- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоровий спосіб життя
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 2 хв
Комбуча чи кефір: який ферментований напій корисніший для здоров’я кишківника
Ферментовані продукти — справжній тренд у сучасному харчуванні. Вони не лише додають різноманітності у меню, а й позитивно впливають на здоров’я травної системи.
До найпопулярніших напоїв цього ряду належать комбуча (ферментований чай) та кефір (ферментоване молоко). Обидва вони містять пробіотики, антиоксиданти та мають протизапальні властивості, але різняться за складом і дією.Тож який із них обрати для підтримки здоров’я кишківника, розповіло видання Real Simple.
Комбуча
Комбуча — це газований напій, отриманий шляхом ферментації чорного, зеленого чи чаю улун (оолонг) за допомогою симбіотичної культури бактерій і дріжджів (SCOBY).
Її головні переваги:
пробіотики, які підтримують баланс кишкової мікрофлори;
антиоксиданти, особливо якщо основою є зелений чай із поліфенолами;
можливий позитивний вплив на обмін речовин, рівень холестерину та запальні процеси.
Однак варто бути уважними, адже у магазинних варіантах часто є додатковий цукор. Домашнє приготування дозволяє контролювати його кількість.
Харчова цінність 350 мл (1 баночка) комбучі:
Калорії: ~60
Вуглеводи: 14–15 г
Білки: <0,5 г
Жири: практично відсутні
Вітаміни групи B — у невеликих кількостях
Кефір
Кефір — кисломолочний напій, відомий в Україні ще з дитинства. Його готують із молока, заквашеного спеціальними кефірними грибками. На відміну від йогурту, у ньому є не лише бактерії, а й дріжджі, які створюють особливий смак та насичують його пробіотиками.
Основні переваги:
багатий склад: білки, кальцій, вітамін D і вітамін B12;
підтримка імунітету та кісткової системи;
пробіотики, які допомагають травленню;
можливий вплив на зниження рівня холестерину та запальних процесів.
Харчова цінність 1 склянки (240 мл) кефіру:
Калорії: ~125
Вуглеводи: 18 г
Білки: ~9 г
Жири: 2–3 г
Кальцій: понад 30% від добової норми
Вітамін D та B12
Все залежить від ваших потреб:
Якщо ви не вживаєте молочні продукти чи шукаєте легкий напій із мінімумом калорій, який освіжає, то комбуча стане кращим вибором. Вона може стати альтернативою солодкій газованій воді.
Якщо ж вам потрібне джерело білка, кальцію та вітамінів, віддайте перевагу кефіру. Він особливо корисний для здоров’я кісток, нервової системи та імунітету.
А ще обидва напої можна поєднувати у раціоні, наприклад, комбуча освіжить у спекотний день, а кефір стане ситним сніданком або вечірнім перекусом.
Порада
Читайте етикетки та обирайте напої з мінімальним додаванням цукру.
Кефір можна вживати навіть тим, хто має легку непереносимість лактози, адже у процесі ферментації її кількість суттєво знижується.
Якщо готуєте комбучу вдома, дотримуйтеся правил гігієни, щоб уникнути зараження небажаними мікроорганізмами.
І комбуча, і кефір — корисні джерела пробіотиків, але кожен має свою «суперсилу». Комбуча підходить тим, хто прагне легкості та антиоксидантів без молочних продуктів, тоді як кефір — оптимальний вибір для тих, хто хоче отримати більше білка, кальцію та вітамінів для підтримки міцних кісток і здорового імунітету.