Лікарі рекомендують: 7 найкращих способів запобігти утворенню каменів у нирках

Якщо ви коли-небудь стикалися з болем у спині, нудотою або підвищеними позивами до сечовипускання, викликаними каменями у нирках, ви знаєте, наскільки важливо зупинити загострення до того, як воно розпочнеться.

У жінок ризик утворення каменів у нирках збільшується під час менопаузи, але є прості способи перехитрити неприємності.

Експерти поділилися з читачами WomansWorld найкращими природними засобами від каменів у нирках, які значно знижують ризик їх утворення.

Як утворюються камені в нирках

Основна роль наших нирок – видаляти відходи життєдіяльності з кровотоку та перетворювати їх на сечу, щоб вони могли виводитися з організму. Ці відходи містять надлишкові запаси кальцію та інших розчинених мінералів і солей. Зазвичай це не проблема, але коли концентрація деяких сполук у сечі занадто висока, в нирках можуть утворитися камені, пояснює Мелані Бетц, докторка медичних наук, дієтологиня з Чикаго, що спеціалізується на здоров'ї нирок.

З чого утворюються камені в нирках і що підвищує ризик їх появи

Існує кілька типів каменів у нирках, але близько 80% із них складаються з кальцію. Найчастіше ці камені утворюються, коли в нирках накопичується занадто багато відходів і недостатньо сечі для їх виведення. Це відбувається, коли ви хронічно зневоднені, що стає поширенішим із віком.

Високе споживання оксалатів – сполук, які містяться у таких продуктах, як листова зелень, соя й картопля – також наражає вас на ризик утворення каменів. Оксалати, які часто називають «антиживильними речовинами», зв'язуються з мінералами у шлунку й кишківнику, що перешкоджає засвоєнню та використанню організмом корисних сполук. Вони також є ключовим будівельним блоком каміння у нирках.

Деякі ліки, як-от діуретики або антибіотики, можуть підвищувати ризик утворення каменів у нирках, як і менопауза, тому що естроген має захисну дію на сечовивідні шляхи й нирки. В міру зниження його рівня під час менопаузи ризик утворення каменів збільшується. Оскільки естроген також регулює метаболізм кальцію в організмі, зниження рівня цього гормону може призвести до порушення рівня кальцію, який утворює камені. Незалежно від того, як вони утворюються, камені в нирках можуть викликати небажані симптоми, як-от біль у спині, животі, нудоту, відчуття печіння під час сечовипускання та/або кров у сечі.

Якого розміру бувають камені в нирках

Камені в нирках різняться за розміром: вони можуть бути невеликими, як піщинка, або великими, як перлина. Деякі камені залишаються в нирках, а інші потрапляють до сечоводу, трубки між нирками й сечовим міхуром. Камені або застряють у сечоводі, де блокують сечу і викликають біль, або виходять під час сечовипускання. Хоча більшість каменів у нирках виходять самі собою, якщо камені особливо великі й болісні або застрягають у сечоводі, може знадобитися медична допомога.

Як лікують камені в нирках

Серед варіантів лікування можуть бути ударно-хвильова літотрипсія (дроблення каменів), за якої звукові хвилі розбивають камені на дрібніші часточки, що виводяться із сечею, або уретероскопія, за якої до сечового міхура вводиться ендоскоп, щоб витягнути камінь.

Як запобігти утворенню каменів у нирках

Здорова дієта може допомогти запобігти появі каменів у нирках. Людям, схильним до їх утворення, краще скоротити споживання продуктів із високим вмістом оксалатів, особливо картоплі. Серед інших продуктів із його високим вмістом – шпинат, соя, мигдаль, буряк, квасоля та ревінь. Оксалати зазвичай виводяться з організму як відходи. Але коли організм також вимиває мінерали, як-от кальцій, оксалати можуть пов'язувати їх, знижуючи засвоєння поживних речовин і потенційно призводячи до утворення каменів у нирках.

Якщо у вас підвищений ризик утворення каменів у нирках, але вам важко відмовитися від улюблених продуктів, як-от картопля або листова зелень, є простий спосіб знизити ризик їх виникнення. Дослідження показують, що кип'ятіння продуктів може знизити вміст оксалатів до 74%. Дослідники виявили, що кип'ятіння, як спосіб приготування, ефективніший, ніж готування на парі, за якого видаляється до 53% оксалатів, і запікання.

Найкращі натуральні засоби від каменів у нирках

Просте коригування дієти – один із кращих природних засобів для запобігання утворенню каменів у нирках.

Їжте сир

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Кальцієві камені в нирках є найпоширенішими, тому додавання більшої кількості кальцію до свого раціону може здатися нелогічним, щоб запобігти їх появі. Але це не так, адже збільшення споживання кальцію за допомогою таких продуктів, як сир, боби й насіння, може знизити ризик утворення каменів у нирках на 30%. Кальцій зв'язується з оксалатами в кишківнику, зменшуючи кількість оксалатів, які можуть поглинатися нирками та призводити до утворення каменів. Просто слідкуйте за високим рівнем натрію в деяких із цих продуктів, оскільки сіль може витягувати кальцій із кісток у сечу. Швейцарський сир, моцарела та козячий сир – гарні варіанти з високим вмістом кальцію і низьким вмістом солі.

Експерти часто радять дотримуватися вживання продуктів, багатих на кальцій, а не приймати добавки, тому що додаткове приймання кальцію може збільшити ризик утворення каменів у нирках на 20%. Одна з можливих причин: харчовий кальцій з більшою ймовірністю потрапляє до кишківника одночасно з оксалатами, які ми також отримуємо з їжі. Це підвищує можливість зв'язування і виведення шкідливих сполук до того, як можуть утворитися камені.

Пийте лимонад

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Вживання лимонаду або води з лимоном – один із найкращих способів уникнути появи каменів у нирках. Дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показують, що кислий сік подвоює рівень цитрату в сечі – сполуки, яка пригнічує утворення каменів. Це настільки ефективно, що дослідження, проведене в журналі Nutrients, показало, що люди, які щодня пили лимонад від каменів у нирках, знизили ризик їх утворення на 87%. Вода розбавляє сечу, тому можливість утворення кристалів знижується, а рослинні кислоти лимонного соку діють як природні інгібітори утворення каменів у нирках. Дослідження показують, що інші цитрусові, як-от апельсиновий сік, сік лайма та грейпфрутовий сік також можуть знизити ризик утворення каменів у нирках.

Пийте пиво

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Дивно, але холодне пиво є природним засобом від каменів у нирках. Воно збільшує вироблення сечі, тому ваш організм із більшою ймовірністю вимиває сполуки, які спричиняють камені. Дослідження, опубліковане в Американському журналі епідеміології, показало, що ви зменшите ризик утворення каменів у нирках на 40%, просто випиваючи щодня одну пляшку пива. Але тут важливо виявляти помірність і не пити багато цього напою, оскільки алкоголь може спричинити зневоднення, а надмірне його вживання може збільшити ризик утворення каменів у нирках.

Пийте каву

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Щоденне вживання більшої кількості кави може зменшити ризик утворення каменів у нирках на 40%, повідомляють дослідники з Американського журналу захворювань нирок. Цей натуральний засіб від каменів у нирках діє завдяки сечогінним властивостям, які збільшують сечовипускання та допомагають вимивати з організму мінерали, які утворюють камені.

Спробуйте яблучний оцет

Відомо, що яблучний оцет допомагає схуднути, збалансувати рівень цукру в крові та навіть покращити здоров'я серця. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі eBioMedicine, це також ефективний натуральний засіб від каменів у нирках. Зв'язуючись із кальцієм та збільшуючи вміст цитрату в сечі, яблучний оцет знижує ризик утворення нових каменів на 69%. Рекомендується розбавляти 30 мл оцту водою у пропорції один до чотирьох.

Поміняйте чай

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В чорному чаї багато оксалатів, які можуть утворювати камені. А холодний чай у цьому сенсі ще небезпечніший, оскільки триваліший час заварювання підвищує рівень оксалатів. Оскільки чай є природним сечогінним засобом, його вживання у великих кількостях може підвищити ризик зневоднення. Але правильний чай може запобігти зневодненню і знизити ризик утворення каменів у нирках. Перейдіть на зелений або трав'яний чай із низьким вмістом оксалатів і додаванням лимона.

Спробуйте добавки

Щоденне приймання комбінованої добавки калію та магнію може пригнічувати всмоктування оксалатів, які утворюють камені. Таким чином, ви знизите ризик рецидиву каменів у нирках на 85%. Вчені Південно-західного медичного центру Техаського університету стверджують, що добавки також захищають від діабету й високого кров'яного тиску, які можуть спричинити збої в роботі нирок. Фактично вони виявили, що люди, які підвищили рівень магнію, покращили функцію нирок на 103%.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж змінювати звичну систему харчування або приймати вітаміни й добавки.

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