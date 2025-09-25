Комбуча: чим корисний цей напій для вашого здоровʼя

Комбуча / © Credits

Сьогодні комбуча стає дедалі популярнішою серед прихильників здорового способу життя. Для тих, хто прагне замінити газовані напої, каву чи солодкі соки, комбуча стає справжнім відкриттям, про це розповіло видання Real Simple.

Комбуча — це ферментований чайний напій, який, за історичними даними, з’явився у Китаї понад 2000 років тому. Його виготовляють шляхом додавання спеціальної культури бактерій та дріжджів до підсолодженого чорного чи зеленого чаю. Ця культура має назву SCOBY (symbiotic colony of bacteria and yeast — симбіотична колонія бактерій та дріжджів).

Під час ферментації дріжджі перетворюють цукор на невелику кількість алкоголю, а бактерії — на оцтову кислоту та інші корисні сполуки. Завдяки цьому комбуча має легку газованість і характерний кислувато-фруктовий смак. Деякі відзначають свіжу нотку, інші — дещо специфічний смак, до якого треба звикнути.

Склад і харчова цінність

Класична комбуча містить лише чорний та зелений чай, воду, цукор та SCOBY. В одній склянці 240 мл органічного напою зазвичай міститься:

Калорії: 28–30 ккал

Вуглеводи: 8 г

Цукор: 8 г

Натрій: 9–10 мг

Комбуча також багата на вітаміни групи B (B1, B2, B6, B12) і C, а також містить мінерали: залізо, марганець, цинк, мідь і нікель. Додатково вона містить поліфеноли та інші біоактивні сполуки, які зберігаються під час ферментації.

Важливо: деякі комерційні види комбучі містять додаткові соки чи підсолоджувачі після ферментації, це збільшує калорійність.

Кофеїн та алкоголь

Кофеїн : оскільки комбучу готують на основі чаю, у ній природно міститься кофеїн, але його менше, ніж у звичайній чашці чорного чи зеленого чаю, приблизно третина. Це робить її гарною альтернативою для тих, хто хоче скоротити споживання кофеїну.

Алкоголь: ферментація виробляє невелику кількість алкоголю. Законодавчо напій вважається безалкогольним, якщо містить менше ніж 0,5% алкоголю. Є також варіанти з більшим відсотком алкоголю, схожі на пиво.

Корисні властивості комбучі

Підтримка роботи кишківника. Ферментований напій містить пробіотики — «корисні» бактерії, які допомагають покращити травлення, зміцнити імунітет і підтримати здорову мікрофлору.

Зменшення запалення. Комбуча багата на поліфеноли — антиоксиданти рослинного походження, які володіють протизапальною дією, допомагають боротися з вільними радикалами та уповільнюють старіння клітин.

Підвищення енергії. Вітаміни групи B у складі напою сприяють метаболізму, нервовій системі та загальному тонусу організму.

Антимікробна дія. Комбуча може стримувати розвиток шкідливих бактерій та грибків, таких як Candida та Staphylococcus epidermidis.

Підтримка психічного здоров’я. Вітаміни B6 та B12 беруть участь у виробництві нейротрансмітерів, які регулюють настрій та можуть зменшувати ризик депресії та стресу.

Здоров’я печінки. Антиоксиданти та ферменти комбучі допомагають виводити токсини, знижувати запалення печінки та покращувати її функції.

Догляд за шкірою. Фенольні сполуки та низький pH напою сприяють захисту шкіри, підтримують колаген і стимулюють відновлення клітин.

Можливе продовження життя. Завдяки антиоксидантам, пробіотикам і оцтовій кислоті регулярне вживання комбучі може підтримувати імунітет, зменшувати запалення та позитивно впливати на загальний стан організму.

Кому слід бути обережним

Діти та вагітні: через можливий вміст алкоголю та кофеїну, а також кислотність напою.

Регулярне споживання: оптимально — 100–120 мл на день, поступово збільшувати до 240 мл.

Комбучу можна знайти у супермаркетах, магазинах здорового харчування, онлайн або приготувати вдома. Новачкам радять почати з покупних напоїв, щоб обрати улюблений смак.

Поради

Вибирайте органічні сорти без доданого цукру.

Починайте з малих порцій, спостерігайте за реакцією організму.

Комбуча чудово замінює газовані напої чи солодкі соки, підходить як напій вранці чи в обідню перерву.

Комбуча — це не просто модний напій, а ферментований чай з багатовіковою історією, який може стати корисною частиною вашого раціону. Вона підтримує роботу кишківника завдяки пробіотикам, зменшує запалення, сприяє енергії та покращує психічний стан. Крім того, антиоксиданти та корисні сполуки допомагають зміцнити імунітет, підтримувати печінку та доглядати за шкірою.

Хоча комбуча не є магічним засобом від усіх хвороб і потребує помірного вживання, цей напій є набагато кориснішою альтернативою солодким газованим напоям та каві. Спробуйте знайти свій улюблений смак і робіть комбучу частиною щоденного здорового раціону.