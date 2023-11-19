Куряча сліпота: лікар-офтальмолог розповів, чому порушується сутінковий зір і що з цим робити

Інколи ми помічаємо, що із настанням темряви бачимо гірше. Нам важче розгледіти номер маршрутки, ми можемо не впізнати знайомого чи друга. Але вдень зір чіткий і гострий. Так відбувається через розвиток курячої сліпоти.

Що таке куряча сліпота, чому вона може розвиватися, якими симптомами проявляється і як лікується в сучасній медицині, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини виникнення курячої сліпоти

Куряча сліпота, або гемералопія – це зниження гостроти зору в сутінках або в умовах недостатньої освітленості приміщень. Тобто погіршується природне або штучне освітлення, погіршується зорове сприйняття. Найчастіше, куряча сліпота розвивається через дефіцит вітаміну А в організмі людини.

Вітамін А – це антиоксидант і жиророзчинний вітамін, який забезпечує вироблення білка родопсину, або як його ще називають зорового пурпуру. Родопсин – зоровий пігмент, завдяки якому ми добре бачимо в умовах слабкого освітлення і з настанням темряви (сутінковий зір). Частина молекул родопсину руйнується, коли наші очі контактують зі світлом. Це нормальний фізіологічний процес – у темряві родопсин відновлюється. Але для цього нам потрібно збалансовано харчуватися, бо кожна молекула родопсину містить вітамін А.

Гарними джерелами цього вітаміну є морква, морквяна олія, батат, спаржа, червоний перець, яловича печінка, яйця (жовток), броколі, качанна капуста, сир, молоко, йогурт, манго.

Серед інших причин, які сприяють розвитку курячої сліпоти, я виділяю:

порушення роботи шлунково-кишкового тракту;

хвороби печінки;

паразитарні захворювання;

цукровий діабет;

зловживання алкоголем, алкоголізм;

куріння;

надмірне споживання біологічних попередників вітаміну А, наприклад, бета-каротину (В-картотину). В організмі цей провітамін перетворюється на активну форму вітаміну А. Багато бета-каротину міститься в гарбузі, шпинаті, моркві, паприці, абрикосах;

вживання препаратів, що блокують синтез ретинолу.

Описані вище порушення, хвороби та шкідливі звички порушують процес всмоктування та засвоєння вітаміну А. Через це виникає дефіцит, що своєю чергою призводить до сповільнення вироблення білка родопсину колобочками і паличками (наші фотороцепторні клітини).

Також куряча сліпота може симптомом розвитку таких офтальмологічних захворювань, як:

глаукома – хронічне захворювання очей, яке проявляється підвищенням тиску всередині очей, пошкодженням та подальшим відмиранням зорового нерва;

катаракта – помутніння природного кришталика;

короткозорість високого ступеня – людина добре бачить тільки на близьких відстанях;

діабетична ретинопатія – порушення зору, спричинене ураженням сітківки, яке виникає за наявності цукрового діабету;

відшарування сітківки – відокремлення світлочутливої оболонки ока від нервової оболонки;

дефект у фоторецепторах сітківки, які відповідають за чутливість ока до світла тощо.

Симптоми курячої сліпоти

Про розвиток курячої сліпоти свідчить кілька симптомів, які можуть з’являтися разом чи одноосібно. Це:

1. спотворення зору з настанням темряви: перед очима з’являються "смуги", "краплі", "блискавки", важко розгледіти та чітко розрізнити об’єкти;

2. порушення сприйняття кольорів, особливо синього та жовтого спектрів;

3. підвищена чутливість до яскравого світла: коли людина переходить із темного приміщення у гарно освітлене, їй потрібно декілька хвилин на адаптацію до зміни освітлення. Вона мружиться, заплющує очі, бачить темні миготливі плями;

4. сухість рогівки;

5. відчуття стороннього тіла в оці або очах (найчастіше пацієнти асоціюють це тіло з піщинкою);

6. звуження бокового, або периферичного зору.

Головна особливість курячої сліпоти – зір погіршується тільки ввечері, з настанням темряви. Вдень людина добре і чітко бачить об’єкти або предмети.

Профілактика та обстеження

Найліпша профілактика курячої сліпоти – це передовсім збалансоване харчування. Вітамін А не повинен бути в дефіциті, але й не повинен бути в надлишку. Якщо вам здається, що ваш раціон не збалансований, проконсультуйтеся з офтальмологом або сімейним лікарем щодо прийому синтетичного вітаміну А. Я не рекомендую самостійно призначати собі вітамін А або бета-каротин навіть за наявності усіх симптомів курячої сліпоти. Дозування, тривалість і раціональність прийому лікарських препаратів визначає лікар. Наприклад, за наявності катаракти чи відшарування сітківки вітаміни, краплі, апаратне лікування абощо не допоможуть покращити сутінковий зір. У такому разі розглядається лазерна корекція зору (короткозорість), заміна природного кришталика на штучний (катаракта), лазерна коагуляція (діабетична ретинопатія).

Також я раджу щороку робити профілактичний огляд очей, незалежно від того наскільки добре ви зараз бачите. Якщо маєте один або кілька симптомів курячої сліпоти, заплануйте візит до лікаря-офтальмолога на найближчу дату. Однак намагайтеся зберігати спокій. Куряча сліпота не завжди передбачає оперативне втручання. Можливо, у вашому випадку буде достатньо дієтотерапії, направленої на збільшення рівня вітаміну А в організмі та курсу апаратного лікування.

Бережіть себе та свій зір!

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