Комп’ютерний зоровий синдром у дітей: чому він виникає та як уникнути проблем із зором

Комп’ютерний зоровий синдром у дітей / © Credits

Реклама

Навчання, відпочинок, спілкування відбуваються у ґаджетах, внаслідок чого очі постійно фокусуються на близьких об’єктах. Це призводить до розвитку комп’ютерного зорового синдрому.

Як він пов’язаний із порушенням акомодації та як зберегти зір дітей, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Комп’ютерний зоровий синдром, або цифрове перенапруження очей, — це стан, який виникає після тривалого використання ноутбука, планшета або телефона. Чому? Діти тримають ґаджет занадто близько до очей і безперервно дивляться на екран впродовж кількох годин.

Реклама

Наші очі вміють фокусуватися на об’єктах, які розташовані близько й далеко. «Перемикання» відбувається завдяки циліарним або війковим м’язам. Якщо дитина гортає стрічку TikTok, схиливши голову над телефоном на відстані 10 сантиметрів, м’язи ока змінюють форму кришталика, щоб зображення було чітким. Кришталик стає більш опуклим, а м’язи напружуються. Коли вона відкладе телефон і подивиться з вікна на хмари вдалині, м’язи ока розслабляться, а кришталик стане тоншим, тобто втратить опуклість. Цей процес «перемикання» на далекі й близькі відстані називається акомодацією.

З плином часу звичка сидіти в ґаджеті на небезпечній для очей відстані може призвести до порушення акомодації, внаслідок чого:

порушується здатність фокусуватися на різних відстанях — може розвиватися помилкова короткозорість. Помилкова короткозорість — це тимчасове порушення фокусування, яке зникає після своєчасного лікування;

за перефокусування з об’єктів на близьких відстанях до об’єктів на далеких виникає затуманення зору, зображення може двоїтися, оскільки м’язи очей перенапружені;

очі швидше втомлюються, печуть і пересихають. У нормі ми кліпаємо приблизно 15–20 разів на хвилину, за екраном — удвічі менше. Кліпання своєю чергою забезпечує повноцінне зволоження ока, бо коли ми кліпаємо його поверхнею розтікається слізна рідина («сльоза»).

Як запобігти зоровому комп’ютерному синдрому й зберегти акомодацію?

Навчіть дітей правила 20/20/2: після 20 хвилин роботи на близьких дистанціях потрібно переводити погляд вдаль на 20 секунд і часто кліпати очима, а 2 години проводити час на вулиці вдень; Нагадуйте, що екран ґаджета повинен перебувати на відстані витягнутої руки трохи нижче рівня очей. Розкажіть дітям про користь кліпання: під час кліпання очі зволожуються, тому що частіше ми кліпаємо, то краще. Стежте за тим, скільки часу дитина проводить «у телефоні», як вона ним користується, у якому положенні. Щороку перевіряйте зір в офтальмолога. Найкраще всі ці рекомендації працюють на прикладі батьків, які разом із дітьми дотримуються правила 20-20-20, тримають телефон на відстані витягнутої руки, частіше кліпають, виходять на прогулянки і проходять профілактичні чекапи.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та своїх дітей!

Реклама