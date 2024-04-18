Комп’ютерні окуляри: лікар-офтальмолог розвіяв найпопулярніші міфи

Сучасна людина проводить за комп’ютером у середньому від 4 до 8 годин на день. Наприклад, працівники ІТ-сфери – близько 8-10 годин. Розваги, навчання, робота нерозривно пов’язані з ґаджетами, які впливають на роботу зорової системи. Відтак люди купують комп’ютерні окуляри, які мають низку позитивних характеристик.

Чи справді комп’ютерні окуляри покращують зір, створюють навколо очей захисний мікроклімат та захищають сітківку від пошкоджень, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Міф №1: комп’ютерні окуляри покращують зір

Комп’ютерні окуляри – це спеціальні окуляри, які не мають діоптрій, тобто індивідуальної корекції. А отже, вони не можуть покращувати зір.

Зазвичай люди їх купують, коли очі швидко втомлюються під час роботи за комп’ютером. Зорова перевтома дійсно може бути наслідком багатогодинного споглядання монітора, але також і симптомом таких хвороб, як:

Тому для початку я раджу дотримуватися у своєму житті правила 20–20–20: 20 хвилин працюєте, 20 секунд відпочиваєте, розглядаючи предмети, розташовані на відстані близько 6 метрів, кліпаєте щонайменше 20 разів. Також варто переконатися в тому, що відстань між очима та екраном монітора під час роботи становить 50 см, під час роботи в телефоні – щонайменше 30 см.

Якщо ситуація не покращується за 7-10 днів, обов’язково зверніться до офтальмолога.

Комп’ютерні окуляри в цьому разі можуть мати ефект плацебо. Ви починаєте ними користуватися – і одразу помічаєте якісні зміни, адже купуючи їх, налаштовуєтеся на позитив і певною мірою заспокоюєтеся.

Міф №2: комп’ютерні окуляри захистять дітей від розвитку короткозорості

Коли діти дивляться мультик на планшеті чи комп’ютері, вони рідше кліпають, ніж зазвичай – замість 15 разів лише 5 або ще менше. Через це м’язи очей перенапружуються (з’являється зорова перевтома) і пересихають.

Комп’ютерні окуляри блокують синьо-фіолетовий спектр, пом’якшуючи контрастність зображення. Проте в комп’ютерних окулярах чи без них – за ґаджетом і діти, і дорослі кліпають менше. Навіть коли я призначаю пацієнтам окуляри з корекцією, прошу робити паузи в роботі (правило 20–20–20), гуляти на свіжому повітрі, робити гімнастику для очей. Бо, на жаль, окуляри – це не чарівна паличка.

На розвиток короткозорості у дітей насправді впливають три чинники: відстань між очима і ґаджетом або книжкою / зошитом, кількість годин, проведених за комп’ютером, тобто чергування навчання й відпочинку, та фізична активність. Тому якщо й купуєте для дітей комп’ютерні окуляри, пам’ятайте, що відстань між очима та ґаджетом має становити 50 см, а кожні 20–30 хвилин потрібно робити паузу для відпочинку.

Міф №3: комп’ютерні окуляри допомагають клітинам очей відновлюватися

Епітелій, який вкриває рогівку, кришталик, слізна залоза та деякі інші структури ока оновлюються незалежно від того, носите ви окуляри чи ні. Наприклад, клітини епітелію відновлюються постійно, бо від їхньої працездатності залежить міцність захисного шару рогівки. Клітини сітківки, фоторецептори колбочки та палички мають обмежену здатність до відновлення. Пошкодження цих клітин може призвести до порушення зору – втрати центрального бачення (колбочки), погіршення зору в сутінках або темряві (палички).

Клітини шкіри відновлюються постійно, і це дозволяє епідермісу (верхньому шару шкіри) бути пружним, еластичним, здоровим, зокрема відбивати атаки патогенних мікроорганізмів. Коли процес відновлення шкіри, або ексфоліації, сповільнюється, ми намагаємося його прискорити. Та якщо ми говоримо про структури очей, треба розуміти, що всі вони виконують різні функції, працюють за різними правилами і необов’язково потребують постійного оновлення.

Міф №4: комп’ютерні окуляри запобігають пошкодженню сітківки

Сітківка – це тонка світлочутлива оболонка ока, яка містить фоторецептори – колбочки та палички. Вона відповідає за формування і сприйняття зображень: фіксує, обробляє та перетворює побачене на нервовий імпульс, який отримує мозок.

Серед причин, які призводять до порушення сітківки, я виділяю:

механічне травмування очей;

глаукому, за якої пошкоджується, а в разі відсутності своєчасного лікування – відмирає зоровий нерв;

захворювання сітківки – макулярнуа дегенерацію (вражається центральна зона сітківки, відома як макула), діабетичну ретинопатію (захворювання сітківки, спровоковане цукровим діабетом);

опік ультрафіолетом, лазерною указкою , хімічними речовинами;

, хімічними речовинами; вікові зміни – вікову дегенерацію сітківки.

Таким чином, ми розуміємо, що комп’ютерні окуляри не можуть запобігти пошкодженню сітківки. Виняток – якщо окуляри якісні, сертифіковані та мають захист від ультрафіолету 400 нм. В такому разі вони захищатимуть сітківку від негативного впливу ультрафіолету.

Міф №5: комп’ютерні окуляри створюють "захисний мікроклімат" для очей

Мікроклімат очей передбачає достатній рівень зволоження за допомогою слізної рідини, комфортну температуру повітря, за якої очі не пересихають, захист від перенавантаження та ультрафіолету.

Як ми вже з’ясували, комп’ютерні окуляри можуть захистити очі від синьо-фіолетового спектра та ультрафіолету. На зволоженість очей, зорову перевтому та температуру повітря впливу вони не мають, як і окуляри з корекцією. Якщо хочете справді подбати про здоров’я зорової системи, дотримуйтеся правила 20–20–20, гуляйте на свіжому повітрі та щороку проходьте профілактичний огляд в офтальмолога, якому довіряєте.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

Читайте також: