Лазерна корекція зору: показання і протипоказання

Можливість бачити світ чітко на близьких і далеких відстанях – базова потреба людини. Коли ця можливість зникає або суттєво погіршується, важко не лише залишатися оптимістом, а й просто жити в темряві, яка посилюється.

Лінзи, окуляри, вітаміни, гімнастика не лікують порушення зору, а лише корегують відхилення. Натомість лазерна корекція зору дозволяє зберегти його та зупинити прогресування хвороби.

Що таке лазерна корекція зору, в яких випадках її можна і потрібно проводити, а в яких категорично заборонено, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Що таке лазерна корекція зору?

Лазерна корекція зору (ЛКЗ) – це малотравматична операція, під час якої хірург за допомогою лазера змінює форму рогівки (зовнішньої лінзи) ока з фізіологічно неправильної на фізіологічно правильну.

Навіщо це робити?

Якщо наша лінза має неправильну форму, промені світла фокусуються перед сітківкою, за сітківкою або за сітківкою і перед сітківкою одночасно. Через це людина погано бачить:

на близьких відстанях – і має далекозорість;

на далеких відстанях – і має короткозорість;

загалом погано, бо відсутня єдина точка фіксації (в різних меридіанах – різне заломлення) – і має астигматизм.

З віком також може розвиватися пресбіопія, або вікова далекозорість, за якої око не встигає перефокусовуватися з об’єктів, розташованих вдалині, на об’єкти поблизу. Відтак читання стає ще тим випробуванням. І людина намагається максимально віддалити книжку, газету чи телефон для зручності.

Далекозорість, короткозорість, астигматизм, пресбіопія – офтальмологічні хвороби, які можуть бути як вродженими, так і набутими, але поступово прогресують. Наприклад, на першій стадії короткозорості людина добре бачить об’єкти, розташовані вдалині, але для цього їй доводиться примружуватися, напружувати очі. На другій стадії ці об’єкти стають розмитими й нечіткими, зображення роздвоюється, "пливе". На третій стадії все, що розташоване далеко, стає суцільною плямою за будь-якого освітлення, в будь-який час доби. Паралельно з цим погіршується здатність розрізняти предмети й об’єкти на близьких відстанях. Людині стає важко орієнтуватися в просторі, дбати про себе.

Усі заначені вище хвороби можна скорегувати за допомогою контактних лінз та окулярів. Але якщо ми маємо справу з прогресивною короткозорістю, то зір може "впасти" за доволі короткий проміжок часу навіть за умови носіння окулярів. Бо окуляри не лікують, а лише корегують наявні стани. А от лазерна корекція саме лікує – за допомогою лазера лікар виправляє форму рогівки, після чого вона одразу фокусує світло на сітківці. Не поза нею, не перед нею, не там, де може, а там, де потрібно. І тому людина добре бачить на будь-яких відстанях без окулярів і контактних лінз одразу після операції, яка триває близько 5 хвилин. Відновлювальний період становить тиждень, у середньому – 5 днів.

Показання до лазерної корекції зору

Лазерна корекція показана дорослим до 40 років і молоді, яка досягла повноліття, за:

далекозорості до 6 діоптрій;

короткозорості до -12 діоптрій;

астигматизму до 6 діоптрій;

пресбіопії.

Операція проводиться за бажанням. Якщо пацієнт не готовий до неї, як варіант, можуть розглядатися нічні лінзи Paragon. Вони змінюють форму рогівки завдяки незначному тиску зовні. Рогівка – позбавлена кровоносних судин еластична тканина, яка піддається змінам на відміну від інших структур ока.

Чому є вікові обмеження?

До 18 років структури ока ще розвиваються, а після 40 вже починають "зношуватися". А, наприклад, пресбіопія ще й помолодшала: раніше вона діагностувалася у людей після 45-50 років, а зараз досить часто діагностується після 35 років.

Протипоказання до лазерної корекції зору

Як я зазначив вище, лазерна корекція зору проводиться за бажанням. Але перш ніж обирати дату операції, пацієнт має пройти офтальмологічне і загальне обстеження організму, аби виключити протипоказання. Проведення операції неможливе за:

діабету;

аутоімунних хвороб (хвороби Крона, ревматоїдного артриту, розсіяного склерозу);

імунодефіциту;

розширених зіниць (мідріазу);

фізіологічно тонкої рогівки;

глаукоми;

катаракти, що прогресує;

кератоконусу;

тяжкої патології сітківки й зорового нерву;

вагітності і грудного вигодовування;

герпетичного кератиту або герпетичного ураження орбітальної зони;

хронічної рецидивувальної форми кон’юнктивіту;

швидкого прогресування короткозорості, далекозорості, астигматизму;

загострення будь-яких хронічних захворювань.

Також не проводиться лазерна корекція зору пацієнтам, які приймають ліки, що сповільнюють процес загоєння ран.

Серед умовних протипоказань також блефарит і синдром сухого ока. Якщо після медикаментозного лікування все в нормі, операцію можна проводити.

Особисто я не рекомендую лазерну корекцію зору людям, які професійно займаються контактними видами спорту. Це хокей, футбол, волейбол, баскетбол, регбі, гандбол тощо. Чому? Існує великий ризик під час гри пошкодити око, змістивши поверхневий шар рогівки, який вирівнюється під час проведення операції. В такому разі у пригоді стануть нічні лінзи Paragon, які не потрібно використовувати вдень так само, як і м’які контактні лінзи або окуляри.

Лазерна корекція зору – це малотравматична операція тривалістю до 5 хвилин, яка повертає втрачений зір і якість життя. Головне – вчасно звернутися до лікаря.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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