Колір має значення: як яскраві овочі та фрукти впливають на наше здоров'я

Літо - найкраща пора року для збільшення кількості овочів, фруктів і ягід в раціоні.

Овочі, фрукти та ягоди тішать своїм різнобарв'ям. Це не лише красиво, але і корисно для здоров'я. Колір багатьох овочів, фруктів і ягід обумовлений вмістом в них натуральних пігментів, багато з яких - бета-каротин, лікопін, зеаксантин, аліцин, антоціани належать до антиоксидантів (групи каротиноїдів і флавоноїдів).

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Відомі їхні профілактичні властивості щодо, наприклад, захворювань серцево-судинної системи, деяких онкологічних захворювань, катаракти. Вони потрібні для нормального росту і розвитку дітей. Захищаючи наші клітини, ці речовини уповільнюють процеси старіння організму, збільшують тривалість життя та поліпшують імунітет.

Регулярне вживання різнокольорових овочів, фруктів і ягід приносить багато користі:

фіолетові або блакитні (антоціанін) - знижують ризик розвитку хвороб серця і раку шлунка, нормалізують кров'яний тиск і рівень холестерину;

червоні (лікопін) - захищають серце, знижують ризик розвитку раку;

помаранчеві або жовті (бета-каротин) - зміцнюють імунітет, поліпшують здоров'я очей;

білі або коричневі (аліцин) - поліпшують пам'ять, знижують ризик хвороб серця і судин, мають антибактеріальні властивості;

зелені (хлорофіл) - зменшують ризик онкологічних захворювань, активізують клітинне дихання.

Як збільшити кількості овочів, фруктів і ягід в раціоні

Крок 1. Їжте мінімум 400 г овочів, 200 фруктів і ягід щодня. Співвідношення овочів і фруктів в раціоні 2:1.

Крок 2. Кладіть овочі та зелень під час кожного приймання їжі. У вигляді десерту можна додати ягоди або невеликий фрукт.

Їжте якомога більше різнокольорових різноманітних овочів, фруктів і ягід. Вони є важливим складником здорового харчування. Стежте, щоб на вашій тарілці щодня (навіть взимку) з'являлися кольори веселки, а половину обсягу складали овочі і фрукти (звісно з переважанням овочів).

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