Коли краще бігати, зранку чи вечері: розповів лікар

Коли краще бігати, зранку чи вечері / © Associated Press

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Біг давно став одним із найпростіших способів підтримувати тіло в тонусі, бо не потрібен спортзал, складне обладнання чи багато часу. Але важливо не лише те, скільки ми бігаємо, а й коли це робимо.

За словами лікаря Юрія Габорця, ранкові інтенсивні навантаження можуть бути зайвим стресом для організму, особливо для людей після 35 років і тих, хто має хронічні захворювання.

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Не варто бігти одразу після пробудження

Після сну організму потрібен час, щоб повноцінно перейти в активний режим. Серце ще працює повільніше, м’язи та хребет не готові до різкого навантаження, а організм загалом лише «вмикається».

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Тому різкий старт із пробіжки може стати непотрібним випробуванням для серцево-судинної системи. Особливо обережними варто бути людям із гіпертонією, атеросклерозом та іншими хронічними станами. У таких випадках будь-які інтенсивні тренування краще узгодити з кардіологом.

Як почати ранок

Якщо ви все ж плануєте активність зранку, не варто перетворювати перші хвилини після пробудження на марафон. Дайте організму час прокинутися, випийте води, зробіть легку руханку, а навантаження почніть із ходьби. Такий поступовий перехід значно м’якше допоможе тілу адаптуватися до руху.

Важливо також не сприймати ранкову пробіжку як універсально небезпечну для всіх. Реакція на фізичне навантаження залежить від віку, стану здоров’я, тренованості та інтенсивності самого тренування.

Коли краще бігати

За словами лікаря, комфортнішим часом для бігу може бути середина дня чи період після 16:00. До цього моменту організм уже повністю прокинувся, серцево-судинна система працює активніше, м’язи та суглоби краще підготовлені до навантаження, а тіло легше адаптується до фізичної активності.

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Саме тому денна чи вечірня пробіжка для багатьох може стати комфортнішим варіантом, ніж інтенсивний біг одразу після сну. Головне правило просте, слухайте своє тіло та не поспішайте вимагати від нього максимуму одразу після пробудження.

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