що їм потрібно, а потім караючи нас за непослух або заохочуючи за сприятливий для них вибір, певним емоційним фоном.

Бактерії усередині нас є маніпуляторами. У мікрофлорі присутні різні харчові інтереси між різними видами бактерій. Деякі з них відповідають обраній нами дієті і їжі, а деякі — ні.

Бактерії, ймовірно, можуть надсилати сигнальні молекули в навколишній простір. Оскільки кишківник пов'язаний з імунною, ендокринною та нервовою системами людини, то ці сигнали можуть впливати на нашу поведінку у потрібний бактеріям бік. Ключовим у цьому процесі може бути блукаючий нерв, що з'єднує 100 мільйонів нервових клітин у шлунково-кишковому тракті з головним мозком.

Ці мікроби мають здатність керувати нашою поведінкою та настроєм через зміну нервових сигналів у блукаючому нерві, таким чином впливаючи на смакові рецептори, випускаючи токсини, які негативно позначаються на нашому здоров'ї та емоційному фоні, або виробляючи хімічну "винагороду", яка поліпшує самопочуття.

Склад мікрофлори може почати змінюватись вже за добу, якщо ми просто перейдемо на іншу дієту! Одні бактерії помруть, інші поширяться.

У ході випробувань, пробіотики або плацебо прописувалися людям похилого віку зі скаргами на згадку. Через 3 місяці учасники групи пробіотиків, які спочатку мали низькі результати у тестах когнітивних функцій, мали покращення у тестах на негайну та відкладену пам'ять.

Більше про здоров'я читайте на сторінці Тіани Фіалкової.

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