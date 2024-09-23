Якщо важко стояти в планці: тренер показав вправу для плаского живота з трьома рівнями складності

Спробуйте виконати просту, на перший погляд, вправу, яка має три рівні складності.

Тренер Віктор Мандзяк розповів про корисну трирівневу вправу для мʼязів тулуба, щоб урізноманітнити традиційну планку. За словами тренера, планка — загалом непогана вправа. Виконуючи її ви спалюєте калорії та тренуєте мʼязи тулуба, проте, для тренування мʼязів живота існує набагато ефективніша статична вправа, яку ви легко можете повторити у себе вдома.

Що робити:

Лежачи на спині, підніміть плечі та скрутіться так, що поперек був максимально притиснутий до підлоги, а от лопатки навпаки її не торкалися. От з цього положення вам треба буде робити подальші рівні складності справи.

1 Рівень

Мандзяк Віктор виконує вправу для мʼязів живота_Рівень 1

Поставте руки на живіт і підніміть ноги до прямого кута в колінному та кульшовому суглобах;

Утримуйте це статичне положення, звертаючи увагу на те, щоб поперек не відривався від підлоги.

Після того, як ви змогли повторити перший рівень, утримуючи в такому положенні тіло близько однієї хвилини, переходьте до виконання другого.

2 Рівень

Мандзяк Віктор виконує вправу для мʼязів живота_Рівень 2

Тепер, випряміть ноги над підлогою, але не опускайте їх.

Після того, як ви змогли утримати це положення протягом однієї хвилина, переходьте до третього рівня.

3 Рівень

Мандзяк Віктор виконує вправу для мʼязів живота_Рівень 3

Це найскладніший рівень, адже тепер вам треба випрямити руки та занести їх над головою;

Тримайте ноги та руки над підлогою.

До цього рівня можна переходити лише після того. Як ви легко можете впоратися з двома попередніми. Не забувайте, що весь час виконання вправи ви маєте притискати поперек до підлоги.

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