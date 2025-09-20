Комбуча чи кефір: який ферментований напій корисніший для здоров’я кишківника / © Credits

Реклама

До найпопулярніших напоїв цього ряду належать комбуча (ферментований чай) та кефір (ферментоване молоко). Обидва вони містять пробіотики, антиоксиданти та мають протизапальні властивості, але різняться за складом і дією.Тож який із них обрати для підтримки здоров’я кишківника, розповіло видання Real Simple.

Комбуча

Комбуча — це газований напій, отриманий шляхом ферментації чорного, зеленого чи чаю улун (оолонг) за допомогою симбіотичної культури бактерій і дріжджів (SCOBY).

Її головні переваги:

Реклама

пробіотики, які підтримують баланс кишкової мікрофлори;

антиоксиданти, особливо якщо основою є зелений чай із поліфенолами;

можливий позитивний вплив на обмін речовин, рівень холестерину та запальні процеси.

Однак варто бути уважними, адже у магазинних варіантах часто є додатковий цукор. Домашнє приготування дозволяє контролювати його кількість.

Харчова цінність 350 мл (1 баночка) комбучі:

Калорії: ~60

Вуглеводи: 14–15 г

Білки: <0,5 г

Жири: практично відсутні

Вітаміни групи B — у невеликих кількостях

Кефір

Кефір — кисломолочний напій, відомий в Україні ще з дитинства. Його готують із молока, заквашеного спеціальними кефірними грибками. На відміну від йогурту, у ньому є не лише бактерії, а й дріжджі, які створюють особливий смак та насичують його пробіотиками.

Основні переваги:

Реклама

багатий склад: білки, кальцій, вітамін D і вітамін B12;

підтримка імунітету та кісткової системи;

пробіотики, які допомагають травленню;

можливий вплив на зниження рівня холестерину та запальних процесів.

Харчова цінність 1 склянки (240 мл) кефіру:

Калорії: ~125

Вуглеводи: 18 г

Білки: ~9 г

Жири: 2–3 г

Кальцій: понад 30% від добової норми

Вітамін D та B12

Все залежить від ваших потреб:

Якщо ви не вживаєте молочні продукти чи шукаєте легкий напій із мінімумом калорій, який освіжає, то комбуча стане кращим вибором. Вона може стати альтернативою солодкій газованій воді.

Якщо ж вам потрібне джерело білка, кальцію та вітамінів, віддайте перевагу кефіру. Він особливо корисний для здоров’я кісток, нервової системи та імунітету.

А ще обидва напої можна поєднувати у раціоні, наприклад, комбуча освіжить у спекотний день, а кефір стане ситним сніданком або вечірнім перекусом.

Порада

Читайте етикетки та обирайте напої з мінімальним додаванням цукру.

Кефір можна вживати навіть тим, хто має легку непереносимість лактози, адже у процесі ферментації її кількість суттєво знижується.

Якщо готуєте комбучу вдома, дотримуйтеся правил гігієни, щоб уникнути зараження небажаними мікроорганізмами.

І комбуча, і кефір — корисні джерела пробіотиків, але кожен має свою «суперсилу». Комбуча підходить тим, хто прагне легкості та антиоксидантів без молочних продуктів, тоді як кефір — оптимальний вибір для тих, хто хоче отримати більше білка, кальцію та вітамінів для підтримки міцних кісток і здорового імунітету.