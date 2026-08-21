Коли час пити останню чашку кави, щоб добре спати

Коли час пити останню чашку каву, щоб добре спати / © Credits

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Кава може допомогти прокинутися, зосередитися та пережити особливо насичений день. Однак та сама чашка, яка рятує від сонливості вдень, увечері здатна перетворити ліжко на місце для довгих роздумів, про це розповіло видання The Washington Post.

Дослідники проаналізували 24 дослідження про вплив кофеїну на сон і дійшли практичного висновку, що останню стандартну чашку кави варто випити приблизно за дев’ять годин до сну. Тобто, якщо ви лягаєте о 22:00, орієнтир — близько 13:00.

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Звучить суворо, особливо для тих, хто звик до післяобіднього лате, проте кофеїн справді може залишатися в організмі значно довше, ніж здається.

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Вечірня кава краде сон

За даними метааналізу, кава може скорочувати загальну тривалість сну приблизно на 45 хв і збільшувати час, необхідний для засинання, приблизно на 9 хв. Крім того, люди, які регулярно пʼють каву, у середньому сплять приблизно на 36 хв менше, ніж ті, хто її не вживає.

Важливо й те, що кофеїн у всіх працює по-різному. Його період напіввиведення може становити приблизно від 2 до 10 годин. На швидкість метаболізму впливають, зокрема, генетичні особливості. Саме тому одна людина може спокійно випити еспресо після вечері та заснути, а інша після обідньої чашки лежатиме до півночі.

Скільки кофеїну — забагато

Здоровим дорослим не рекомендується перевищувати 400 мг кофеїну на добу. Проте його кількість у різних напоях дуже відрізняється. Наприклад, середній айс-лате може містити близько 166 мг кофеїну, а велика порція холодної кави — близько 280 мг. Звичайна порція кави з капсули може містити приблизно 75–150 мг.

Тож якщо без післяобідньої кави зовсім ніяк, можна обрати не такий міцний напій та зменшити порцію. Це дуже актуально для тих, хто чутливий до кофеїну.

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Відмова від кави

Не обов’язково це робити. Кава має чимало потенційних переваг для здоров’я, тому головне — не перетворювати її на ворога, а правильно обрати час насолоди. Один із найпростіших компромісів — залишити основну частину кави на першу половину дня. Так ви отримуєте бажаний заряд бадьорості, але даєте організму більше часу вивести кофеїн до вечора.

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