Короткозорість, далекозорість та астигматизм: лікар-офтальмолог назвав відмінності

Понад 90% інформації про навколишній світ ми отримуємо за допомогою зору. Коли зір порушується через короткозорість, далекозорість або астигматизм, орієнтуватися в просторі, навчатися і пізнавати світ стає значно важче. Чим серйозніші порушення, тим складніший і морально виснажливіший цей процес.

Чому виникає короткозорість, далекозорість та астигматизм, які ознаки про оце сигналізують та чи можна повернути собі зір, детально розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

В офтальмології існує таке поняття як аметропія, до кого належать три порушення зору:

короткозорість – стан, за якого світлові промені фокусуються перед сітківкою, тому людина добре бачить на близьких відстанях і погано на далеких;

далекозорість – стан, за якого світлові промені фокусуються за сітківкою, коли людина добре бачить на далеких відстанях і погано на близьких;

астигматизм – стан, за якого промені світла не сходяться в єдиній точці.

За нормою світлові промені фокусуються чітко на сітківці. Тоді ми бачимо предмети однаково чітко на близьких і далеких відстанях.

Причини і ознаки короткозорості

У дітей короткозорість може розвиватися внаслідок недотримання зорової дистанції між комп’ютером або книгою та очима, яка має сягати 50 см. Очі, а точніше війкові м’язи, щодня надмірно напружуються – без своєчасного лікування, наприклад, апаратного, шкільна короткозорість переростає у стійку набуту короткозорість. Також серед причин, які сприяють розвитку короткозорості, зокрема і у дорослих, можу виділити слабкість акомодаційного м’яза, що утримує кришталик. Фізіологічно неправильну форму очного яблука, коли воно не випукле, а надміру видовжене.

Про розвиток короткозорості свідчать такі симптоми, як швидка втомлюваність очей, неможливість розгледіти предмети вдалині, відчуття піску або тиску в очах. Чим вищий ступінь короткозорості, тим важче розгледіти щось вдалині.

Якщо у вас короткозорість, є кілька варіантів лікування, які допоможуть вам бачити краще – окуляри, контактні лінзи, нічні лінзи, рефракційна заміна кришталика, лазерна корекція. У дитячому та підлітковому віці показані лінзи, окуляри, апаратне лікування, яке сповільнює або зупиняє прогресування короткозорості. У дорослому віці після 18 років відновити зір повністю можна лише завдяки лазерній корекцій зору.

Причини і ознаки далекозорості

Далекозорість, або гіперметропія буває вроджена, набута і вікова. Вроджена виявляється у дитячому віці. І може бути пов’язана з неправильною формою очного яблука, коли воно коротше, ніж потрібно для правильного фокусування світла на сітківці. Але з віком око видовжується і далекозорість у більшості випадків зникає.

Набута далекозорість пов’язана із травмами очей, пошкодженням рогівки або кришталика, раніше перенесеними операціями на очах, спадковий фактор.

Причина вікової далекозорості (вікова пресбіопія) – це зниження еластичності кришталика – він перестає змінювати кривизну, а кришталик має бути гнучким і пластичним.

За короткозорості дитина погано бачить на далеку відстань, за далекозорості зір знижений під час роботи на близьких відстанях – читанні, виконанні домашніх завдань, роботі за комп’ютером. Дитина швидко втомлюється, скаржиться на головний біль, відволікається. Доросла далекозорість проявляється неспецифічними симптомами. Це швидка втомлюваність очей, постійний головний біль, почервоніння очей, печіння, свербіж.

Якщо у вас далекозорість, під час комплексної діагностики офтальмолог з’ясує причину порушення та надасть рекомендації щодо відновлення зору. Це може бути носіння окулярів, контактних лінз, рефракційна заміна кришталика, лазерна корекція зору.

Причини і ознаки астигматизму

Астигматизм буває вроджений і набутий. Вроджений проявляється у дитинстві. Набутий виникає в більш дорослому віці внаслідок травмування ока, ураження повік, опіків або витончення рогівки, перенесення запальних офтальмологічних хвороб абощо.

Розвивається астигматизм поступово і має неспецифічні симптоми – двоїння зображень, печіння в очах, почервоніння білків, відчуття болю й перевтоми, головний біль. Більшість людей припускають, що зір погіршився на тлі багатогодинної роботи за комп’ютером, надмірного зорового навантаження. Це справді може бути так, якщо після якісного кількаденного відпочинку вищеперераховані симптоми зникають.

Корегується астигматизм за допомогою окулярів, м’яких контактних денних та нічних лінз, апаратного, лазерного корекції зору, рефракційної заміни кришталика на м’яку інтраокулярну лінзу. Вибір методів лікування досить великий, можливість вибору дозволяє пацієнтові почуватися більш спокійно і переходити від окулярів, наприклад, до лазерної корекції зору.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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