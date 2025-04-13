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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
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Корисні консервовані продукти, які варто зберігати у коморі

У світі, де ритм життя диктує нові правила, важливо знаходити компроміси між зручністю та користю. Консервовані продукти — саме той варіант, який дозволяє швидко приготувати смачну страву, не втрачаючи цінних поживних речовин.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Корисні консервовані продукти, які варто зберігати у коморі

Корисні консервовані продукти, які варто зберігати у коморі / © Associated Press

Проте не всі консерви однаково корисні. Які з них дійсно варто мати у своїй коморі — розповіло видання Real Simple.

Консервовані продукти можуть бути частиною здорового раціону, якщо підходити до їхнього вибору усвідомлено. Часто консервування навіть посилює користь деяких овочів. Наприклад, рівень лікопіну — потужного антиоксиданту — у термічно оброблених томатах (зокрема, у консервованих) значно вищий, ніж у свіжих. Проте деякі продукти втрачають частину вітамінів у процесі оброблення, а надмірна кількість солі, цукру чи ж консервантів зводить користь нанівець.

Ще один важливий аспект — склад упаковки. Перевагу слід надавати консервам без вмісту бісфенолу-А (BPA), хімічної сполуки, яка може мігрувати у продукти з пластикових чи епоксидних покриттів банок.

Найкорисніші консервовані продукти

  • Чорна квасоля. Насичене джерело білка та клітковини, чорна квасоля чудово підходить для вегетаріанських страв, супів, буріто чи салатів. Вибирайте варіанти з низьким вмістом натрію та обов’язково промивайте перед використанням.

  • Консервовані персики (у власному соку). Фрукти — це не завжди свіжі плоди. Персики у власному соку, без доданого цукру, — чудова альтернатива для десертів, йогуртів, каш та навіть смузі. Уникайте варіантів у сиропі — в них надмірний вміст цукру.

  • Подрібнені томати. Ці консерви — знахідка для приготування соусів, рагу, лечо чи пасти. Томатний м’якуш багатий на вітамін С, антиоксиданти та лікопін. Обирайте варіанти без додавання солі.

  • Гарбузове пюре. Консервований гарбуз — не лише осінній атрибут. Це джерело бета-каротину (вітаміну А), вітаміну С та клітковини. Додавайте його до випічки, смузі чи каш. Головне — уникати консервів із доданим цукром, наприклад, гарбузової начинки для пирогів.

  • Консервований лосось. Альтернатива дорогому свіжому лососю. Консервована риба містить Омега-3 жирні кислоти, вітаміни D і B12. Ідеально підходить для салатів, бутербродів або лососевих котлет.

  • Артишоки. Несправедливо недооцінені, артишоки містять інулін — пребіотик, який покращує травлення, а також антиоксиданти, зокрема цинарин. Використовуйте їх у салатах, піці чи смажте як «чипси» до соусів.

  • Нут. Ідеальне джерело білка для веганів. Також містить корисні жири, клітковину, фолієву кислоту. З нуту легко приготувати хумус або додати його до супів і карі.

  • Консервований тунець. Класика, яку варто мати під рукою. Тунець багатий на білок, вітаміни групи B, А та D. Найкраще обирати варіанти в оливковій олії чи у власному соку. Добре смакує у салатах або з тостами.

  • Куряче м’ясо у власному соку. Хоча воно не замінює повністю свіжу курку, консервований варіант зручний та поживний. Містить білок, вітаміни B6 і B12. Використовуйте для приготування сендвічів, салатів або пасти.

  • Кукурудза. Цей золотистий овоч зберігає свої поживні властивості навіть після консервування. Багата клітковиною, вітамінами B-комплексу та антиоксидантами. Стане окрасою салу чи інгредієнтом для крем-супів.

  • Кокосове молоко. Ідеальний інгредієнт для екзотичних страв, супів і десертів. Кокосове молоко містить корисні жири та електроліти, зокрема калій та магній. Обирайте варіанти без доданого цукру.

Яких консервів слід уникати

Далеко не всі продукти у банках корисні. Уникайте консервів, які містять:

  • цукор (особливо фрукти у сиропі),

  • надлишок натрію (супи, макарони, консервоване м’ясо),

  • трансжири (деякі консервовані сири, готові страви),

  • хімічні консерванти (наприклад, натрій бензоат),

  • бісфенол-А у покритті банки.

Корисні консерви мають короткий та зрозумілий склад: максимум 3–5 інгредієнтів, мінімум добавок. Орієнтуйтесь на написи «без додавання солі», «без цукру». І завжди зважайте на вміст натрію: 5% добової норми — чудово, понад 20% — варто замислитись.

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