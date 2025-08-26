Комп’ютерна зорова терапія для дітей: офтальмолог пояснив, за яких порушень вона ефективна та як працює

Комп’ютерна зорова терапія для дітей / © Credits

За яких офтальмологічних порушень показане апаратне лікування та як воно працює, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Апаратне лікування, або комп’ютерна зорова терапія — комплекс вправ, які дитина виконує на спеціальному офтальмологічному обладнанні чи комп’ютері, де встановлені певні програми, які:

покращують кровообіг і живлення очних структур;

знімають м’язовий гіпотонус чи гіпертонус — за гіпотонусу м’язи надміру розслаблені, а за гіпертонусу — надміру напружені;

посилюють координацію між очима й мозком, адже зображення формується саме в мозку;

відновлюють акомодацію — здатність ока чітко бачити предмети, розташовані на різних відстанях;

стимулюють «ледаче» око, якщо воно, порівняно з іншим, менш активно включається в роботу.

Показаннями до апаратного лікування є:

короткозорість;

далекозорість;

амбліопія, або «ледаче око»;

спазм акомодації, або помилкова короткозорість — стан, за якого дитині важко фокусуватися на далеких відстанях;

астигматизм — порушення, за якого немає фокусної точки: фокусних точок кілька або вони взагалі відсутні, через що зображення нечіткі та спотворені;

косоокість — очі дивляться у різні напрямки і не сходяться на одному об’єкті;

ністагм — мимовільні ритмічні рухи очей (очі «бігають»);

комп’ютерний зоровий синдром — виникає, якщо дитина забагато часу проводить за комп’ютером, планшетом чи смартфоном, через що тимчасово знижується гострота зору, виникають сухість, почервоніння тощо.

Методику апаратного лікування обирає лікар, відштовхуючись від порушення, яке треба скоригувати, та індивідуальних особливостей кожної дитини. Наприклад, є інфрачервона лазерна терапія і вакуумний масаж. Обидва методи знімають спазм акомодації, покращують кровообіг і живлення тканин, однак мають різні механізми дії. Інфрачервоне світло працює як тепла «грілка» для очей — проникає у глибокі тканини, м’яко розслаблюючи м’язи зсередини. Натомість вакуумний масаж знімає напруженість завдяки перепадам тиску, які створюються спеціальними апаратами чи масажними окулярами.

Також є комп’ютерні програми, які створюють світлові, кольорові, графічні стимули для зорової системи. Вони активізують роботу сітківки й акомодаційного апарату, покращують координацію між мозком та очима. Під час роботи з такими програмами дитина спостерігає за зображеннями, які змінюються (контрастні, рухомі, стереозображення), виконує певні завдання, носить спеціальні окуляри.

Чому апаратне лікування ефективне

Зоровий апарат у дітей лише формується, тому нейропластичність мозку вища, ніж у дорослих. Мозок здатен адаптуватися, створювати нові нейронні зв’язки та компенсувати порушення. Циліарний м’яз, відповідальний за акомодацію — здатність фокусуватися на різних відстанях, — не повністю розвинений, тому його можна тренувати.

Перевага апаратного лікування — відсутність болю, дискомфорту, ігровий формат. Проте щоб отримати помітний і стійкий результат, одного чи кількох занять на тренажері недостатньо. Апаратне лікування зазвичай проводять курсом — від 7 до 15 сеансів раз або двічі на рік.

Якщо не пропускати сеанси і дотримуватися рекомендацій лікаря, можна суттєво сповільнити розвиток короткозорості й астигматизму, повністю вилікувати «ледаче око», спазм акомодації чи комп’ютерний зоровий синдром. За астигматизму можна підвищити гостроту зору, натренувати акомодацію, покращити зорове сприйняття.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!