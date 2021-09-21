Корисні властивості вівсяної каші: пояснення і поради від дієтологині Світлани Фус

Ті, хто їсть каші, мають менше шансів набрати зайву вагу. Та й проблем з травленням у любителів каш буде менше. Сьогодні поговоримо про вівсянку.

Користь вівсянки, та й будь-якої каші, залежить від того, з чого вона приготовлена, тобто від ступеня обробки крупи. І чим менше крупу обробили, подрібнили, тим більш корисною буде з неї каша.

У такій каші буде:

більше клітковини, яка дає "бадьорість" нашому кишківнику і змушує працювати, як годинник.

пристойний відсоток білка. Приблизно третина тієї кількості, яка міститься у м'ясі. У приготованій на воді вівсяній каші 3-4 г білка, а в приготованому м'ясі - 13-14 г білка.

велика кількість вітамінів і мікроелементів (фосфор, кальцій, магній, залізо).

вуглеводів в повільно засвоюваній формі. Тому, з'ївши вранці миску вівсяної каші з цільних зерен, ми забезпечимо собі стабільний рівень глюкози в крові і відчуття ситості на 4-5 годин. Глікемічний індекс каші з цільної крупи досить низький.

Водночас вівсяна каша з глибоко переробленого зерна має високий глікемічний індекс. Вона дає різке підвищення цукру крові одразу після їжі та помітне зниження години через дві. У вас швидко з'явиться відчуття голоду. Тому швидкорозчинну вівсянку з порційних пакетиків намагайтеся не їсти, навіть якщо ви дуже поспішаєте. Надовго вона не наситить. Туди доданий цукор, штучні ароматизатори, повно барвників, згущувачів та іншої хімії.

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Білок вівсянки, та й і будь-якої іншої каші, неповноцінний за своїм амінокислотним складом. Тому з точки зору збалансованого харчування я рекомендую поєднувати її з якісними білковими продуктами як тваринного (молоко, сметана, сир, печінка, м'ясо, птиця, яйця), так і рослинного походження (гриби, горох, боби). Вони поповняться білками і зроблять набір амінокислот повноцінним.

Для тих, хто хвилюється за фігуру, скажу, що немає підстав для тривоги з приводу високої калорійності. Калорійність 100 г приготованої вівсяної каші на воді - близько 100 Ккал.

І пам'ятаймо - найкорисніша "повільна" каша з подрібненої вівсяної крупи і цільна плющена вівсянка. Використовуйте цільні пластівці не лише для приготування каші, але і для супів, запіканок, десертів.

Будьте здорові, харчуйтеся смачно і корисно!

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