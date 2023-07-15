Комп’ютерні окуляри: чи справді покращують зір і знімають перевтому

Сучасні люди проводять за комп’ютером щонайменше шість годин на добу. Через це очі втомлюються, а працездатність знижується. Саме тому комп’ютерні окуляри, які здатні створити навколо очей "захисний мікроклімат", користуються популярністю. Та чи справді вони захищають очі від перевтоми?

Чому болять очі, чи можна уникнути зорового виснаження під час роботи без комп’ютерних окулярів та чого очікувати від модного аксесуару, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Функції комп’ютерних окулярів

Сучасна людина проводить у тісному зоровому контакті з комп’ютером, телефоном або планшетом щонайменше шість годин на добу. Дехто, до прикладу IT-фахівці, – понад десять годин. Як правило, люди працюють без перерв, а якщо й роблять перерви, то з комп’ютера перемикаються на телефон, або навпаки. Таким чином зорові м’язи продовжують працювати на близькій відстані, максимально перенапружуючись, через що виникають характерний очний і головний біль, погіршується концентрація уваги, працездатність. Нерідко в людей, які проводять багато часу за комп’ютером розвивається ще й синдром "сухого ока", бо під час роботи за будь-яким ґаджетом ми кліпаємо в двічі-тричі менше, ніж потрібно. Через це слізна плівка не встигає своєчасно оновлюватися і рветься.

Враховуючи все сказане вище, виробники окулярів пропонують використовувати спеціальні комп’ютерні окуляри, які, як вони обіцяють:

блокують синьо-фіолетовий спектр, який випромінює монітор;

зменшують кількість бліків із екрана;

знижують навантаження на очі при тривалому використанні ґаджетів;

створюють "захисний мікроклімат навколо очей";

усувають сухість та почервоніння;

запобігають пошкодженню сітківки.

Що з цього правда?

Якісні комп’ютерні окуляри, або блюблокери, відсікають частину шкідливого синьо-фіолетового спектру світла та пом’якшують контрастність зображення. Під якісними окулярами я маю на увазі ті, які продаються у спеціалізованих закладах – офтальмологічних клініках та сертифікованих магазинах оптики. Бюджетні комп’ютерні окуляри з несертифікованими лінзами, куплені на ринку чи в підземному переході не відсікають синьо-фіолетовий спектр світла та не покращують контрастність зображень. Фактично, це "пусті" скельця з дешевого пластику.

Що стосується зменшення навантаження на очі, то це досить суб’єктивне твердження. Бо в окулярах людина однаково мало кліпає та перенапружує зорові м’язи, працюючи тривалий час на близькій відстані. Але якщо під час використання комп’ютерних окулярів пацієнт відчуває суб’єктивне покращення, я не забороняю їх носити.

Комп’ютерні окуляри мають звичайні лінзи, без діоптрій. Тому вони не покращують зір, не запобігають пошкодженню сітківки та рогівки. Не корегують короткозорість, далекозорість чи астигматизм. І звісно, не створюють навколо очей "захисний мікроклімат" (звучить, ніби заклинання).

Інколи люди помилково пов’язують біль в очах із роботою за комп’ютером. Але він може сигналізувати, наприклад, про розвиток глаукоми, й виникати через підвищення внутрішньоочного тиску. Болять очниці у разі короткозорості, одночасної далекозорості й короткозорості, мігрені тощо. Тому за появи будь-яких дискомфортних відчуттів я раджу одразу звертатися до лікаря-офтальмолога, аби зрозуміти з чим вони пов’язані: із зоровим виснаженням та/ чи порушенням зору. У разі зорового виснаження в поєднанні з порушенням зору окуляри підбираються із діоптріями. Вони, на відміну від комп’ютерних, точно покращуватимуть зір, корегуючи короткозорість, далекозорість, астигматизм абощо, додатково пом’якшуючи синій спектр світла.

Правила, які допоможуть зняти напруженість з очей під час роботи за комп’ютером

Для уникнення зорової втоми під час роботи за комп’ютером я раджу:

1. дотримуватися правила 20-20-20: 20 хвилин працюєте, 20 секунд відпочиваєте, розглядаючи предмети розташовані на відстані близько 6 метрів. За ці 20 секунд бажано кліпнути не менше 20 разів;

2. стежити за відстанню між очима та ґаджетом: за комп’ютером працюємо на відстані 50 см, в телефоні – мінімум 30 см;

3. кліпати: хвилина регулярного кліпання оновлює приблизно чверть слізної плівки. Кліпаючи, ви профілактуєте виникнення синдрому "сухого ока";

4. виконувати нескладні вправи для очей. Одна з таких вправ: уявіть циферблат годинника, сфокусуйте погляд на дванадцятій годині, через 3-5 секунд переведіть погляд на шосту годину. У повільному темпі повторіть вправу 10-15 разів, не рухаючи головою та кінцівками – працюють лише очі;

5. гуляти на вулиці – на вулиці зорові м’язи не перенапружуються, бо фокусуються, як правило, на об’єктах та предметах, розташованих удалині.

Комп’ютерні окуляри не профілактують розвиток катаракти чи глаукоми, не запобігають пошкодженню сітківки та інших структур ока. Але в окремих випадках можуть зменшувати навантаження на очі під час роботи за комп’ютером чи іншим ґаджетом. Якщо ви відчуваєте зорову перевтому, можете придбати їх в офтальмологічній клініці чи сертифікованому салоні оптики, де продаються якісні окуляри. Та навіть якщо згодом відчуєте суб’єктивне покращення, я однаково раджу відвідати офтальмолога. Бо інколи покращення може бути короткотривалим, а зорова перевтома – симптомом офтальмологічного захворювання.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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