Чи справді щоденне вживання кісткового бульйону має чарівну силу

Кістковий бульйон

У світі, де кожен новий тренд обіцяє швидкі результати, від осяяної шкіри до миттєвого схуднення, кістковий бульйон має майже занадто простий вигляд, щоб бути ефективним. І все ж він тримається на піку популярності роками і причина цього у поєднанні традиційності, доступності та певної наукової бази, про це розповіло видання Martha Stewart

Спеціалісти сходяться на думці, що кістковий бульйон — це не «чудо-продукт», але й не порожній хайп. Це інструмент і як будь-який інструмент, він працює лише тоді, коли правильно використовується, як частина збалансованого раціону, а не його заміна.

Вплив щоденного пиття бульйону на організм

Додатковий білок

Найпростіший та водночас найцінніший ефект — білок. В одній чашці кісткового бульйону приблизно 9–10 г білка. Для порівняння, у звичайному курячому бульйоні лише 1–2 г.

Це може дати відчутні результати, особливо якщо вам бракує білка, наприклад, ви отримаєте швидше відновлення після тренувань, стабільніший рівень енергії та довше відчуття ситості.

Але є нюанс, адже цей білок — колагеновий, а отже неповноцінний. Він не може замінити повноцінні джерела білка, як от м’ясо, яйця чи молочні продукти.

Покращення сну

Кістковий бульйон містить гліцин — амінокислоту, яка потенційно допомагає розслабитися та покращити якість сну. Це не гарантія, але деякі люди справді помічають:

легше засинання

глибший сон

відчуття спокою

Ефект м’який, але для такого простого ритуалу — це приємний бонус.

Шкіра та суглоби

Один із найпопулярніших міфів, що колаген у бульйоні миттєво покращує шкіру та суглоби.

Реальність складніша, бо під час травлення колаген розщеплюється на амінокислоти. Тобто він не «йде одразу» у шкіру чи коліна. Так, ці амінокислоти можуть підтримувати природне вироблення колагену. Але:

зморшки не зникнуть

біль у суглобах не вилікується

ефект буде помірним і лише у комплексі з іншими факторами

Полегшення роботу шлунку

Кістковий бульйон — м’який та легко засвоюється, тому його часто рекомендують:

під час хвороби

після операцій

за проблем із травленням

Він містить глутамін і желатин, які потенційно підтримують слизову кишківника.

Але важливо пам’ятати, що наукових доказів, що бульйон лікує проблеми ШКТ у людей, дуже мало. Тобто це радше підтримка, а не терапія. І жоден бульйон не замінить раціон із клітковиною, овочами та різноманітною їжею.

Схуднення

Кістковий бульйон часто фігурує у дієтах і «детоксах». Але правда доволі проста, якщо люди худнуть, це зазвичай тому, що вони замінюють калорійне приймання їжі бульйоном і створюють дефіцит калорій.

Сам бульйон не має жодного особливого жироспалювального ефекту.

Кістковий бульйон не обов’язковий, але може бути доречним для людей із насиченим графіком, яким потрібне швидке джерело білка, людей старшого віку зі зниженим апетитом, спортсменів як легке відновлення та тих, хто відновлюється після хвороби. У цих випадках головна перевага — зручність і легкість для травлення.

Пам’ятайте про нюанси

Сіль . Готові бульйони часто містять багато натрію. Якщо пити їх щодня, він швидко накопичується.

Заміщення їжі. Якщо надто захопитися, можна витіснити з раціону повноцінні білки, овочі та клітковину.

Якість продукту. Існують дискусії про можливі сліди важких металів, адже кістки можуть їх накопичувати. Ризик невеликий, але краще обирати перевірені бренди.

Не для всіх. Людям із захворюваннями нирок або обмеженням білка варто бути обережними.

Щодення пиття

Якщо ви запитаєте, чи можна вживати його щодня, то коротка відповідь буде — так, але без фанатизму. Одна чашка на день — цілком розумна кількість. Вона може додати білка, підтримати відновлення та допомогти з відчуттям ситості.

Але це не суперфуд і точно не «еліксир молодості».

Кістковий бульйон — це не революція, а еволюція простих звичок. Він не змінить кардинально ваше тіло, не «очистить» організм і не поверне молодість. Але може тихо і стабільно підтримати здоровʼя, якщо ви не забуваєте про різноманітне харчування, баланс і здоровий глузд.

