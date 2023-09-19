Лікарка назвала 5 речей, які не можна робити, якщо ви хочете жити довго

Деякі звички продовжують нам життя, інші – навпаки. Від яких із них варто відмовитися, щоб дожити до глибокої старості, розповідає лікарка.

Докторка Пунам Десаї – експертка з боротьби зі старінням і фахівчиня з довголіття. Вона веде популярний блог у TikTok, де розповідає про різні правила й техніки, які допомагають продовжити життя та зберегти здоров'я.

В одному з коротких відео лікарка перераховує 5 речей, від яких варто відмовитися.

Відмовтеся від алкоголю

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Жодна кількість алкоголю не є безпечною для нашого здоров'я – це твердження, як це не сумно, не викликає сумнівів.

Про те, що пити шкідливо, і що навіть та невелика користь, на кшталт заселення органів травлення корисними бактеріями, яке відбувається в разі вживання червоного вина, значно менша, ніж потенційна шкода від алкоголю, говорять багато фахівців.

Не використовуйте пластиковий посуд

Лікарка рекомендує відмовитися від пластикового посуду. Такий посуд, особливо під час нагрівання, може виділяти речовини, які руйнують ендокринну систему.

Немає жодної гострої потреби постійно використовувати в побуті пластиковий посуд. Ба більше, якщо ви замість того, щоб пити гарячі напої з пластикових стаканчиків, ходитимете скрізь зі своїми термокухлями, ви ще й зробите свій внесок у збереження екології нашої планети.

Уникайте нічних перельотів

Лікарка Десаї рекомендує уникати регулярних польотів з ефектом "червоних очей". Так називають рейси, які вирушають пізно вночі і прибувають рано-вранці.

Це правило для нас зараз не дуже актуальне, але на нього все ж варто звернути увагу і намагатися виключити зі свого життя все, що може порушити ваш нічний сон.

Не проводьте жодного дня без п'яти різних рослинних продуктів

Запечені овочі / Фото: Credits

У вашому щоденному меню завжди мають бути фрукти, овочі, трави та спеції – не менше п'яти різновидів. Це значно зменшить ризик серйозних проблем зі здоров'ям.

Не пийте каву після 12 години дня

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Каву варто пити лише в першій половині дня. Період напіврозпаду кофеїну становить п'ять-шість годин, і він усе ще може затримуватися у вашому організмі перед сном, не даючи заснути чи порушуючи якість сну. Тому лікарка закликає уникати будь-яких напоїв із кофеїном у другій половині дня.

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