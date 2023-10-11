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Лікарі рекомендують: 7 найкращих способів запобігти утворенню каменів у нирках

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Лікарі рекомендують: 7 найкращих способів запобігти утворенню каменів у нирках

7 кращих способів запобігти утворенню каменів у нирках / Фото: Credits

Якщо ви коли-небудь стикалися з болем у спині, нудотою або підвищеними позивами до сечовипускання, викликаними каменями у нирках, ви знаєте, наскільки важливо зупинити загострення до того, як воно розпочнеться.

У жінок ризик утворення каменів у нирках збільшується під час менопаузи, але є прості способи перехитрити неприємності.

Експерти поділилися з читачами WomansWorld найкращими природними засобами від каменів у нирках, які значно знижують ризик їх утворення.

Як утворюються камені в нирках

Основна роль наших нирок – видаляти відходи життєдіяльності з кровотоку та перетворювати їх на сечу, щоб вони могли виводитися з організму. Ці відходи містять надлишкові запаси кальцію та інших розчинених мінералів і солей. Зазвичай це не проблема, але коли концентрація деяких сполук у сечі занадто висока, в нирках можуть утворитися камені, пояснює Мелані Бетц, докторка медичних наук, дієтологиня з Чикаго, що спеціалізується на здоров'ї нирок.

З чого утворюються камені в нирках і що підвищує ризик їх появи

Існує кілька типів каменів у нирках, але близько 80% із них складаються з кальцію. Найчастіше ці камені утворюються, коли в нирках накопичується занадто багато відходів і недостатньо сечі для їх виведення. Це відбувається, коли ви хронічно зневоднені, що стає поширенішим із віком.

Високе споживання оксалатів – сполук, які містяться у таких продуктах, як листова зелень, соя й картопля – також наражає вас на ризик утворення каменів. Оксалати, які часто називають «антиживильними речовинами», зв'язуються з мінералами у шлунку й кишківнику, що перешкоджає засвоєнню та використанню організмом корисних сполук. Вони також є ключовим будівельним блоком каміння у нирках.

Деякі ліки, як-от діуретики або антибіотики, можуть підвищувати ризик утворення каменів у нирках, як і менопауза, тому що естроген має захисну дію на сечовивідні шляхи й нирки. В міру зниження його рівня під час менопаузи ризик утворення каменів збільшується. Оскільки естроген також регулює метаболізм кальцію в організмі, зниження рівня цього гормону може призвести до порушення рівня кальцію, який утворює камені. Незалежно від того, як вони утворюються, камені в нирках можуть викликати небажані симптоми, як-от біль у спині, животі, нудоту, відчуття печіння під час сечовипускання та/або кров у сечі.

Якого розміру бувають камені в нирках

Камені в нирках різняться за розміром: вони можуть бути невеликими, як піщинка, або великими, як перлина. Деякі камені залишаються в нирках, а інші потрапляють до сечоводу, трубки між нирками й сечовим міхуром. Камені або застряють у сечоводі, де блокують сечу і викликають біль, або виходять під час сечовипускання. Хоча більшість каменів у нирках виходять самі собою, якщо камені особливо великі й болісні або застрягають у сечоводі, може знадобитися медична допомога.

Як лікують камені в нирках

Серед варіантів лікування можуть бути ударно-хвильова літотрипсія (дроблення каменів), за якої звукові хвилі розбивають камені на дрібніші часточки, що виводяться із сечею, або уретероскопія, за якої до сечового міхура вводиться ендоскоп, щоб витягнути камінь.

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Як запобігти утворенню каменів у нирках

Здорова дієта може допомогти запобігти появі каменів у нирках. Людям, схильним до їх утворення, краще скоротити споживання продуктів із високим вмістом оксалатів, особливо картоплі. Серед інших продуктів із його високим вмістом – шпинат, соя, мигдаль, буряк, квасоля та ревінь. Оксалати зазвичай виводяться з організму як відходи. Але коли організм також вимиває мінерали, як-от кальцій, оксалати можуть пов'язувати їх, знижуючи засвоєння поживних речовин і потенційно призводячи до утворення каменів у нирках.

Якщо у вас підвищений ризик утворення каменів у нирках, але вам важко відмовитися від улюблених продуктів, як-от картопля або листова зелень, є простий спосіб знизити ризик їх виникнення. Дослідження показують, що кип'ятіння продуктів може знизити вміст оксалатів до 74%. Дослідники виявили, що кип'ятіння, як спосіб приготування, ефективніший, ніж готування на парі, за якого видаляється до 53% оксалатів, і запікання.

Найкращі натуральні засоби від каменів у нирках

Просте коригування дієти – один із кращих природних засобів для запобігання утворенню каменів у нирках.

Їжте сир

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Фото: Credits

Кальцієві камені в нирках є найпоширенішими, тому додавання більшої кількості кальцію до свого раціону може здатися нелогічним, щоб запобігти їх появі. Але це не так, адже збільшення споживання кальцію за допомогою таких продуктів, як сир, боби й насіння, може знизити ризик утворення каменів у нирках на 30%. Кальцій зв'язується з оксалатами в кишківнику, зменшуючи кількість оксалатів, які можуть поглинатися нирками та призводити до утворення каменів. Просто слідкуйте за високим рівнем натрію в деяких із цих продуктів, оскільки сіль може витягувати кальцій із кісток у сечу. Швейцарський сир, моцарела та козячий сир – гарні варіанти з високим вмістом кальцію і низьким вмістом солі.

Експерти часто радять дотримуватися вживання продуктів, багатих на кальцій, а не приймати добавки, тому що додаткове приймання кальцію може збільшити ризик утворення каменів у нирках на 20%. Одна з можливих причин: харчовий кальцій з більшою ймовірністю потрапляє до кишківника одночасно з оксалатами, які ми також отримуємо з їжі. Це підвищує можливість зв'язування і виведення шкідливих сполук до того, як можуть утворитися камені.

Пийте лимонад

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Фото: Credits

Вживання лимонаду або води з лимоном – один із найкращих способів уникнути появи каменів у нирках. Дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показують, що кислий сік подвоює рівень цитрату в сечі – сполуки, яка пригнічує утворення каменів. Це настільки ефективно, що дослідження, проведене в журналі Nutrients, показало, що люди, які щодня пили лимонад від каменів у нирках, знизили ризик їх утворення на 87%. Вода розбавляє сечу, тому можливість утворення кристалів знижується, а рослинні кислоти лимонного соку діють як природні інгібітори утворення каменів у нирках. Дослідження показують, що інші цитрусові, як-от апельсиновий сік, сік лайма та грейпфрутовий сік також можуть знизити ризик утворення каменів у нирках.

Пийте пиво

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Фото: Credits

Дивно, але холодне пиво є природним засобом від каменів у нирках. Воно збільшує вироблення сечі, тому ваш організм із більшою ймовірністю вимиває сполуки, які спричиняють камені. Дослідження, опубліковане в Американському журналі епідеміології, показало, що ви зменшите ризик утворення каменів у нирках на 40%, просто випиваючи щодня одну пляшку пива. Але тут важливо виявляти помірність і не пити багато цього напою, оскільки алкоголь може спричинити зневоднення, а надмірне його вживання може збільшити ризик утворення каменів у нирках.

Пийте каву

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Фото: Credits

Щоденне вживання більшої кількості кави може зменшити ризик утворення каменів у нирках на 40%, повідомляють дослідники з Американського журналу захворювань нирок. Цей натуральний засіб від каменів у нирках діє завдяки сечогінним властивостям, які збільшують сечовипускання та допомагають вимивати з організму мінерали, які утворюють камені.

Спробуйте яблучний оцет

Відомо, що яблучний оцет допомагає схуднути, збалансувати рівень цукру в крові та навіть покращити здоров'я серця. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі eBioMedicine, це також ефективний натуральний засіб від каменів у нирках. Зв'язуючись із кальцієм та збільшуючи вміст цитрату в сечі, яблучний оцет знижує ризик утворення нових каменів на 69%. Рекомендується розбавляти 30 мл оцту водою у пропорції один до чотирьох.

Поміняйте чай

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Фото: Credits

В чорному чаї багато оксалатів, які можуть утворювати камені. А холодний чай у цьому сенсі ще небезпечніший, оскільки триваліший час заварювання підвищує рівень оксалатів. Оскільки чай є природним сечогінним засобом, його вживання у великих кількостях може підвищити ризик зневоднення. Але правильний чай може запобігти зневодненню і знизити ризик утворення каменів у нирках. Перейдіть на зелений або трав'яний чай із низьким вмістом оксалатів і додаванням лимона.

Спробуйте добавки

Щоденне приймання комбінованої добавки калію та магнію може пригнічувати всмоктування оксалатів, які утворюють камені. Таким чином, ви знизите ризик рецидиву каменів у нирках на 85%. Вчені Південно-західного медичного центру Техаського університету стверджують, що добавки також захищають від діабету й високого кров'яного тиску, які можуть спричинити збої в роботі нирок. Фактично вони виявили, що люди, які підвищили рівень магнію, покращили функцію нирок на 103%.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж змінювати звичну систему харчування або приймати вітаміни й добавки.

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