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- Здоровий спосіб життя
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Коли спортивне харчування не працює: розповідає тренер
Спробуємо розібратися, чому спортивне харчування не дає очікуваного результату, навіть якщо ви все «робите правильно».
Тренер та експерт зі здорового способу життя Дмитро Глєбов пояснив, що справа рідко буває у самих добавках — частіше винен підхід. Іноді достатньо трохи змінити тактику, щоб побачити реальний результат і відчути користь.
Серед жінок досі існує багато міфів про спортивні добавки: що без протеїну м’язи не ростуть, що гейнер автоматично «робить форму», а жироспалювач — це ключ до плаского живота. Насправді все набагато складніше і саме незнання чи неправильне застосування зводить ефект майже до нуля.
Не всі добавки корисні саме для тебе
Базова помилка — купувати усе, що «радять блогери». Наприклад:
Протеїн — потрібен лише тоді, коли ви не доїдаєте білка з їжею. Якщо ж ваше харчування повноцінне, порошковий білок не дасть переваги.
Вітаміни та мінерали — якщо у вас немає дефіциту, їхнє додаткове вживання не допоможе, а іноді й шкодить.
Порада: перш ніж щось купувати — здайте аналізи чи проконсультуйся з дієтологом. Це економить і гроші, і здоров’я.
Стандартне дозування — не для всіх
Рекомендації на банці — умовні. Наприклад, вага, вік, активність, мета — все впливає на ефективність дози:
Жінці вагою 55 кг і чоловікові 100+ кг точно не підійдуть однакові порції.
Важливо враховувати час приймання, поєднання з іншими добавками, рівень активності.
Буває, що добавка просто не працює, бо її п’ють не у той час або не у тій кількості.
Без дієти — це не працює
Найгучніші обіцянки дають добавки з «вузькою спеціалізацією», як-от:
Гейнер — суміш білка та вуглеводів для набору ваги. Але якщо ви все одно не доїдаєте — жоден гейнер не «зробить масу».
Жироспалювачі — можуть стимулювати метаболізм, але не працюють без дефіциту калорій.
Креатин чи L-карнітин — не дадуть результату, якщо ви неправильно тренуєтеся.
Не сподівайся на добавки як на чудо — база завжди у раціоні та режимі.
Нерозуміння, що для чого
Ще одна причина — плутанина. Наприклад:
Креатин не «спалює жир» — він покращує вибухову силу.
Протеїн — це не замінник їжі, а доповнення до білкової норми.
L-карнітин не працює без фізичної активності.
Висновок: перш ніж щось купити, почитайте про дію добавки, а ще краще порадься з тренером або дієтологом.
Низька якість або фальсифікат
На ринку досі можна знайти:
Добавки з неправдивим складом (менше дієвої речовини, ніж заявлено)
Продукти з неякісною сировиною — дешеві замінники, які не засвоюються
Підробки — особливо з маркетплейсів або без сертифікатів
Краще витратити трохи більше, але обрати бренд із репутацією, яка проходить незалежні тести.
«Спортивне харчування — це інструмент. І як будь-який інструмент, він працює лише тоді, коли ви знаєте, як і для чого ним користуватись. Саме тому так важливо не просто пити „щось“, а розуміти — що, навіщо та коли» — резюмує тренер.