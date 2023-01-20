Курячий суп проти застуди: міф чи реальність

Поєднання м'яса, овочів, бульйону й локшини однаково заспокоює і живить. Це ідеальна їжа для зимових місяців, коли організм потребує посиленого харчування і вітамінів.

Люди часто запитують, чи реальні цілющі властивості курячого супу з локшиною чи все це "бабусині казки". Хоча ця улюблена зимова страва, питання про її цілющі властивості залишається відкритим. Чи може курячий бульйон насправді очистити закладений ніс і заспокоїти біль у горлі, спробували розібратися у Womans world.

Терапевтичні переваги курячого супу

Курячий суп популярний у всіх країнах: від супу з кульками з маци, який також називають "єврейським пеніциліном" до курячого кальдо-верде — португальського зеленого супу. Схожий рецепт знайдеться чи не в кожній кухні світу.

Щодо його лікувальних властивостей, дослідження дають деякі приводи для оптимізму. У дослідженні, опублікованому в журналі CHEST, вивчалися добре відомі протизапальні ефекти курячого супу з локшиною, особливо в разі інфекцій верхніх дихальних шляхів. Дослідники провели кілька тестів, використовуючи рецепт під назвою "Бабусин суп", який містив такі інгредієнти, як курка, ріпа, бульйон і морква. Тести були розроблені з метою оцінки здатності супу інгібувати міграцію нейтрофілів — процесу, за якого лейкоцити, що називаються нейтрофілами, швидко переміщуються з осередків інфекції кровотоку до тканин в інших частинах тіла. Автори зазначили, що продукти нейтрофілів є сильними стимуляторами виділення слизу, і це може пояснити, чому застуда призводить до кашлю й мокротиння.

Зрештою дослідники виявили, що курячий бульйон значно гальмує міграцію нейтрофілів. Як результат, вони дійшли висновку, що курячий суп із локшиною має помірні протизапальні властивості для полегшення симптомів застуди.

Ще один компонент, що зміцнює здоров'я — бульйон. Теплий курячий бульйон багатий на незамінні жирні кислоти й білки, необхідні для здоров'я шкіри, клітин крові, кісток і м'язів.

Нарешті, що не менш важливо, багато дітей виросли, коли їм давали тарілку курячого бульйону під час їхньої хвороби. Таким чином, тарілка зігрівальної страви може забезпечити емоційний та психологічний комфорт дітям і дорослим.

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Яким має бути курячий суп

Перш ніж приготувати курячий суп із локшиною і насолодитися ним, зверніть увагу на кілька порад.

Приготування супу з нуля вимагає часу, але це також дозволяє контролювати інгредієнти і приготувати максимально корисну страву. Крім того, ви можете виявити творчий підхід з ідеями.

Консервований суп, безперечно, зручний, якщо ви перебуваєте у складному становищі або почуваєтеся надто погано, щоб приготувати щось домашнє. Просто пошукайте варіанти консервованого супу з низьким вмістом солі.

Якщо ви шукаєте харчування, яке полегшило б симптоми застуди в сезон грипу, вибирайте курячий суп — це терапевтична страва, яка обов'язково допоможе вам покращити самопочуття в найкоротші терміни.

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