Коли спортивне харчування не працює: розповідає тренер

Коли спортивне харчування не працює / © Credits

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Тренер та експерт зі здорового способу життя Дмитро Глєбов пояснив, що справа рідко буває у самих добавках — частіше винен підхід. Іноді достатньо трохи змінити тактику, щоб побачити реальний результат і відчути користь.

Серед жінок досі існує багато міфів про спортивні добавки: що без протеїну м’язи не ростуть, що гейнер автоматично «робить форму», а жироспалювач — це ключ до плаского живота. Насправді все набагато складніше і саме незнання чи неправильне застосування зводить ефект майже до нуля.

Не всі добавки корисні саме для тебе

Базова помилка — купувати усе, що «радять блогери». Наприклад:

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Протеїн — потрібен лише тоді, коли ви не доїдаєте білка з їжею. Якщо ж ваше харчування повноцінне, порошковий білок не дасть переваги.

Вітаміни та мінерали — якщо у вас немає дефіциту, їхнє додаткове вживання не допоможе, а іноді й шкодить.

Порада: перш ніж щось купувати — здайте аналізи чи проконсультуйся з дієтологом. Це економить і гроші, і здоров’я.

Стандартне дозування — не для всіх

Рекомендації на банці — умовні. Наприклад, вага, вік, активність, мета — все впливає на ефективність дози:

Жінці вагою 55 кг і чоловікові 100+ кг точно не підійдуть однакові порції.

Важливо враховувати час приймання, поєднання з іншими добавками, рівень активності.

Буває, що добавка просто не працює, бо її п’ють не у той час або не у тій кількості.

Без дієти — це не працює

Найгучніші обіцянки дають добавки з «вузькою спеціалізацією», як-от:

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Гейнер — суміш білка та вуглеводів для набору ваги. Але якщо ви все одно не доїдаєте — жоден гейнер не «зробить масу».

Жироспалювачі — можуть стимулювати метаболізм, але не працюють без дефіциту калорій.

Креатин чи L-карнітин — не дадуть результату, якщо ви неправильно тренуєтеся.

Не сподівайся на добавки як на чудо — база завжди у раціоні та режимі.

Нерозуміння, що для чого

Ще одна причина — плутанина. Наприклад:

Креатин не «спалює жир» — він покращує вибухову силу.

Протеїн — це не замінник їжі, а доповнення до білкової норми.

L-карнітин не працює без фізичної активності.

Висновок: перш ніж щось купити, почитайте про дію добавки, а ще краще порадься з тренером або дієтологом.

Низька якість або фальсифікат

На ринку досі можна знайти:

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Добавки з неправдивим складом (менше дієвої речовини, ніж заявлено)

Продукти з неякісною сировиною — дешеві замінники, які не засвоюються

Підробки — особливо з маркетплейсів або без сертифікатів

Краще витратити трохи більше, але обрати бренд із репутацією, яка проходить незалежні тести.

«Спортивне харчування — це інструмент. І як будь-який інструмент, він працює лише тоді, коли ви знаєте, як і для чого ним користуватись. Саме тому так важливо не просто пити „щось“, а розуміти — що, навіщо та коли» — резюмує тренер.