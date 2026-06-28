Лікар розповів про несподівану користь відвареної картоплі для здоровʼя

користь відвареної картоплі для здоровʼя / © Associated Press

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У світі, де суперфуди та екзотичні інгредієнти часто опиняються у центрі уваги, звичайна картопля залишається недооціненою. Більшість із нас сприймає її лише як гарнір до основної страви, однак насправді вона має власні корисні властивості, які можуть позитивно впливати на організм.

За словами лікаря Юрія Габорця, головне значення має не сама картопля, а її спосіб приготування. Саме від цього залежить, чи стане вона корисним продуктом для здоров’я, чи навпаки.

Секрет відвареної картоплі

Фахівець пояснює, що відварена картопля містить так званий резистентний крохмаль. Ця речовина працює в організмі як своєрідна губка, допомагає поглинати токсини та підтримувати здоров’я травної системи.

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Цікаво, що корисні властивості стають ще вираженішими, якщо після варіння картоплю охолодити. У такому вигляді вона містить більше резистентного крохмалю, який сприяє нормальній роботі кишківника.

Підтримка мікрофлори та травлення

Охолоджена відварена картопля може стати справжнім союзником для тих, хто дбає про здоров’я шлунково-кишкового тракту. За словами лікаря, вона допомагає зменшувати запальні процеси у кишківнику, може бути корисною за синдрому подразненого кишківника та слугує живильним середовищем для корисних бактерій.

Саме тому цей простий продукт позитивно впливає на мікробіом — сукупність мікроорганізмів, від яких значною мірою залежить наше самопочуття та імунітет.

Картопля та діабет

Одне з найпоширеніших запитань стосується впливу картоплі на рівень цукру у крові. І тут, наголошує Юрій, важливо враховувати спосіб приготування.

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Смажена картопля та картопляне пюре можуть досить швидко підвищувати рівень глюкози. Натомість охолоджена відварена картопля має нижчий глікемічний індекс, тому у помірних кількостях може бути прийнятним варіантом для людей із цукровим діабетом. Водночас будь-які зміни у раціоні варто узгоджувати з лікарем.

Застереження

Лікар також звертає увагу на те, що не вся картопля однаково безпечна. Зелену картоплю вживати не рекомендується, адже вона містить токсичні речовини.

Натомість якісна відварена картопля з мінімальною кількістю солі та без жирних соусів легко засвоюється, не подразнює шлунок і добре підходить людям із чутливим травленням.

Історія з картоплею вкотре доводить, що не варто оцінювати продукти лише за популярними міфами. Те, що багато хто вважає звичайним гарніром, насправді може приносити організму відчутну користь.

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