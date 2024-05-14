Крововилив у склисте тіло, кон’юнктиву та сітківку: як розрізнити і що робити

Більшість людей асоціюють крововилив в око з лопанням судин і вважають цей стан безпечним. Але насправді крововилив потребує уважності, оскільки може бути в кон’юнктиві, склистому тілі й сітківці.

Чому виникає крововилив у склистому тілі, кон’юнктиві та сітківці, як розпізнати ці стани та чому не можна їх ігнорувати, детально розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Субкон'юнктивальний крововилив: причини та симптоми

Субкон'юнктивальний крововилив, або гіпосфагма – це крововилив під кон’юнктиву, яка вистеляє поверхню ока і внутрішню поверхню повіки. Кон’юнктива містить безліч крихітних кровоносних судин, які можуть лопати. Тоді на білку ока ока з’являється яскраво-червона пляма – це кров, що просочилася між кон’юнктивою і склерою.

Руйнування судин виникає внаслідок:

підвищення артеріального тиску;

травмування ока;

кон’юнктивіту;

судинних порушень, коли судини не встигають своєчасно розширюватися і звужуватися;

розвитку ревматичних захворювань;

хвороб сполучної тканини.

Це найбезпечніший крововилив, оскільки він не становить небезпеки для зорової системи на відміну від крововиливу в склисте тіло або сітківку. Червона яскрава пляма зазвичай зникає впродовж кількох днів або тижня.

Залежно від об’єму крові та причини, яка зумовила крововилив, пляма крові може бути як ледь помітною, так і достатньо великою. Людина може відчувати помірний біль, печіння під час кліпання, відчувати щось зайве в оці, мати сльозотечу або незначне зниження зору.

Крововилив у порожнину ока: причини та симптоми

Крововилив в око, або гемофтальм – стан, за якого кров виливається в порожнину ока, а точніше у склисте тіло, яке заповнює простір очного ока між кришталиком і сітківкою.

Чому це відбувається?

Серед причин гемофтальму я виділяю:

розрив новоутворених судин, які утворюються на тлі діабетичної ретинопатії;

розрив нормальних судин внаслідок відшарування склистого тіла;

посттромботичну ретинопатію – закоркування вен, яке порушує нормальний кровообіг;

травми ока – тупу або гостру травму закритого чи відкритого типу;

короткозорість будь-якого ступеня;

приймання ліків, які розріджують кров;

супутні захворювання, як-от гіпертонічна хвороба, анемія, васкуліти тощо.

За крововиливу в склисте тіло перед оком виникає темна пляма. Можуть з’являтися миготливі крапки, риски, нитки. Болю, затуманення і суттєвого погіршення зору немає. Біль під час кліпання виникає, якщо око було травмоване гострим предметом.

В разі появи гемофтальму можливе консервативне лікування із застосуванням ліків, які прискорюють розчинення крововиливу, або вітректомія. Це хірургічний метод лікування, який полягає у видаленні склистого тіла разом із крововиливом.

Крововилив у сітківку: причини та симптоми

Крововилив у сітківку – найнебезпечніший варіант крововиливу в око. Сітківка – це внутрішня, чутлива до світла оболонка, яка містить фоторецептори (колбочки й палички). Світло потрапляє на сітківку, вона його сприймає, аналізує та передає в мозок імпульси. Так формується зображення, і ми бачимо навколишній світ чітко та яскраво.

Кров порушує цей процес, негативно впливаючи на структуру сітківки. Якщо крововилив стався в центрі (на макулі), це може призвести до незворотної втрати зору.

Серед причин, які спричиняють крововилив у сітківку, я виділяю:

порушення кровообігу на тлі цукрового діабету, атеросклерозу судин, артеріальної гіпертензії;

короткозорість;

внутрішньоочні пухлини;

запальні хвороби судинної або райдужної оболонки ока;

надмірні фізичні навантаження;

сильний кашель або гучний крик.

За цукрового діабету, особливо в його запущених формах, як ускладнення розвивається діабетична ретинопатія. Судини сітківки пошкоджуються, внаслідок чого порушується її кровопостачання. Організм починає процес утворення нових судин, але вони мають тонкі стінки, швидко ламаються, призводячи, зокрема до крововиливу в сітківку.

Крововилив у сітківку характеризується:

появою тьмяної, каламутної плями, яка розростається;

відчуттям тиску в очах;

погіршенням зору;

появою двоїстості, "мушок".

Такий стан потребує негайного звернення до лікаря – що скоріше, то краще. Пацієнтові може проводитися консервативне лікування, спрямоване на розсмоктування крововиливу, лазерне лікування, antiVEGF-терапія (ін’єкції спеціальних речовин) або вітректомія.

Самостійно зрозуміти, де стався крововилив (у порожнину ока, склисте тіло чи сітківку), наскільки він об’ємний і серйозний, неможливо. Тому я раджу проконсультуватися з офтальмологом, щоб своєчасно отримати належну медичну допомогу та не втратити зір.

Бережіть себе та свій зір!

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