Лазерна корекція зору: лікар-офтальмолог розповів, чи відрізняються методи лікування LASIK і LASEK

Проведення операції на очах асоціюється з болем, ускладненнями, втратою зору, бо структури очей дуже тонкі й чутливі. Лазерна корекція зору – це сучасний і безпечний метод лікування, який відновлює зір без болю та ускладнень.

У разі яких хвороб проводиться лазерна корекція зору, в чому полягає відмінність методу LASIK від LASEK та чи можна втратити зір після проведення операції, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Показання до проведення лазерної корекції зору

Лазерна корекція зору (ЛКЗ) – це сучасний метод лікування таких офтальмологічних захворювань, як:

короткозорість – світлові промені фокусуються перед сітківкою, тому людина добре бачить лише на близьких відстанях;

далекозорість – світлові промені фокусуються за сітківкою, тому людина добре бачить лише на далеких відстанях;

астигматизм – відсутня єдина точка фіксації, через що людина бачить погано і близько, і далеко.

пресбіопія, або вікова далекозорість.

Ці порушення зорового сприйняття можна скорегувати за допомогою окулярів, лінз, частково – апаратних процедур (електростимуляції, магнітотерапії, вакуумного масажу тощо). Однак у цьому разі не йдеться про повне відновлення і збереження зору. Під час носіння правильно підібраних окулярів чи лінз людина справді бачить значно краще, але зір може погіршуватися – поступово або стрімко. Лазерна корекція зору зупиняє прогресування, наприклад, короткозорості, і звільняє пацієнта від необхідності носити окуляри або лінзи щонайменше на 5-10 років.

Лазерна корекція зору – це операція на очах, але вона:

1. безболісна, оскільки перед її проведенням очі закрапують спеціальними краплями, тобто місцевим знеболювальним, завдяки чому вони втрачають чутливість;

2. високоефективна – за допомогою швидкого ексімерного лазера випаровується тонкий шар рогівки, якій потім надають фізіологічно правильної форми. Відтак світлові промені фокусуватимуться на сітківці, як потрібно, і людина бачить однаково добре на далеких і близьких відстанях;

3. малотравматична – лікар взаємодіє виключно з рогівкою, яка після операції повністю відновлюється упродовж кількох тижнів завдяки білку колагену, що постійно виробляється в оці. Під час відновлення пацієнт не відчуває болю, добре й чітко бачить. Зорове сприйняття відчутно покращується вже через добу після лазерної корекції;

4. швидка – операція триває до 5 хвилин;

5. високоточна – сучасні прилади дозволяють провести детальний аналіз і спрогнозувати результат, який пацієнт отримає після ЛКЗ;

6. має довгострокові результати.

Методи лазерної корекції: LASIK чи LASEK?

LASIK – це метод лікування короткозорості, далекозорості, астигматизму та пресбіопії, який називають клаптевим. Хірург за допомогою мікрокератому – спеціальної лазерної установки – робить на рогівці надріз, формуючи максимально тонкий клапан, який обережно відгинають. Через отриманий у рогівці отвір лазерним променем частково випаровує рогівку, змінює її форму на фізіологічно правильну, після чого повертає клапан, або клаптик, на місце та зафіксовує його. Впродовж кількох днів він приросте до рогівки.

LASEK – це метод лікування, під час якого за допомогою спеціального розчину та обладнання відділяють верхній шар рогівки від нижнього у формі клапана, тобто клапан не формується, а лише імітується. Лазерним променем лікар випаровує потрібну площу епітелію та виправляє форму рогівки. Повертає відділений шар на місце та зафіксовує. На травмовану рогівку одягає м’яку захисну контактну лінзу, яка знімається через 3-5 днів, коли пошкоджений шар епітелію повністю відновиться.

Метод LASEK застосовується тоді, коли рогівка сильно приплющена або, навпаки, максимально випукла, і сформувати клапан неможливо з технічної точки зору.

Обидва методи лікування ефективні та малотравматичні, бо під час операції лікар взаємодіє лише з рогівкою ока, яка має здатність самовідновлюватися. Для прискорення цього процесу я раджу своїм пацієнтам відмовитися від декоративної косметики для очей на місяць (тіні, туш, підводка, креми, засоби, які розпилюються тощо), носити сонцезахисні окуляри, не терти очі руками. LASIK і LASEK – традиційні та поширені методи лікування. Якщо ступінь порушення зору дозволяє провести поверхневу безконтактну корекцію зору, я у своїй практиці надаю перевагу ультрасучасному й високоточному методу Streamlight. Це безконтактний (роботизований) метод корекції, під час якого лазер самостійно виправляє форму рогівки без стороннього втручання. Завдяки цьому операція триває лише кілька хвилин і значно легше переноситься пацієнтом.

Однак хочу наголосити на тому, що метод лікування обирається індивідуально, виходячи з віку пацієнта, способу життя, ступеня порушення зору, загального стану здоров’я. Завдяки індивідуальному підходу, безпечності та достатньому вибору методів корекції вдається отримати максимально ефективний результат, який унеможливлює втрату зору в майбутньому.

Єдиний недолік лазерної корекції зору – невеликий перелік офтальмологічних хвороб, за яких можна робити операцію. Це лише короткозорість, далекозорість, астигматизм і вікова далекозорість.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

Читайте також: